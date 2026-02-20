Conan O’Brien habla por primera vez sobre el asesinato de Rob y Michele Reiner: “Es horrible”

El mundo del entretenimiento aún se recupera de la conmoción por la trágica muerte del aclamado director Rob Reiner y su esposa, Michele, y ahora su amigo cercano, el comediante Conan O’Brien, habló –por primera vez– sobre el devastador suceso que dejó una “marca imborrable” en quienes los conocían.

Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida en su casa de Brentwood, California, el 14 de diciembre, víctimas de múltiples apuñalamientos. La noticia sacudió a Hollywood, esto por las escalofriantes circunstancias del crimen: su propio hijo, Nick Reiner, fue arrestado horas después y actualmente enfrenta dos cargos de asesinato.

En una emotiva entrevista con The New Yorker publicada este viernes, O’Brien reveló que la pareja había estado en su casa la noche anterior a su muerte, asistiendo a su tradicional fiesta navideña. “Conocí a Rob y a Michele, y con el tiempo me acerqué mucho a ellos. Los veíamos a menudo, tanto mi esposa como yo. Eran personas tan… encantadoras“, recordó el presentador.

La cercanía de esa despedida es lo que más le afecta. “Tener esa experiencia de despedir a alguien, que se vaya de tu casa y al día siguiente descubrir que ya no está… Creo que estuve en shock durante mucho tiempo. No hay otra palabra. Es simplemente horrible“.

Una noche incómoda

El relato de O’Brien arroja luz sobre los últimos momentos de la familia Reiner. Según fuentes cercanas a la investigación que confirmaron a la revista People, Nick Reiner y su padre, Rob, protagonizaron una fuerte discusión durante la fiesta.

Un testigo describió que Nick “asustaba a todos, se comportaba de forma extraña y no dejaba de preguntar a los invitados si eran famosos”. NBC News añadió que su comportamiento errático fue motivo de preocupación tanto para sus padres como para el resto de los asistentes.

Más allá del impacto personal, O’Brien quiso rendir homenaje al legado profesional de su amigo, un titán de la industria responsable de clásicos como ‘This Is Spinal Tap’, ‘Cuando Harry encontró a Sally’, ‘La princesa prometida’ y ‘Algunos hombres buenos’.

“Es horrible pensar en cómo se sentía Rob con respecto a lo que sucedía en el país, lo involucrado que estaba, lo mucho que se exponía… y que esa voz se apagara de repente. Todavía me cuesta comprenderlo“, confesó O’Brien.

El cómico no escatimó elogios al repasar la filmografía de Reiner. “Si puedes hacer una gran película, es impresionante. Es una hazaña casi imposible. Hacer dos significa que eres uno de los grandes. Hacer siete en un periodo de nueve, diez u once años es una locura”, afirmó.

Continuó: “Solo con Spinal Tap, si hubiera sido lo único que hizo, influyó enormemente en mi generación. Son personas extraordinarias, sobre todo si creciste viendo y apreciando su trabajo”

Nick Reiner, acusaso del asesinato de sus padres, se quedó sin abogado privado y La Defensoría Pública del Condado de Los Ángeles asumió su defensa.

Seguir leyendo: