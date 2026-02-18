Shia LaBeouf y Mia Goth se separan tras casi una década de romance

De cara a la reciente polémica de Shia LaBeouf por un altercado a las afueras de un bar en Nueva Orleans, se ha dado a conocer que su relación con la actriz Mia Goth ha llegado a su fin tras casi 10 años juntos y una hija en común.

De acuerdo con un reporte del portal Page Six, la pareja optó por tomar caminos separados desde el año pasado. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si alguna de las dos partes ha tomado acción para iniciar los trámites de su divorcio.

Pese al silencio de la histrionisa que participado en “Frankenstein” y “MaXXXine”, otras personas cercanas a ella y su ahora ex pareja indican que Shia LaBeouf tomó la decisión de cambiar su residencia al estado de Nueva Orleans para estar más cerca de su familia.

No obstante, todo parece indicar que su estancia en dicho lugar se ha visto marcada por la controversia. Y es que los reportes sobre la ruptura surgen tras el arresto que la estrella de “Transformes” protagonizó por su presunta participación en una pelea en la vía pública durante la celebración del Mardi Gras.

De acuerdo con los primeros reportes judiciales, consultados y difundidos por medios locales, el altercado tuvo lugar poco después de la medianoche en las inmediaciones de un bar ubicado en el emblemático French Quarter (Barrio Francés).

Por su parte, testigos presenciales relataron a TMZ que el famoso fue escoltado hacia el exterior de un establecimiento nocturno por razones aún desconocidas para el público. Lo que sí se confirmó es que tras recibir la atención médica correspondiente, fue arrestado y enfrenta dos cargos por agresión simple.

Shia LaBeouf y Mía Goth: una historia de amor marcada por los altibajos

La historia de amor digna de cuento de hadas que comenzó en 2012, cuando coincidieron en el rodaje de la cinta “Nymphomaniac: Vol. II”, y que los llevó al altar cuatro años más tarde, terminó por presentar una serie de altibajos que los persiguen hasta la actualidad.

Sería en 2018 cuando anunciaron su primera separación, misma que, según sus representantes, era definitiva y ya había dado inicio a su proceso de divorcio.

Pero, decidieron volvieron a darse una oportunidad en marzo de 2020; el público se enteró luego de ser captados juntos en Los Ángeles, luciendo sus anillos de boda. Dos años más tarde dieron la bienvenida a su hija.

Seguir leyendo:

• Shia LaBeouf fue arrestado tras un altercado en un bar de Nueva Orleans

• Shia LaBeouf se convierte al catolicismo

• Para su nuevo papel Shia LaBeouf vivió en una comunidad de capuchinos, descubriendo la religión

