Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Leo, el 19 de febrero de 2026 te trae noticias que te van a mover el tapete, porque alguien de lejos, alguien que tú creías medio perdido o que nomás andaba de adorno en tu vida, va a aparecer con mensaje, llamada o señal bien directa. Y ahí vas a estar tú, haciéndote el fuerte, pero por dentro con el corazón como gelatina. Nomás aguas, porque una cosa es extrañar y otra es volver a caer donde ya te dejaron esperando como novia de rancho.
En lo económico, bájale dos rayitas al gasto, porque traes la cartera más apretada que pantalón después de Navidad. No es momento de andar queriendo quedar bien con todo mundo, comprando cosas que ni necesitas. Mira, el que te quiere, te quiere aunque traigas tenis viejos, así que no quieras aparentar. La vida te va a recompensar, sí, pero primero quiere verte responsable, no despilfarrando como si fueras hijo de millonario.
En el amor, si tienes pareja, se vienen días de celitos y desconfianza, pero no porque haya algo seguro, sino porque a veces el ego de Leo es grande y no le gusta sentir que no es el centro del universo. Aquí el consejo de señora es claro: habla, aclara, y no te pongas a hacer tormentas en vasos de agua, porque luego por andar inventando cosas, terminas provocando lo que más temes. Y si estás soltero, cuidado con regresar con alguien nomás por calentura emocional, porque el cuerpo pide, pero el corazón luego cobra factura.
Se marca una salida fuera de la ciudad o un cambio de ambiente que te va a revivir el ánimo y hasta la chispa en la relación. A veces nomás necesitas salir del mismo cuarto para volver a respirar. Eso sí, ten cuidado con caídas, golpes o accidentes tontos, porque andas medio distraído y podrías darte un buen madrazo que te frene planes importantes. Viene también una visita inesperada y un chisme que te va a dejar con el ojo cuadrado. No te metas donde no te llaman, Leo, porque a veces por andar queriendo arreglar vidas ajenas, terminas con la tuya hecha bolas. Cuida objetos, dinero y pertenencias, porque hay tendencia a pérdidas o descuidos.
Ya no des segundas oportunidades a quien no las merece. No eres banco para andar dando créditos emocionales. Y tampoco dejes que la familia te manipule con chantajes. Tus decisiones son tuyas, y aunque te quieran hacer sentir culpable, tú ya no estás para cargar con problemas que no son tuyos. Cierra ciclos, ponte firme y recuerda: el león no ruega, el león elige.
VIRGO
Virgo, este 19 de febrero de 2026 la vida te va a poner enfrente a alguien del pasado que regresa con la cola entre las patas, como quien dice “perdón, ahora sí entendí lo que valías”. Y tú, que tienes memoria de elefante y corazón de pan dulce, vas a sentir bonito, pero ojo, porque no todo lo que regresa es bendición, a veces nomás es gente que no encontró algo mejor y viene a ver si todavía estás disponible. No seas opción de nadie, tú eres plato fuerte, no sobras recalentadas.
Traes urgencia de limpieza mental y emocional. Ya basta de pensamientos pesimistas, de imaginar tragedias donde no las hay. Mira, Virgo, tú eres experto en sobrepensar, en hacer novelas completas con un mensaje que ni era para ti. Respira, relájate y entiende que no todo está bajo tu control. La vida no se vive con Excel ni con lista de pendientes, también se vive con corazón y tantita fe.
Eres ambicioso, sí, y eso te ha llevado lejos. Tú no te conformas con migajas, quieres el pan completo, y está bien. Pero en lo sentimental a veces te fallas porque analizas tanto que se te va el momento. El amor no siempre se calcula, se siente. Si tienes pareja, es momento de dar un paso más, de renovar la relación, porque si se vuelve costumbre, se enfría, y luego andan buscando calor donde no deben. Ponte trucha.
Se vienen celos o incomodidades con amistades, como que alguien no soporta verte feliz o estable. Aquí el consejo de señora es: no expliques de más, pero sí aclara lo necesario. No te calles cosas importantes por miedo al conflicto, porque lo que no se habla se pudre. En lo laboral, se marca un cambio que te va a beneficiar. Un proyecto que traías en la cabeza, de esos que nomás platicabas con el cafecito, empieza a materializarse. Pero tienes que creértela, Virgo, porque tú solito a veces te saboteas con el “¿y si no puedo?”. Claro que puedes, nomás deja de dudar tanto.
Si tu pareja se pone exigente o quiere cambiar tu esencia, pon un alto. Cuando te conocieron, ya eras así: medio perfeccionista, medio intenso, pero auténtico. Nadie tiene derecho a moldearte a su antojo. El amor es acompañar, no controlar. Sueños premonitorios, corazonadas y señales raras van a andar fuertes estos días. Hazles caso, porque tu intuición está más despierta que nunca. También se ve fiesta, convivio o reunión a media semana, donde podrías soltar estrés y hasta conocer a alguien interesante. Recuerda, Virgo: no te desgastes queriendo salvar a todos. Primero sálvate tú, y lo demás llega solito.
LIBRA
Libra, este 19 de febrero de 2026 la vida te va a poner frente al espejo, pero no para que te arregles el cabello, sino para que veas clarito en qué andas fallando contigo mismo. Porque a veces tú eres bien infiel… sí, pero no con otra persona, contigo. No sabes ni lo que quieres, cambias de opinión como quien cambia de canal, y luego te preguntas por qué terminas enredado en equivocaciones. Ya es momento de poner orden en tu corazón y en tu cabeza, porque si tú no te entiendes, menos te va a entender el mundo.
No te hagas ilusiones falsas, Libra. Mira, nada en esta vida es eterno y todos somos reemplazables, así que no te aferres a gente que nomás te da dolores de cabeza. La señora de antes te lo dice claro: el que te quiere, te cuida, y el que no, que se vaya derechito por donde vino. Ya basta de vivir de migajas emocionales. Si alguien ya te engañó dos veces, no es accidente, es costumbre. Y tú no estás para andar jugando a la lotería del amor, donde siempre te toca perder. Las terceras oportunidades son como recalentar comida echada a perder: puede que te la comas, pero te va a caer mal. Aprende a cerrar puertas, porque no todas merecen seguir abiertas.
Si tienes pareja, aguas, porque esa persona va a necesitar más tiempo contigo. No descuides lo que vale por andar distraído en tonterías o dándole prioridad a quien ni te suma. Recuerda que el amor es como una plantita: si no lo riegas, se seca, y luego no andes llorando cuando alguien más lo riega por ti. Se ve también un familiar hablando mal de ti, queriendo poner en duda tu reputación. Mira, Libra, siempre va a haber gente que no soporta verte bien, pero tú no te desgastes explicando de más. La verdad siempre sale, y el que habla mal, se retrata solito. Tú sigue con la frente en alto.
Vas a sentir impotencia porque algo que querías consolidar no se da tan rápido como esperabas. Pero calma, mi cielo, todo a su tiempo. No quieras correr cuando la vida te está pidiendo paciencia. Lo que es para ti llega, aunque tarde, pero llega con fuerza.
Este periodo marca un cambio importante: ya no vas a dejar entrar a cualquiera a tu vida. Ahora el que quiera estar, va a tener que ganárselo con hechos, no con palabras bonitas. Porque tú ya aprendiste que prometer es fácil, cumplir es lo difícil. Libra, recuerda: el equilibrio no es aguantar todo, es saber cuándo soltar. No eres basurero emocional de nadie. Ponte firme, quiérete más, y verás cómo todo empieza a acomodarse.
ESCORPIÓN
Escorpión, este 19 de febrero de 2026 viene cargadito de sorpresas, de esas que te dejan con el ojo cuadrado y el corazón medio apachurrado pero también emocionado. Se marca que una amistad va a salir con su domingo siete, y aunque tú te hagas el fuerte, eso te va a mover porque no esperabas enterarte de ciertas cosas. Aquí el consejo de señora es claro: no juzgues tan rápido, cada quien carga su costal y tú no sabes lo que esa persona ha vivido. Mejor apoya o hazte a un lado, pero no andes de metiche.
Una nueva amistad llega a tu vida y te va a caer como agua fresca en pleno calor, porque te ayudará a soltar el buche, a hablar de todo eso que traes guardado. Tú eres de los que se hacen los duros, pero por dentro traes tormentas. No te calles tanto, Escorpión, que luego el cuerpo cobra factura.
Se ve mucha suerte en juegos de azar, así que si andas con ganas de tentar a la fortuna, hazlo con medida, no quieras apostar hasta lo que no tienes. La vida te empieza a empujar a planear una nueva etapa, una vida distinta para los siguientes meses. Cambios que te asustan, sí, pero que también te emocionan porque sabes que ya no puedes seguir igual.
En cuestiones de salud, ojo con problemas renales, inflamaciones o molestias por andar comiendo harinas y azúcar refinada como si no hubiera mañana. Mira, mi cielo, el cuerpo es templo, no basurero. No te estoy diciendo que no disfrutes, pero bájale dos rayitas, porque después andas llorando con el doctor.
Vas a necesitar ser fuerte para una situación que se aproxima con una amistad o un familiar. No es para que te espantes, pero sí para que estés preparado. La vida te va a poner una prueba que te hará ver quién sí está contigo y quién nomás estaba de adorno. Una amistad iniciará romance, y tú vas a estar de espectador, pero cuidado, porque eso también puede despertar celitos o sentimientos raros en ti. No te hagas bolas, Escorpión, cada quien tiene su camino.
Se marca un amor a distancia que podría visitarte. Ay, mi’jo, aquí sí se pone bueno el asunto, porque el corazón va a latir fuerte y el cuerpo también va a querer fiesta. Nomás aguas con idealizar demasiado, porque una cosa es la emoción y otra la realidad diaria.
También se aproxima boda o fiesta familiar que comenzará a planearse, y ahí habrá convivios, chismes, risas y momentos importantes. Grandes cambios laborales se ven, posibilidades de crecimiento y una noticia que esperas con ansias llegará en cualquier momento. Pero paciencia, Escorpión. Si no es lo que esperabas, no te derrumbes. Lo mejor llega cuando menos lo imaginas, y tú estás por entrar en una etapa bien perra.
ARIES
Aries, este 19 de febrero de 2026 la vida te está gritando que ya le pares a eso de andar mendigando amor y atención. Mira, el cariño no se ruega, se da parejo o no se da. Tú no naciste para andar detrás de nadie como perrito sin dueño. La vida, aunque te haya quitado cosas en el pasado, te va a devolver a manos llenas, pero primero quiere verte con dignidad, con amor propio y con la frente en alto.
Ya no te compliques los días por alguien que ni está. Esa gente que aparece nomás cuando ocupa algo, pero cuando tú necesitas, ni sus luces… esa gente no sirve. Aprende a darle importancia a quien de verdad la merece, porque tú tienes un corazón bien grande, pero también te pasas de buena gente. No te desvivas por quien no vale la pena, Aries, que luego terminas cansado, dolido y hasta enojado contigo mismo.
Se le va a caer el teatro a una persona cercana, y lo que te enteres te va a doler. Pero ni modo, mi cielo, a veces la verdad duele, pero libera. No idealices tanto a la gente, porque nadie es santo. La señora de antes te lo dice: abre los ojos, porque el que avisa no traiciona.
En el amor, si tienes pareja, se ven roces por celos o por esas mentiras piadosas que uno dice para evitar broncas. Pero aguas, porque una mentira, aunque sea chiquita, se convierte en bola de nieve. Aquí lo importante es hablar claro, sin dramas, sin orgullo, porque Aries a veces explota antes de pensar. También se marca tentación, de esas que se te ponen enfrente como taco al pastor a medianoche. Y sí, el cuerpo es débil, pero tú tienes que ser más inteligente. No vayas a cometer un error que después lamentes, porque si tienes pareja, podrías dañarla feo. No cambies algo estable por un ratito de emoción, que luego el remordimiento pesa más que el gusto.
Vienen grandes cambios en tu vida. Vas a madurar, quieras o no, porque ya no estás para seguir repitiendo los mismos patrones. Es momento de tomar tus propias decisiones sin que nadie meta su cuchara. Ponle un alto a esas personas que se han aprovechado de ti, que nomás te usan cuando les conviene. En lo sentimental, hay oportunidad de mejorar, pero necesitas ser muy listo para no caer en lo mismo. No te vayas con la primera caricia o con la primera palabra bonita. Aprende a ver acciones, no promesas.
Estos días te van a pedir que confíes más en ti. Nadie va a creer en tus sueños si tú no crees primero. Aries, tú eres fuego, eres impulso, eres fuerza. No te apagues por nadie. Ponte firme, ponte perra, y recuerda: quien quiera estar contigo, que lo demuestre, y quien no… que siga su camino.
TAURO
Tauro, este 19 de febrero de 2026 la vida te está pidiendo que le bajes dos rayitas a ese carácter de la fregada que te cargas, porque por andar reaccionando con el hígado podrías cometer errores bien mensos. Tú eres fuerte, terco y decidido, pero a veces te gana el coraje y luego andas queriendo arreglar lo que ya dijiste o hiciste. Respira, cuenta hasta diez y no tomes decisiones a la ligera, porque no todo se resuelve a punta de berrinche.
Es momento de reinventarte. Ya deja de caer en falsas promesas, esas que suenan bonito pero se quedan en puro cuento. Mira, Tauro, el que quiere, cumple, y el que no, nomás te endulza el oído. Cuidado con darle entrada a quien ya te falló, porque el que te traiciona una vez, lo vuelve a hacer si le das chance. La señora de antes te lo dice: no seas necio, mijo, aprende. Se marca que un negocio o proyecto se empieza a materializar. Algo que traías en mente por fin toma forma, pero no te confíes, porque también sale un chisme familiar a la luz. Y ya sabes cómo es la familia: donde hay reunión, hay comentario, y donde hay comentario, hay drama. No te metas de más, escucha lo justo y sigue tu camino.
Vas a empezar a visualizar un viaje, una escapada o un cambio de ambiente que te va a ayudar a despejarte. A veces necesitas salir tantito para ver la vida con otros ojos. No todo es trabajo, Tauro, también se vale disfrutar. Tú eres bueno para decir lo que sientes, lo sueltas de tu ronco pecho sin filtro, y eso está bien, pero también aprende a autoevaluarte. No todo lo que dices es ley divina. Mira hacia adentro y cambia esas cosas que no te gustan de ti, no para complacer a otros, sino para fortalecerte.
Cuida mucho tus piernas y el pecho, porque se ve riesgo de infección o malestar en estos días. No te hagas el invencible, que hasta los toros más fuertes se cansan. Atiéndete a tiempo, come mejor y no abuses de lo que sabes que te cae pesado. Grandes cambios se avecinan. Entre ellos, un compromiso o formalidad importante. Si tienes pareja, podrían dar un paso fuerte: o se formaliza, o se define qué rumbo van a tomar. Ya no estás para medias tintas. O le aflojas al miedo o te comprometes de verdad.
Pon en claro hacia dónde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas. No basta con soñar, hay que moverse. Tauro, tú tienes la disciplina, pero a veces te acomodas demasiado. La vida te quiere ver activo, no dormido en tus laureles. No caigas en provocaciones tontas que te hagan perder la confianza de otros o que manchen tu nombre. Recuerda: el respeto se gana con acciones, no con gritos. Mantén la calma, actúa con inteligencia y verás cómo todo empieza a acomodarse.
GÉMINIS
Géminis, este 19 de febrero de 2026 la vida te está diciendo que ya dejes el miedo guardado en el cajón, porque ese sueño que has sentido imposible está más cerca de lo que imaginas. Estás en una etapa bien perra para que se cumpla, pero claro, como siempre, no falta la gente metiche que te va a poner trabas. Mira, cuando alguien ve que vas avanzando, se le tuerce la tripa, así que no te sorprendas. Tú sigue, aunque ladren.
Se marca cuidado con un viaje que quieres realizar. No es el momento, Géminis, no por mala suerte, sino porque traes energías revueltas y podrías complicarte de más. A veces es mejor esperar tantito antes de lanzarse como gordo en tobogán. Todo llega, pero en el tiempo correcto. Un suceso inesperado va a tocar tu corazón. Puede ser una noticia, un reencuentro o algo que te haga recordar que todavía sientes, aunque te hagas el fuerte. Tú eres de mente rápida, pero el corazón no se controla con lógica. Déjate sentir, pero no te claves.
En los negocios viene un cambio positivo, vas a mejorar un chorro, pero aquí la señora consejera te lo dice: no gastes en cosas que no necesitas. No quieras celebrar antes de tiempo comprando pura tontería. Adminístrate, porque el dinero llega, pero también se va si no lo cuidas.
Se ve una expareja regresando a querer dañarte la existencia. Ay, Géminis, como si no tuvieras suficiente. No abras puertas que ya cerraste por algo. Esa gente vuelve cuando ve que ya te estás levantando, nomás para ver si todavía puede desestabilizarte. No caigas. Tú ya aprendiste, no repitas. Una amistad se comprometerá o formalizará relación, y eso te va a hacer pensar en tu propio camino amoroso. También se marca una amistad muy pegada a ti, con interés romántico. Tú vas a saber perfectamente quién es, porque cuando alguien te mira diferente, se nota. Nomás no juegues con eso si no estás seguro, que luego rompes corazones sin querer.
Ten mucho cuidado con a quién le cuentas tus cosas. Tu boca es rápida y tu confianza a veces también, pero podrías meterte en chismes y malos entendidos. No todos celebran tus logros, Géminis. Aprende a guardar silencio, porque el éxito se disfruta más calladito. En el trabajo andarás estresado. Hay una noticia que esperas y nomás no se concreta como quisieras. Pero calma, mijo, los tiempos de Dios son perfectos. No comas ansias. Lo que te ha costado luchar va a llegar en el mejor momento, cuando estés listo.
Cuida también cómo te expresas de una amistad, porque podrías cometer una indiscreción y lastimar a alguien importante. A veces dices las cosas sin pensar, y aunque no sea con mala intención, duelen. Géminis, este día te pide enfoque, prudencia y amor propio. No corras detrás de quien no te valora, no gastes energía en quien no suma y recuerda: tú naciste para brillar, no para quedarte a medias.
CÁNCER
Cáncer, este 19 de febrero de 2026 la vida te trae sorpresas de esas que llegan sin avisar, como visita incómoda o como antojo en plena dieta. Se marca un amor de una noche que podría presentarse en cualquier momento, y tú, que eres sentimental pero también tienes tu lado travieso, podrías caer si no andas con cuidado. Aquí la señora de antes te lo dice: no confundas calentura con amor, porque luego terminas llorando por alguien que ni se acuerda de tu nombre.
Ten cuidado con lo que quieres y deseas, porque podrías estar tomando el camino equivocado para conseguirlo. A veces buscas amor donde solo hay vacío, o atención donde solo hay interés. No te vendas barato, Cáncer, que tú vales mucho, aunque a veces se te olvide. Todo eso que no pensaste que sucediera va a comenzar a tomar forma. Muchas cosas que veías lejanas se van a hacer realidad, pero necesitas aprender a vivir más el presente. El día que dejes de preocuparte tanto por el futuro, ese día vas a empezar a construir tu felicidad. Mira, mi cielo, el mañana no existe si hoy te estás ahogando en ansiedad.
Traes energías pesadas, como que te han cargado el ambiente o te han echado mala vibra. Una limpia con albahaca y huevo no te caería nada mal, no porque seas débil, sino porque a veces el alma también se ensucia con tanto drama ajeno. Tú absorbes todo, como esponja, y luego andas cansado sin saber por qué.
Es momento de visualizar el escenario que quieres para tu futuro. Si pasa por tu mente, el universo se acomoda, pero también tú tienes que poner de tu parte. No basta con desear, hay que actuar. Los sueños se trabajan, no nomás se rezan. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones. Perdonar una y otra vez a quien vive engañándote crea un vicio del que nunca sales. Aprende a cerrar ciclos. No porque no ames, sino porque ya te cansaste de sufrir. El amor no debe doler todo el tiempo.
Momento de poner las cosas en claro con una persona. Ya no te hagas ideas absurdas ni pienses tan negativamente. A veces tu mente se va al peor escenario sin pruebas. Habla, pregunta, aclara. No te inventes películas que solo te quitan paz. No te gusta andar con rodeos y te desespera cuando no ves interés rápido de la otra persona. Pero calma, Cáncer, no todo mundo demuestra igual. No exijas respuestas inmediatas, mejor observa acciones. El que quiere estar, se nota, y el que no, también.
Este periodo trae lecciones fuertes: aprende a cuidarte, a no entregar de más, a no vivir de migajas emocionales. Tú eres hogar, eres corazón, eres cariño, pero no eres salvavidas de nadie. Cáncer, recuerda: el amor más importante es el que te das tú. No te pierdas por nadie, porque quien te quiera de verdad, no te va a hacer dudar.
PISCIS
Piscis, este 19 de febrero de 2026 pon mucha atención en tu relación, porque si tu pareja anda indiferente o medio fría, no es casualidad. Hay una amistad metiéndole ideas en la cabeza, de esas personas que opinan demasiado porque no tienen vida propia. Aquí el consejo de señora es claro: hablen. La comunicación siempre será la medicina para que todo mejore. No adivines, no supongas, pregunta, porque luego te haces novelas en la cabeza y terminas sufriendo por cosas que ni eran.
En el área laboral vienen oportunidades bien buenas. Podrían cambiarte de puesto, mejorarte el salario o abrirte una puerta que no esperabas. Así que ponte listo, mi cielo, porque cuando llega la bendición hay que estar preparado. No te me achicopales si ahorita no tienes pareja, por algo las cosas se han dado así. A veces Dios te está guardando de gente que no te conviene.
Se marca también envidia alrededor tuyo, y lo peor es que puede venir hasta de la familia. Un proyecto podría salarse porque hay personas que no soportan verte avanzar. Tú no les hagas caso, Piscis, tú sigue calladito, trabajando, porque el éxito es la mejor cachetada. Ten presente que si das mucho y no recibes nada, llegará el día en que te canses y mandes todo a la fregada. Y con justa razón. No estás para ser el salvavidas emocional de nadie. Aprende a poner límites, porque tu corazón es enorme, pero no infinito.
La vida te va a compensar con cosas maravillosas. Te devolverá lo que antes no te dio, pero necesitas paciencia. Hay mucha suerte en números que terminen en 4 y 7, así que pon atención si te salen en fechas, boletos o señales. Amores nuevos se avecinan, y no hablo solo de romance, también de personas que llegan a tu vida para sumarte bonito. Se viene un cambio de actitud que te va a beneficiar, porque ya no vas a estar agachando la cabeza por cualquiera. También hay oportunidad de encontrar algo que habías perdido, ya sea un objeto, una amistad o hasta una parte de ti mismo que creías apagada.
No dejes de luchar por tus metas. Tú te desesperas cuando las cosas no salen rápido, pero recuerda que la constancia es la base del éxito. Lo que vale la pena no llega de golpe, se construye. Ya no dejes nada para mañana. Si puedes hacerlo hoy, hazlo. Porque tú eres de los que sueñan mucho, pero a veces se quedan en la nube. Baja a tierra, Piscis, porque tienes todo para lograrlo.
Este día te pide fe, pero también acción. Quiérete, respétate y no permitas que nadie te quite tu paz. Recuerda: tú eres agua, te adaptas, pero también puedes ahogar a quien se pase de listo.
ACUARIO
Acuario, este 19 de febrero de 2026 podrías enterarte de un chisme nada agradable, de esos que primero te sacan de onda y luego te hacen abrir los ojos. Pero no te me estreses, porque por algo pasan las cosas. Esto te va a servir para confirmar verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. A veces uno se hace el ciego por no querer enfrentar la realidad, pero la vida siempre encuentra la manera de ponértela enfrente.
Ten cuidado con ciertas personas que te rodean, porque podrían meterte en problemas por envidias o comentarios malintencionados. Tú eres buena onda, pero también pecas de confiar demasiado. No todo el que sonríe es amigo, Acuario, a veces solo están esperando el momento para aventarte el veneno. Dios te dará una nueva oportunidad, pero tendrás que ser inteligente para no volver a cometer los mismos errores. No repitas patrones, mi cielo. No es castigo, es lección. La vida no te quiere ver tropezando con la misma piedra, quiere verte avanzando.
Se marca que un familiar podría sufrir un accidente o un susto, así que mantente atento y más unido a los tuyos. También cuida tu cuerpo, porque dolores en espalda y piernas estarán a la orden del día. No te hagas el fuerte siempre, descansa, cuídate, porque hasta el más resistente se rompe si no se atiende. Retorna un amor del pasado, y aquí sí aguas, porque podría meterte en problemas graves. No porque sea mala persona necesariamente, sino porque ya sabes cómo terminaste la última vez. No abras puertas que ya cerraste por tu paz mental. Una cosa es recordar bonito y otra volver a vivir el drama.
Vienen cambios y nuevas perspectivas. Comenzarás a ver un escenario nuevo, muy perro, que llega en los próximos días. Vas a comprender por qué no funcionó con ciertas personas y por fin darás por terminados muchos ciclos. Y eso, aunque duela, es liberación.
Acuario, tú siempre pareces fuerte, siempre como si nada te afectara, pero por dentro a veces te estás desbaratando. Eres de los signos que caen mil veces, pero se levantan mil una con sonrisa, aunque traigan el corazón hecho pedazos. No te castigues por sentir, sentir no es debilidad. No permitas que cambios en el trabajo o en tu círculo de amistades te arruinen los días. Date la oportunidad de enfrentar lo que venga con la cabeza en alto. Tú eres inteligente, creativo y diferente, pero a veces te aíslas demasiado. Busca apoyo cuando lo necesites.
Este día te pide que confíes más en ti, que dejes de cargar culpas ajenas y que aprendas a soltar. No todo es tu responsabilidad. A veces solo toca observar, aprender y seguir. Recuerda, Acuario: tú naciste para brillar con luz propia, no para vivir apagado por complacer a otros. Ponte firme, pon límites y no tengas miedo de empezar de nuevo. Lo mejor está por venir.
SAGITARIO
Sagitario, este 19 de febrero de 2026 la vida te está empujando a tomar una decisión que traes dando vueltas en la cabeza desde hace rato. Tú eres de los que sueñan grande, pero a veces te pierdes en tu propio camino porque quieres todo rápido, todo ya, y por eso terminas dudando o tomando decisiones a medias. Aquí la señora de antes te lo dice: define qué quieres y ve por ello, porque nadie va a vivir tu vida por ti.
No temas a los cambios, Sagitario, porque esos cambios son justo los que te van a acercar a ese sueño que tanto deseas. A veces te asusta salir de lo cómodo, pero tú naciste para explorar, para moverte, para no quedarte estancado. Se vienen oportunidades muy buenas que te harán entender por qué ciertas cosas no se dieron, y por qué otras debían pasar así. Todo tiene su razón, aunque en el momento no lo veas.
No te compliques la existencia ni te apures por cosas que tienen solución. Tú eres bien dramático cuando te lo propones, te haces películas completas por un detalle. Relájate, mi cielo, tienes una vida por delante bien perra y personas maravillosas para ser feliz. Pero tienes que aprender a mandar a la china a quien solo te causa dolores de cabeza. Salte, disfruta, cambia la rutina, porque cuando haces lo mismo siempre, te deprimes. Tú necesitas movimiento, aventura, algo nuevo. No eres de los que se conforman con la misma historia todos los días. Ponte las pilas y busca experiencias que te llenen, no que te apaguen.
Tu fortaleza se va a poner a prueba en próximas fechas con ciertas cuestiones que sucederán. No es para asustarte, es para que veas de qué estás hecho. Sagitario, tú eres fuego, eres impulso, eres valentía, pero a veces te falta disciplina para no salir corriendo cuando algo se pone serio. Pon atención a tus sueños, porque estarán muy claros y te mostrarán el camino correcto. Tu intuición va a andar fina, así que no la ignores. Si no tienes pareja, se ve un amor exprés por redes, por Face, de esos que empiezan con un “hola” y terminan con un “ven”. Pero aguas, porque puede que solo sean amigos con derecho por un tiempo. Disfruta, pero no te claves, que luego te ilusionas rápido.
Viene reencuentro con ex amistades mediante una reunión o fiesta, y te la vas a pasar a todo dar. Eso te va a levantar el ánimo y recordarte que la vida también es para gozarse, no solo para preocuparse. Cuida lo que comes, porque se marcan problemas de gastritis fuertes. No todo es enchilarte la vida, también hay que cuidarse el estómago, mijo, que luego andas sufriendo.
Sagitario, este día te pide decisión, movimiento y valentía. No te quedes pensando tanto. Actúa, vive, disfruta y recuerda: lo mejor está por venir si tú te atreves a ir por ello.
CAPRICORNIO
Capricornio, este 19 de febrero de 2026 la vida te está diciendo que dejes que el mundo ruede y que no te desgastes esperando demasiado de los demás. Mira, cuando uno deja de esperar, empieza a sorprenderse. Tú has cargado mucho, has dado demasiado, y a veces te han pagado con indiferencia. Pero esta etapa viene para que entiendas que tu paz no depende de nadie más que de ti.
El amor comenzará a verse más como una realidad y no como un sueño imposible. Ya no estás para cuentos ni promesas vacías. Tendrás que dejar las cosas claras con quienes te rodean, porque Capricornio, aunque parezcas frío, sientes profundo, y cuando te fallan, te cuesta soltar. Aquí el consejo de señora es: habla, pon límites y no permitas que nadie te haga sentir menos.
Jamás te permitas fracasar por alguien. Date tiempo de atender tus sueños y esos pendientes que hiciste a un lado por personas que no lo merecían. Tú eres trabajador, disciplinado, pero a veces te olvidas de ti por cargar problemas ajenos. Ya basta, mi cielo, primero tú. Entras en una etapa de grandes cambios. Después de tanta sufridera, comenzarás a ver la luz. Sí, puede que recaigas en estos días al extrañar a alguien que ya no estará a tu lado, porque el corazón no olvida tan fácil. Pero tu determinación es más grande. Tú tienes la fuerza para salir adelante y enfrentar cualquier situación.
Si una persona no quiso apostar por ti, no te agüites. Quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas, sin necesidad de rogar ni forzar. Y quien no, que siga su camino. Capricornio, tú no estás para andar suplicando cariño, tú mereces amor firme, no migajas. Se marca un viaje o noticias de familia lejana que te van a llenar de alegría. Te sentirás feliz, como si el destino te recordara que todavía hay cosas bonitas esperándote. Aprovecha ese impulso para renovarte.
Ya no temas a los cambios. Materializa tus sueños, porque estás en la mejor etapa para que todo rinda frutos. Lo que sembraste con esfuerzo, ahora empieza a dar resultados. Eso sí, no te desesperes, porque Capricornio quiere todo rápido, pero la vida te enseña que lo bueno tarda.
Se viene un dinerito extra, un ingreso inesperado que te caerá de maravilla. Pero ojo, no lo malgastes. No quieras gastarlo en tonterías solo porque te sientes emocionado. Adminístrate, porque ese dinero puede ayudarte a avanzar en algo importante. Capricornio, este día te pide confianza, amor propio y valentía. No te quedes atrapado en el pasado. Lo que fue, fue. Lo que viene es mejor, pero tienes que abrirte a recibirlo. Recuerda: tú eres montaña, eres fuerza, eres constancia. Nadie te tumba si tú decides seguir de pie.