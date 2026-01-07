Renuncia abogado de Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner

El caso de Nick Reiner, quien es acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, acaba de escribir un nuevo capítulo, luego de que su abogado decidiera abandonar el caso poco antes de su juicio.

El litigante, quien responde al nombre de Alan Jackson, tomó la decisión de renunciar este miércoles, tal y como él mismo se lo hizo saber a la Corte, sin que ahondara en detalles sobre su postura.

“Creemos que en este momento no nos queda otra opción más que retirarnos como defensa. Solicité ser relevado”, fueron los argumentos que dio Alan Jackson para dejar el caso.

A pesar de su renuncia se pudo saber que Alan Jackson, quien en el pasado representó a Harvey Weinstein y a Kevin Spacey, confía plenamente en la inocencia de su hoy excliente y le deseó lo mejor en lo que está por venir.

La sorpresiva decisión de la defensa de Nick Reiner empujó a Kimberly Greene, defensora pública del Condado de Los Ángeles, a tomar el caso, no sin antes solicitar que el juicio fuera pospuesto.

La petición fue aceptada por el juez, por lo que la audiencia de Nick ya no se celebrará en la fecha pactada originalmente, sino que se desarrollará hasta el próximo 23 de febrero.

Hay que recordar que Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, luego de que se le señalara por la muerte de sus padres, ocurrida el pasado 14 de diciembre al interior de su domicilio ubicado en el área de Brentwood, en California.

En caso de ser hallado culpable del doble homicidio, Nick Reiner podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.

Sigue leyendo: