Nick Reiner estuvo bajo tutela psiquiátrica años antes del asesinato de sus padres

En medio de la investigación por el doble asesinato de los productores Michele y Rob Reiner, ocurrido el pasado 14 de diciembre en Los Ángeles, nuevos detalles judiciales arrojan luz sobre la compleja situación de salud mental de su hijo y principal acusado, Nick Reiner.

Según información revelada por The New York Times y confirmada por documentos legales, Nick Reiner, de 27 años, fue sometido a una tutela legal especializada por motivos de salud mental entre los años 2020 y 2021, aproximadamente cinco años antes de ser acusado del fatal crimen.

El acuerdo legal, conocido como tutela LPS (en referencia a la Ley Lanterman-Petris-Short de 1967), es un instrumento diseñado específicamente para personas consideradas “gravemente discapacitadas” como consecuencia de un trastorno mental.

De acuerdo a lo reseñado por Entertainment Weekly, a diferencia de la tutela patrimonial más conocida, como la que tuvo Britney Spears, las tutelas LPS se activan principalmente tras hospitalizaciones psiquiátricas involuntarias.

El proceso comienza con una evaluación médica que, de encontrar mérito, deriva el caso al condado y finalmente a un juez. Esta tutela tiene una duración inicial de un año, tras el cual puede ser renovada o disuelta por el tutor asignado. En el caso de Nick, el fiduciario designado fue Steven Baer, quien declaró al Times que las enfermedades mentales “son una epidemia ampliamente incomprendida y esto es una tragedia terrible”.

Un historial de salud mental en el centro del caso

Los informes indican que a Nick Reiner se le diagnosticó esquizofrenia hace varios años. Según el NYT, el régimen de medicación que utilizaba para tratar la enfermedad había sido ajustado en el periodo previo a la muerte de sus padres.

Desde su arresto, la gravedad de su condición se ha hecho evidente en el sistema judicial y carcelario. Se le impidió comparecer al menos a una audiencia por falta de autorización médica y, durante su encarcelamiento inicial, fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio, sometido a revisiones “cada 15 minutos” mientras permanecía en régimen de aislamiento.

Nick Reiner fue arrestado horas después de que sus padres fueran encontrados sin vida en su residencia de Brentwood. Dos días después, fue formalmente acusado de dos cargos de asesinato, con la circunstancia especial de múltiples víctimas y la agravante de haber utilizado un arma peligrosa y mortal: un cuchillo.

Mientras el caso avanza, las instituciones mantienen una cautelosa reserva. La Defensoría Pública del Condado de Los Ángeles, que asumió la defensa de Reiner tras la retirada del abogado Alan Jackson, se ha negado a hacer comentarios.

Seguir leyendo: