Pronóstico del tiempo en Los Ángeles para este jueves 19 de febrero

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Los vientos del sur soplarán con velocidades de 9.32 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 98 y 25 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:34 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:41 h. En total tendremos 11 horas de luz solar durante este jueves.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 43 y los 59 grados Fahrenheit (6 y 15 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 4% por la tarde y 3% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

