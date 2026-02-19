EE.UU. estaría retirando sus tropas de Siria en los próximos meses, según medios

Estados Unidos estaría planeando el retiro de los casi 1,000 soldados desplegados en Siria a lo largo de los dos próximos meses, según reportes de medios divulgados el jueves.

Washington finalizará su presencia en ese país luego de que el nuevo gobierno sirio extendiera su control territorial y de que las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos, antes clave en la lucha contra el Estado Islámico (EI), prometieran integrar las fuerzas estatales, según un informe del diario The Wall Street Journal.

La cadena televisiva CBS también informó sobre el supuesto plan y citó altos funcionarios sin mencionar sus nombres.

La decisión ocurriría luego de que las fuerzas estadounidenses se retiraran recientemente de algunas bases en Siria, incluidas Al Tanf y Al Shadadi, usadas en la lucha de la coalición internacional contra el EI.

Washington se ha acercado al nuevo gobierno sirio tras la caída de Bashar al Asad a finales de 2024 y trasladó a miles de combatientes del EI desde prisiones a instalaciones seguras en Irak.