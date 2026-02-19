Ronda Política: Es tiempo que un latino sea gobernador

¿Hay una campaña para que el congresista Eric Swalwell sea el candidato demócrata a gobernador de California?

Es muy extraño que apenas entró en noviembre a la campaña para gobernador, Swalwell se colocó en el tope de las encuestas, cuando realmente es un político escasamente conocido fuera del área de la Bahía de San Francisco y del círculo demócrata de primer nivel.

¿Será que solo están encuestando a demócratas más intensos? Y no hay que despreciarlos porque al final son los demócratas y republicanos más devotos los que deciden quiénes pasan a la elección general, ya que son los que más votan en las primarias.

La semana pasada el senador Adam Schiff le dio el espaldarazo a Swalwell, y hay fuertes rumores de que Nancy Pelossi, la exlíder de la Cámara de Representantes con enorme influencia sobre los demócratas en el estado, le dará también la bendición de un momento a otro.

Su arribo a la contienda partiendo plaza, con el mejor número en los sondeos, y la adhesión de figuras políticas de renombre a su campaña, nos hace preguntarnos, si no estará ya todo planchado para que Swalwell sea el candidato demócrata.

Los demócratas de San Francisco han tenido el control de quién es el gobernador de California en las dos últimas décadas, pero es hora de que aflojen y repartan el poder de manera más equitativa.

En un estado, donde más del 40% de la población es latina, ¿no creen que es momento para un gobernador latino? No lo hemos tenido por más de un siglo desde que California era parte de México. Los políticos como Newsom y demás aseguran querer mucho a los latinos, pero no están dispuestos a ceder nada a la minoría más grande del estado.

Al gobernador le ha dado ahora por ir a comprar pan dulce mexicano cada semana, tomarse la foto y colgarla en las redes sociales; pero por qué no apoyar a un candidato latino para que sea el nominado demócrata. Si no les gusta el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, hay está Xavier Becerra, un hombre ampliamente preparado.

Quienes controlan el poder demócrata en California, quieren que el gobernador siga siendo blanco, y seguir poniendo gobernadores que salgan de la Bahía de San Francisco como el propio Newsom y Jerry Brown.

Es tiempo de que los políticos latinos exijan su parte del pastel que les corresponde; y no se conformen con las migajas.

La última encuesta de Emerson College y de Inside California Politics, pone como favorito al republicano Steve Hilton, un excomentarista de la cadena de televisión Fox con 17.1%; en segundo lugar con 14.1% al congresista demócrata Eric Swalwell; en tercer lugar con 13.5% de las preferencias, el sheriff republicano de Riverside, Chad Bianco; en cuarto lugar, a la excongresista demócrata Katie Porter con 9.8%; el multimillonario Tom Steyer con 8.8% ; y Xavier Becerra con 3.5%; el alcalde de San José; Mat Mahab con 3.4% y Antonio Villaraigosa con 2.8%.



El superintendente de educación, Tony Thurmond, la excontralora Betty Yee y el exasambleísta Ian Calderón aparecen muy muy abajo. Por lo que tal vez sería bueno que dieran un paso atrás, y renunciaran por ahora a ser gobernador de California. Los números de acuerdo a estas encuestas, no los favorecen en absoluto.

Crítica insólita

Durante una entrevista, el expresidente Barack Obama se lanzó duro contra el desamparo que priva en Los Ángeles, llamándole una atrocidad dado los miles de millones de dólares que se han destinado para resolver un problema que no parece tener fin.

Le llamó la atención a la alcaldesa Karen Bass y a otros líderes de la ciudad por usar lo que llamó una “estrategia política perdedora” para abordar el problema; fuertes críticas que no deben haberle caído nada bien a Bass en momentos que busca la reelección, y menos viniendo de Obama.

Algo debe andar mal cuando vemos a algunos líderes de organizaciones no lucrativas enfocadas en proveer servicios para los sin hogar que reciben cientos de miles de dólares en fondos del gobierno, y terminan podridos en dinero.

En enero, Alexander Soofer, directivo de South LA Charity Abundant Blessings fue acusado de apropiarse fraudulentamente de más de $23 millones en fondos públicos destinados a albergar y alimentar a personas sin hogar; y sin le rascan, van a encontrar más abusos.