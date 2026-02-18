Trump estaría considerando autorizar ataques militares contra Irán en los próximos días: CBS

El espectro de una guerra de grandes proporciones vuelve a cernirse sobre el Medio Oriente. El presidente Donald Trump se encuentra evaluando la posibilidad de lanzar ataques militares contra Irán en los próximos días, según revelaron funcionarios de alto rango a la cadena CBS News. Las discusiones, descritas como “fluidas y continuas”, sugieren que el mandatario estadounidense podría tomar una decisión final este mismo fin de semana.

Altos mandos militares habrían informado al mandatario que las fuerzas están preparadas para ejecutar una operación en corto plazo, pero la Casa Blanca continúa sopesando los riesgos de una escalada regional y las consecuencias políticas de un conflicto de gran magnitud.

En paralelo, el Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal desde Medio Oriente hacia Europa y Estados Unidos como medida preventiva ante posibles represalias iraníes. Fuentes de defensa señalaron que este tipo de movimientos son habituales antes de cualquier operación militar y no necesariamente indican que un ataque sea inminente.

Refuerzos militares en la región

La presencia militar estadounidense en la zona se ha intensificado en las últimas semanas. El grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln ya opera en la región, mientras que el USS Gerald Ford se dirige hacia Oriente Medio, según datos de seguimiento marítimo. La movilización incluye buques de guerra, aviones de combate y sistemas de defensa aérea, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Funcionarios indicaron que todas las fuerzas desplegadas estarían en posición hacia mediados de marzo. Más de un centenar de vuelos de carga militar han transportado equipos y municiones a bases estratégicas, lo que evidencia el nivel de preparación ante un posible escenario bélico.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que existen “muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán”, aunque subrayó que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente. También evitó confirmar si cualquier acción militar sería coordinada con Israel.

Diplomacia bajo presión

Mientras crece la tensión, negociadores estadounidenses e iraníes sostuvieron conversaciones indirectas en Ginebra sobre el programa nuclear de Teherán. Aunque ambas partes reportaron algunos avances, las diferencias persisten en puntos clave.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, elevó el tono al publicar en redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial que mostraba un portaaviones estadounidense hundido, acompañada de un mensaje desafiante. Expertos advierten que una operación militar contra Irán sería significativamente más amplia que acciones puntuales anteriores y podría derivar en una campaña prolongada con efectos impredecibles en toda la región.

Trump, quien ha reiterado que Irán “haría bien” en alcanzar un acuerdo con Washington, enfrenta ahora una decisión que podría marcar el rumbo de su presidencia y redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente. Por ahora, la Casa Blanca mantiene abiertas ambas vías: la negociación y la fuerza.

