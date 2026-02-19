DOJ admite 547 violaciones judiciales en Nueva Jersey en casos de inmigración

El Departamento de Justicia (DOJ) admitió haber violado órdenes judiciales emitidas por jueces federales en Nueva Jersey en más de 547 casos de inmigración durante las últimas 10 semanas, en procesos vinculados a deportaciones masivas impulsadas por la administración de Donald Trump.

El fiscal general adjunto asociado, Jodan Fox, informó al juez del Tribunal de Distrito de Nueva Jersey, Michael Farbiarz, que los incumplimientos incluyeron retrasos en audiencias, liberaciones tardías de detenidos e incluso un traslado accidental de un migrante a Perú, reportó POLITICO.

De acuerdo con el informe presentado ante la corte, se registraron:

Seis plazos incumplidos para responder a órdenes judiciales.

12 retrasos en audiencias de fianza para detenidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

17 traslados fuera del estado pese a órdenes judiciales que prohibían mover a los detenidos.

Tres casos de imposición de condiciones de liberación en violación de prohibiciones judiciales.

10 casos en los que no se presentaron pruebas exigidas por los tribunales.

Violaciones “involuntarias”, según el DOJ

En una carta adjunta al informe, Fox reconoció la responsabilidad de su oficina.

“Lamentamos profundamente todas las violaciones de las que es responsable nuestra Oficina. Dichas violaciones fueron involuntarias y se rectificaron de inmediato en cuanto tuvimos conocimiento de ellas”, escribió.

El funcionario también señaló que las posibles faltas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habrían sido igualmente involuntarias.

Fox, quien ha sido mencionado como posible sustituto de Alina Habba en el cargo, afirmó que bajo su liderazgo se buscará reforzar el cumplimiento estricto de las órdenes judiciales en medio del aumento de casos migratorios en el distrito.

“Seguiremos actuando con la máxima vigilancia para prevenir, autodenunciar y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales durante este período sin precedentes de solicitudes de inmigración en uno de los distritos más afectados del país”, indicó.

Preocupación por incumplimientos reiterados

El juez Michael Farbiarz manifestó su inquietud ante lo que describió como un patrón preocupante.

“Los documentos bajo juramento demuestran que este caso no es del todo excepcional”, escribió. “Las órdenes judiciales jamás deben ser violadas”.

Ante la magnitud de los incumplimientos en procesos de inmigración y deportación, el magistrado ordenó a la administración presentar antes del 25 de febrero un plan detallado para corregir las fallas y garantizar el respeto a futuras órdenes judiciales.

