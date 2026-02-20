Agentes del ICE utilizan gases lacrimógenos cerca de niños: ¿cómo afecta su salud?

A finales de enero de 2026, miles de manifestantes se congregaron en Portland, Oregón, para protestar contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que afectan a familias y niños. La intervención de agentes federales, que incluyó el uso de gas lacrimógeno, generó un descontento que resuena en redes sociales y medios de comunicación.

A este respecto, expertos en salud pública advierten que la exposición al gas lacrimógeno puede ocasionar efectos adversos en niños y poblaciones vulnerables. La preocupación aumenta ante la falta de estudios exhaustivos sobre el impacto a largo plazo de estos químicos en la salud infantil.

Relatos de familias afectadas por el uso de gas lacrimógeno resaltan la angustia y el sufrimiento de niños expuestos, evidenciando la desconexión entre las operaciones de control y la seguridad pública.

“El gas lacrimógeno es perjudicial para la salud de los niños”, dijo a The 19 News la doctora Sarita Chung, pediatra del Hospital Infantil de Boston. “El proceso de descontaminación puede ser complicado, especialmente si se realiza en una multitud, y si los niños están separados de sus familias, debemos ser diligentes”, resaltó.

Uso de químicos de control de multitudes

La defensiva del Departamento de Seguridad Nacional sobre la utilización de gas lacrimógeno se enfrenta a desafíos legales que cuestionan si estas acciones constituyen un uso excesivo de la fuerza. Demandas recientes buscan establecer restricciones sobre el empleo de estos agentes químicos durante las operaciones de ICE.

Aunque el gas lacrimógeno se ha utilizado históricamente en contextos de control de masas, su uso doméstico sigue siendo objeto de debate. La falta de protocolos claros sobre el manejo de residuos de gas lacrimógeno preocupa a defensores de la salud pública.

Los legisladores han comenzado a intervenir, pidiendo investigaciones sobre el uso de gas lacrimógeno por parte de los agentes de ICE. Mientras tanto, el alcalde de Portland ha denunciado públicamente las acciones de los agentes federales por poner en peligro a los niños durante las manifestaciones.

Propuestas para prohibir la utilización de gas lacrimógeno en operaciones de control de multitudes se están considerando a nivel estatal. La presión pública por reformas en la política de uso de estos químicos continúa creciendo.

Efectos de gases lacrimógenos en niños

Los efectos a largo plazo del gas lacrimógeno (principalmente CS) en niños son poco estudiados y no hay reportes concluyentes de morbilidad crónica generalizada en exposiciones aisladas al aire libre. Sin embargo, la exposición repetida o prolongada puede agravar problemas respiratorios como asma y disnea persistente, dada la mayor vulnerabilidad de los niños por su tamaño menor y mayor frecuencia respiratoria.

Vulnerabilidad infantil. Los niños son más susceptibles debido a su anatomía: respiran más rápido y tienen vías respiratorias más pequeñas, lo que amplifica la irritación. Estudios en protestas reportan síntomas como tos persistente (hasta 38 días) y dificultad respiratoria en niños expuestos a aerosol CS.

Efectos respiratorios. La exposición repetida eleva el riesgo de quejas respiratorias crónicas, como disnea al ejercicio y esputo matutino, según cohortes con exposición frecuente. En niños asmáticos, puede desencadenar crisis prolongadas o broncoconstricción que requiere hospitalización.

Riesgos oculares y cutáneos. Quemaduras químicas y úlceras oculares pueden durar meses en casos graves; dermatitis persistente se observa en exposiciones repetidas. No hay evidencia de genotoxicidad confirmada en niños.

Efectos graves reportados. Impactos directos de proyectiles causan fracturas, lesiones cerebrales o muerte en menores, con secuelas permanentes como estado vegetativo. Estrés postraumático es posible en contextos de trauma, pero no exclusivo del gas.

