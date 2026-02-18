Sin TPS, hondureños no se rinden pero están nerviosos y tristes

Miguel Molina, un trabajador de la construcción especialista en demolición y remoción de materiales peligrosos, quien desde 1998 ha estado en Los Ángeles bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), está preocupado y viviendo en la incertidumbre.

A partir del 9 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito permitió al gobierno de Estados Unidos, avanzar con la terminación del TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua, lo que pone a casi 70,000 de ellos en riesgo inminente de arresto y deportación.

“Estamos volviendo a un estira y afloja, pero nunca nos había tocado algo así. Esperemos que se solucione a favor de nosotros, pero el tema se está politizando y nos están usando como moneda de cambio entre el gobierno de Honduras y el de Estados Unidos”, dijo Miguel.

Reconoció que gracias al TPS ha obtenido buenos empleos en lugares federales como bases militares, donde para entrar les revisan sus antecedentes penales.

“Esto lo pone a uno pensativo y preocupado. Todo puede pasar, un arresto, una deportación y la separación de una familia de la que eres el abastecedor”, dijo Miguel, padre de cuatro hijos nacidos en este país.

“Y luego quién va a pagar nuestras cuentas. Eso impacta también a la economía de este país”.

Comentó que han construido una vida en este país a base de esfuerzos, y no es justo que por un capricho, lo vayan a perder todo.

La decisión de la corte de apelaciones expone a las familias con miembros que tenían TPS a una violencia excesiva por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

Posiblemente enfrenten el retorno forzado a condiciones de inestabilidad política, social y económica en sus países de origen, o incluso estar sujetos a extorsión y secuestro por parte de grupos criminales que se benefician de atacar a individuos deportados.

Francis García, líder de la Alianza Nacional TPS en Las Vegas, y quien es beneficiaria de este programa, dijo que básicamente se han quedado sin protecciones mientras sigue el juicio en el Noveno Circuito que no saben cuánto durará, mientras tanto no tienen derecho a continuar con sus trabajos.

“Si el patrón le pide al empleado con TPS su permiso de trabajo, puede perder su empleo; va a depender de cada empleador qué decisiones tomar”.

Francis lamentó que los sindicatos no estén alzando la voz ni abogando por los beneficiarios del TPS, porque en su mayoría son sindicalizados.

“Los casinos están perdiendo mano de obra, y los trabajadores con TPS se sienten desamparados. Si bien, el trabajador recibe un cheque, su mano de obra hace que se mueva la economía”.

Recalcó que los sindicatos no están haciendo su parte, lo cual es bastante cruel, porque al quedarse sin empleo no solo pierden sus ingresos sino el derecho a la salud, y no van a tener dinero para pagar una aseguranza privada.

¿Qué queda por hacer?

“Esperar sería lo más pasivo, pero lo mejor es organizarse, perder el miedo y hablar con sus amigos. En realidad, estamos en la lucha por un TPS pero no es una solución permanente para garantizar que mantengamos un estatus”.

La líder TPSiana dijo que han estado protegidos bajo este programa desde 1998, por casi 30 años,

“Yo llegué cuando tenía 19, estoy por cumplir 50 años. La mayor parte de mi vida, la he hecho aquí. Uno no sale de su país porque quiere, viene por una mejora, y te das cuenta que no es tan fácil, y te esfuerzas por mandar dinero a tu familia porque no quieres que pasen lo que tu viviste para llegar a este país y sobrevivir”.

Aceptó sentirse triste y preocupada.

“Mi país no está apto para recibir a todos los que pudieran ser deportados. Ya no somos jóvenes y es complicado regresar a comenzar de nuevo con la edad que tenemos”.

Dice que ella tiene tres hijos ciudadanos estadounidenses, mayores de edad; y a nivel personal y colectivo, la cancelación de las protecciones del TPS le causan un gran pesar, miedo y la hacen perder la esperanza.

“Piensas que Estados Unidos es un país de leyes, pero en este momento las leyes se basan en el racismo”.

Martín Alejandro Pineda, vocero de la TPS Alliance y Alianza TPS, pidió a los medios, fanáticos políticos y políticos hondureños, dejar de usar el TPS como argumento para sus discusiones políticas.

“Aquí estamos viendo una situación seria: mucha gente está perdiendo sus trabajos, su seguro médico, sus casas y negocios, e incluso está siendo detenida después de haber vivido legalmente por casi 27 años”.

Sostuvo que el caso sigue, y tienen fe en ganar.

“Lastimosamente, las protecciones no continúan mientras se pelea el caso”.

Comentó que ya empezaron a decir que es culpa del nuevo gobierno de Honduras o del anterior.

“Aquí la situación es pareja. Incluso después de la reunión de Nasry Asfura (presidente de Honduras) con Trump, algunos medios hondureños reportaron que traería TPS permanente y protección contra la deportación para los hondureños.

“Esta administración ha cancelado el TPS de la mayoría de los países, y no es la primera vez que ocurre. En 2018 también se canceló durante el gobierno de Juan Orlando. En ese entonces se decía que el país estaba en condiciones óptimas para recibir a su gente, igual que lo afirmó la presidenta Xiomara Castro”.

Subrayó que el programa sigue existiendo hoy gracias al gran trabajo de la TPS Alliance y Alianza TPS.

“En la Alianza hay gente humilde y trabajadora de todo el país que ha luchado por sus familias y por el TPS durante muchos años. Hablen con ellos, no con personas que solo estorban por conveniencia.

“Sigan a la alianza y vean quiénes realmente están exponiéndose y trabajando por el TPS”.