Pronóstico del tiempo en Miami para este miércoles 18 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 18 de febrero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y se prevén pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 1 y se espera escasa nubosidad. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:54 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:16 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 68 y los 81 grados Fahrenheit (20 y 27 grados Celsius).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

