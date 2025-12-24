Salen a la luz nuevos detalles sobre la muerte de Rob y Michele Reiner

La muerte del director Rob Reiner y de su esposa, Michele, acaba de dar un giro, luego de que se diera a conocer su certificado de defunción.

De acuerdo al documento difundido por el portal TMZ, el cual pertenece al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la pareja falleció a causa de múltiples lesiones provocadas por un objeto punzocortante.

El mismo documento también detalla que los decesos de ambos, ocurridos el pasado 14 de diciembre, se produjeron en cuestión de minutos tras la gravedad de las lesiones que sufrieron.

En el caso de Rob Reiner fue declarado muerto a las 3:45 p.m, mientras que a Michele la declararon muerta un minuto más tarde.

Con estos datos las autoridades concluyeron que la muerte de ambos se produjo en los instantes posteriores a la agresión y la causa fue por homicidio.

Además de esta información, también salió a la luz que los restos de Rob y de Michele fueron cremados en la funeraria Mount Sinai y posteriormente entregados a sus familiares.

Por este doble homicidio se detuvo a Nick Reiner, uno de sus hijos, quien fue imputado por dos cargos de asesinato en primer grado, sin que hasta el momento se conozca su condena, pero se maneja que podría alcanzar la pena de muerte o la cadena perpetua.

