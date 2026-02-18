



Aprovechamos nuestros datos de pruebas y encuestas sobre cientos de productos para ayudarte a elegir las mejores placas de cocción, lavavajillas, estufas, refrigeradores y hornos de pared.

Las calificaciones de marca de Consumer Reports pueden ayudarte a encontrar electrodomésticos de cocina con un rendimiento y una relación calidad-precio excepcionales.

By Paul Hope

En una cocina profesional, la necesidad de buenos electrodomésticos es innegociable. Tras haber cocinado en varias cocinas de restaurantes a lo largo de los años, puedo afirmar con seguridad que los chefs simplemente no toleran un refrigerador que se calienta demasiado ni una estufa que no proporciona el calor necesario para conseguir un sellado perfecto.

Quizás no cocines de manera profesional, pero deberías esperar lo mismo de los electrodomésticos de tu propia cocina. Elegir un conjunto estelar de electrodomésticos es más fácil de decir que de hacer.

Por eso, hemos analizado datos de nuestros laboratorios (pruebas independientes de electrodomésticos que compramos en tiendas) y nuestras encuestas, en las que preguntamos a decenas de miles de miembros de CR sobre sus experiencias con sus electrodomésticos, para elaborar nuestra clasificación de las mejores marcas de electrodomésticos de cocina de 2026.

¿Qué marcas destacan siempre? ¿Y cuáles se quedan cortas?

Para identificar las mejores marcas de electrodomésticos de cocina, nuestros ingenieros y expertos en datos crean modelos estadísticos basados ​​en factores que incluyen no solo resultados de pruebas de laboratorio y encuestas de fiabilidad a nivel de marca, sino también características y precio. (Damos prioridad a las marcas que ofrecen electrodomésticos fiables y de alta calidad a un precio más bajo).

Las puntuaciones de marca que obtenemos como resultado de esto, pueden ayudarte a ver las diferencias a simple vista. Ten en cuenta que las puntuaciones varían según el tipo de electrodoméstico. Puede ser que una empresa que fabrica excelentes lavavajillas podría tener dificultades con las placas de cocina.

Una Best Brand (mejor marca) recibe la puntuación general más alta en su categoría de producto, según los datos añadidos de rendimiento, fiabilidad y satisfacción de la marca en toda la gama de modelos probados por CR. Busca la marca de Best Brand de CR en tiendas físicas y en línea para facilitar tu experiencia de compra.

Cómo Consumer Reports te ayuda a elegir los mejores electrodomésticos de cocina

Calificamos los electrodomésticos de cocina de tres maneras distintas. Aquí te explicamos cómo usar nuestros hallazgos y datos para crear la cocina de tus sueños.

Rendimiento del modelo: Nuestras calificaciones individuales de cada modelo ofrecen el análisis más detallado de electrodomésticos específicos y te darán una idea clara de su rendimiento en tu cocina: por ejemplo, la uniformidad del horneado en el horno o si el cajón para vegetales del refrigerador los mantiene realmente frescos.

Consumer Reports compra y prueba continuamente electrodomésticos de cocina, añadiendo nuevos modelos y retirando los antiguos cuando ya no están disponibles. Disponemos de resultados de pruebas actualizados de cientos de electrodomésticos de cocina, incluyendo unos 50 hornos de pared, 75 placas de cocción, 130 lavavajillas, 190 estufas y casi 300 refrigeradores.

Fiabilidad: Cada año, encuestamos a cientos de miles de miembros de CR sobre los productos que compran y su durabilidad. Estas encuestas nos ayudan a generar puntuaciones de fiabilidad a nivel de marca para los principales electrodomésticos que probamos. Incluso si no hemos probado un modelo en particular, nuestras calificaciones de fiabilidad te dan una buena idea de cómo los electrodomésticos de una marca determinada resistirán años de uso en tu cocina. Puedes encontrar estas puntuaciones en nuestras calificaciones y en artículos individuales, como nuestro resumen de las marcas de refrigeradores más fiables. También analizamos las marcas de electrodomésticos de cocina más fiables en diferentes categorías.

Rendimiento a nivel de marca: Las puntuaciones de nuestras marcas de cocina reflejan cómo se comparan entre sí los electrodomésticos de distintas marcas, teniendo en cuenta todo lo anterior para así poder ayudarte a comparar marcas de un vistazo y reducir tus opciones más rápidamente. Si no tenemos resultados de pruebas del modelo exacto que estás considerando, nuestras calificaciones de marca pueden ofrecerte una orientación general basada en el historial global de la marca.

Estas puntuaciones se detallan en los artículos que mostramos a continuación. Las puntuaciones de marca están disponibles para todos durante un tiempo limitado, así que puedes explorarlas ahora. A partir del 19 de febrero de 2026, el acceso completo estará disponible solo para miembros de CR.

