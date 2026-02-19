Irán advierte que responderá “decisivamente” si Trump cumple con amenazas de agresión militar

El fantasma de un conflicto bélico de proporciones impredecibles vuelve a sacudir el tablero internacional. El gobierno de Irán elevó una severa advertencia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), asegurando que responderá de manera “decisiva” ante cualquier movimiento bélico por parte de Estados Unidos, en un momento en que la retórica del presidente Donald Trump ha encendido todas las alarmas en Teherán.

En una carta dirigida directamente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la misión permanente de Irán denunció que las recientes declaraciones y publicaciones en redes sociales del mandatario estadounidense no son simples palabras, sino que “señalan un riesgo real de agresión militar”.

La tensión escaló a niveles críticos luego de que trascendiera que el presidente Trump habría ordenado la preparación de un cronograma de posibles ataques contra objetivos iraníes. El republicano, fiel a su estilo directo, sugirió recientemente que, si no se alcanza un acuerdo nuclear bajo sus términos, Estados Unidos podría utilizar puntos estratégicos como la base de Diego García y el aeródromo de Fairford para “erradicar un posible ataque” iraní.

🇮🇷🇺🇸Iran in a letter to UN Secretary General: "If attacked, all bases, facilities, and assets of the hostile force in the region would constitute legitimate targets in the context of Iran’s defensive response. The United States would bear full and direct responsibility for any… pic.twitter.com/Wnj76fkDOz — Barak Ravid (@BarakRavid) February 19, 2026

Teherán marca sus “objetivos legítimos”

Pese a que el documento enviado a Guterres enfatiza que la República Islámica “no busca iniciar una guerra”, el tono de la misiva es inequívoco en cuanto a su capacidad de represalia. Irán advirtió que, de verse sometido a una agresión, considerará como “objetivos legítimos” todas las bases, instalaciones y activos de lo que denominó “fuerzas hostiles” en la región de Oriente Medio.

Este mensaje pone en jaque la seguridad de las tropas estadounidenses desplegadas en la zona, cuyo número se ha incrementado en las últimas semanas como parte de una estrategia de “máxima presión” por parte de Washington. La falta de avances en las negociaciones sobre el programa nuclear ha dejado un vacío diplomático que ahora está siendo llenado por despliegues militares y amenazas cruzadas.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una reunión con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en el Palacio Tahrir de El Cairo, el martes 9 de septiembre de 2025. Crédito: Khaled Elfiqi/ Archivo | AP

Guterres bajo fuego cruzado por “felicitación” al régimen

Mientras la amenaza de guerra crece, el secretario general Antonio Guterres se encuentra en el ojo del huracán diplomático. Informes de la agencia estatal iraní IRNA señalaron que el jefe de la ONU envió una carta de felicitación al presidente Masoud Pezeshkian con motivo del aniversario de la Revolución Islámica, un gesto que ha provocado la indignación de organizaciones de derechos humanos.

La organización UN Watch exigió la publicación inmediata del texto íntegro, cuestionando cómo es posible que se felicite a un régimen responsable de atropellos contra su propio pueblo. “El mundo merece transparencia”, señaló el grupo, que también criticó la posible participación del canciller iraní, Abbas Araghchi, en el próximo Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

BREAKING: UN Watch sent a diplomatic red alert to all ambassadors in Geneva urging a walkout when the Islamic Regime in Iran's deputy foreign minister rises to the podium at the U.N. Human Rights Council on Monday. In the face of mass slaughter, it cannot be business as usual. https://t.co/daNOs3jl7F pic.twitter.com/gJRielI1kK — UN Watch (@UNWatch) February 20, 2026

Araghchi, señalado por presuntos crímenes contra la humanidad, ha sido invitado a hablar ante el organismo internacional en dos semanas. La polémica es tal que activistas han amenazado con solicitar a las autoridades suizas su arresto si llega a pisar suelo europeo.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela, analistas advierten que cualquier error de cálculo podría desencadenar una escalada de consecuencias imprevisibles, no solo para la región, sino para la estabilidad global.

Sigue leyendo: