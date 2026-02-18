Se confirma la causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones

El pasado 1 de enero, Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida en el Hotel Fairmont de San Francisco, desatando una ola de especulaciones sobre la causa de su fallecimiento. Y aunque algunas versiones apuntaron a la posibilidad de un suicidio, las autoridades han confirmado que este no fue el caso.

De acuerdo con los hallazgos de la Oficina del Médico Forense de San Francisco, California, la famosa de 34 años perdió la vida de forma accidental y “como resultado de los efectos tóxicos de la cocaína”.

El reporte emitido por las autoridades se alinea con el código con el que fue clasificado el incidente cuando el equipo de paramédicos acudió al lugar. Según información difundida por People, la ayuda reportó un “código 3 por sobredosis”, el cual atiende a una cianosis, condición que indica bajos niveles de oxígeno en la sangre y que provoca un cambio de color en la piel, labios y uñas.

“Al llegar, los paramédicos evaluaron a la persona, que fue declarada muerta en el lugar y la investigación pasó a la policía y al forense“, declaró el Departamento de Bomberos de San Francisco a Us Weekly apenas unas horas después de confirmarse que la identidad de la víctima pertenece a Victoria Jones.

Tommy Lee Jones y su familia piden privacidad tras la muerte de Victoria Jones

El inesperado fallecimiento de Victoria volcó las miradas a su familia, específicamente hacia el actor Tommy Lee Jones, quien desde pronunciarse públicamente al respecto el pasado 2 de enero, se ha mantenido alejado de los reflectores para asimilar la noticia.

Una fuente cercana a la familia, reveló al Daily Mail que el famoso de 79 años se encuentra muy afectado y fuera de sí mismo: “Tommy tiene el corazón roto. Siendo él un hombre duro y alguien que normalmente lo tiene todo bajo control, el estrés de perder a un hijo claramente lo ha golpeado como una tonelada de ladrillos“, informó el portal.

Mientras tanto, el resto de su familiares se han limitado a atravesar este dolor de forma privada: “Agradecemos todas las palabras amables, pensamientos y oraciones. Por favor respeten nuestra privacidad durante este momento difícil. Gracias”, se requirió en el comunicado lanzado el pasado 2 de enero.

