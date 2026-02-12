Kennedy Jr. revela que “solía inhalar cocaína de los asientos del inodoro”

Robert Francis Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), continúa generando controversia mediante las declaraciones que suele lanzar de manera sorpresiva y durante su intervención en un podcast conducido por un famoso comediante no fue la excepción al hablar de un arrebato en que incurrió cuando solía consumir cocaína.

El político egresado de las filas demócratas y designado por el presidente Donald Trump para velar por la salud de los estadounidenses siempre ha sido frontal al aceptar su debilidad por ciertas drogas años atrás.

Al parecer entre sus picardías de juventud y debido a que prácticamente creció sin la figura de su padre después de ser asesinado en 1968, Kennedy Jr. experimentó con drogas al grado de ser arrestado en un par de ocasiones en por posesión de estas.

Años después, presuntamente se comprometió a dejar ese tema por la paz para dedicarse de lleno a sus estudios de abogado, los cuales más tarde apoyados con el apellido de su familia le abrieron las puertas de la política.

Kennedy Jr. no deja de escandalizar con sus arrebatadas declaraciones que suele emitir. (Crédito: Allison Robbert / AP)

Sin embargo, al participar en el podcast “This Past Weekend” le reveló al comediante Theo Von que, durante algunas reuniones a las cuales asistió junto con él, como parte de un programa de recuperación de sus respectivas adicciones, llevadas a cabo en Los Ángeles, California, durante la pandemia de COVID, llegó a consumir cocaína en el interior de los baños.

“En mi caso, dije esto al llegar: ‘No me importa lo que pase, voy a una reunión todos los días’. No le tengo miedo a ningún germen, ¿sabes? Solía aspirar cocaína de los asientos del inodoro. Sé que esta enfermedad me matará. Si no la trato, lo que significa ir a reuniones todos los días, es simplemente malo para mi vida. Para mí, era cuestión de supervivencia”, indicó.

La inesperada confesión ha vuelto a poner al abogado originario de Washington bajo la mirada de sus críticos, pues algunos de ellos continúan sin asimilar porqué el exdemócrata continúa al frente de una dependencia federal tan importante para salvaguardar la ciudadanía incluso poniendo en tela de juicio la efectividad de las vacunas para hacerle frente a los virus.

@tmz Robert F. Kennedy Jr. says the coronavirus pandemic never scared him because he survived a time in his life when he was snorting illicit drugs off toilet seats. 🎥: This Past Weekend w/ Theo Von Full story at the link in bio. ♬ original sound – TMZ – TMZ

