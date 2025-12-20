¿Qué pasará con la fortuna de Rob Reiner tras su muerte y la de su esposa?

Cada vez son más los detalles que salen a la luz con respecto al fallecimiento de Rob Reiner y de su esposa Michele Singer. Y es que a solo unos días de confirmarse que uno de los hijos de la pareja es el principal sospechoso de su muerte, medios internacionales reportan cuál terminará siendo el paradero de la fortuna multimillonaria del cineasta. ¡Aquí te contamos los detalles!

De acuerdo con estimaciones citadas por Daily Mail, el patrimonio del creador de producciones como “When Harry Met Sally” y “The Wolf of Wall Street” habría logrado amasar una fortuna que ronda los $200 millones de dólares como resultado de su trabajo como actor, director, guionista y productor, así como por litigios millonarios ganados y otros negocios fuera del área del entretenimiento.

Aunado a esto, Reiner contaría con propiedades en Beverly Hills, Malibu y Brentwood, esta última, valorada actualmente en más de $13 millones de dólares. Esto sin dejar de lado la suma que recibió como herencia de su padre, Carl Reiner.

El inesperado fallecimiento, que ya se investiga como homicidio y que llevó a su hijo Nick Reiner a prisión como principal sospechoso, ha abierto una interrogante sobre quién sería el acreedor a dicha fortuna.

De acuerdo con la legislación de California, lugar en el que residía el matrimonio y donde Nick enfrenta el cargo de asesinato, una persona condenada por matar intencionalmente a un familiar queda automáticamente excluida de la herencia.

Sin embargo, el imputado no es el único descendiente de Rob Reiner y Michele Singer. A su cargo, la pareja también crió a Jake, Romy y Tracy, esta última siendo su hija adoptiva. Bajo este entendido, se reveló que la redistribución del patrimonio dependerá del testamento o de un fideicomiso, aunque allegados a la familia aseguran que el director y su esposa planearon destinar una parte sustancial de su fortuna a causas benéficas.

Si bien hasta el momento no hay una veredicto oficial, EFE reporta que parte del patrimonio estaría siendo utilizado para financiar la defensa legal de Nick Reiner, a cargo del abogado Alan Jackson, uno de los penalistas más costosos de Estados Unidos, cuyas tarifas superarían los 2 mil dólares por hora y quien ha tenido clientes como Kevin Spacey en 2019.

