EE.UU. aumenta presencia militar en Medio Oriente para presionar a Irán

La Casa Blanca advirtió a Irán que sería “muy sensato” cerrar un acuerdo con Estados Unidos al estimar que hay “numerosas razones” para atacarlo, mientras Donald Trump volvió a insinuar una acción militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lanzó esta nueva advertencia después de que Irán dijera el miércoles que estaba redactando “un marco” para avanzar en sus negociaciones con Estados Unidos.

Washington y Teherán, enemigos desde hace más de 40 años, concluyeron el martes, cerca de Ginebra, una segunda ronda de conversaciones indirectas, con mediación de Omán, en un contexto de intensificación del despliegue militar estadounidense en el Golfo.

Al término de esta sesión, ambas partes indicaron que iban a continuar las discusiones (congeladas en junio por la guerra de 12 días desencadenada por un ataque israelí en Irán), pero subrayaron que estaban lejos de haber acercado sus posiciones.

“Existen numerosas razones y argumentos a favor de un ataque contra Irán”, declaró el miércoles Leavitt. “Irán sería muy sensato si concluyera un acuerdo con el presidente Trump”.

Estados Unidos impedirá que Irán se dote del arma nuclear “de un modo u otro”, había advertido más temprano el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright.

Trump, por su parte, pidió a Reino Unido que no renuncie a su soberanía sobre las islas Chagos, en el océano Índico. Alegó que la base aérea de Diego García, en ese archipiélago, podría ser necesaria si Irán no aceptaba un acuerdo”.