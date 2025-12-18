Revelan la causa de muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer

A cuatro días de haber sido hallados sin vida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, y decenas de especulaciones, se ha confirmado la causa de muerte del actor y cineasta Rob Reiner, y su esposa, Michele Singer.

De acuerdo con los registros del Forense del Condado de Los Ángeles, el matrimonio perdió la vida a causa de “múltiples heridas por objeto punzante”.

La noticia surge luego de confirmarse que el hijo de la pareja, Nick Reiner de 32 años, será acusado formalmente por la muerte del actor y su esposa, así lo anunció el fiscal de distrito Nathan Hochman en una conferencia de prensa junto con el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

Según lo revelado, los fiscales planean presentar dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales de múltiples asesinatos. También incluirán una acusación especial de que utilizó un arma peligrosa (un cuchillo).

Durante su charla con la prensa, Hochman aseguró que “el procesamiento de estos casos en los que están implicados miembros de la familia son algunos de los casos más difíciles y desgarradores a los que se enfrenta esta oficina debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los delitos que conllevan”.

Las diferencias de Rob Reiner y su hijo Nick la noche previa a su asesinato

El testimonio recuperado por The New York Times con una fuente cercana a la familia confirma que Rob Reiner, su esposa Michele y sus hijos asistieron a una fiesta de navidad organizada por el comediante Conan O’Brien, y abarrotada por diversas personalidades del medio artístico.

La velada habría tornado un giro inesperado cuando Nick Reiner presentó un comportamiento que la fuente calificó como “errático”. Por su parte, el cineasta lo habría reprendido y asegurado que sus actitudes eran inapropiadas para un invitado en casa ajena.

A pesar de las versiones en las que se sugirió que Rob y Nick protagonizaron una acalorada pelea durante la celebración, uno de los asistentes (que prefirió mantener su identidad en el anonimato) afirmó que se estaba exagerando el episodio.

Además, indicó que el comportamiento de Nick Reiner en la fiesta no era inusual para los Reiner, quienes estarían más que acostumbrados a dicha situación a lo largo de los años.

