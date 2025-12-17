Nick Reiner contrató al abogado de Harvey Weinstein y Kevin Spacey

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, dio un giro estratégico a su defensa legal tras ser acusado del asesinato de sus padres.

El hombre de 32 años contrató los servicios de Alan Jackson, un abogado de alto perfil conocido por representar a figuras polémicas de Hollywood como Harvey Weinstein y Kevin Spacey.

Jackson, socio del bufete Werksman Jackson & Quinn LLP, confirmó su incorporación al caso el martes frente a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

“Mi cliente aún no ha sido autorizado médicamente para comparecer ante el tribunal”, declaró el jurista, detallando que Nick permanece detenido sin derecho a fianza en la Men’s Central Jail.

La elección de Jackson no es casual. El abogado goza de una reputación ambivalente en la industria: logró que se desestimaran cargos por agresión sexual contra Kevin Spacey y formó parte del equipo de defensa de Harvey Weinstein en California.

Recientemente, obtuvo la absolución de Karen Read en un mediático caso de homicidio en Massachusetts.

El fin de semana, la tragedia sacudió a Brentwood luego de que Romy Reiner, hermana del acusado, halló los cuerpos sin vida de sus padres en su residencia.

Según fuentes cercanas a la familia, la noche anterior al crimen, la familia asistió a una fiesta navideña donde Nick y Rob Reiner protagonizaron una fuerte discusión que alertó a los invitados.

Durante años, Nick Reiner ha lidiado con problemas de adicción y salud mental, habiendo pasado por 18 centros de rehabilitación. Estos antecedentes, sumado al perfil combativo de su nuevo abogado, sugieren que la defensa podría centrarse en el estado psicológico del acusado durante el proceso que conmociona a la industria del entretenimiento.

El martes, la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles anunció formalmente la imputación de Nick Reiner por dos cargos de homicidio premeditado por la muerte de sus padres, Rob y Michele Reiner.

El hijo del cineasta también afronta cargos por asesinato agravado debido a la “circunstancia especial” de matar a más de una persona, lo que podría conllevar una posible condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o incluso la pena de muerte.

