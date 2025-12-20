Nick, hijo de Rob Reiner, está aislado en prisión y bajo vigilancia por riesgo de suicidio

Nick Reiner, quien enfrenta fuertes cargos por el asesinato de Rob y Michele Reiner, sus padres, se encuentra detenido, desde la mañana del 15 de diciembre, en el Twin Towers Correctional Facility del centro de Los Ángeles, en California.

El joven, quien tiene problemas de adicciones y fue diagnosticado con esquizofrenia, está recibiendo un trato especial por parte de las autoridades penitenciarias, quienes temen que el joven pueda hacerse daño.

De acuerdo a información, dada a conocer por la revista People, Nick ya fue aislado del resto de los reclusos y eso no es todo, sino que también está siendo vigilado día y noche ante el temor de que intente quitarse la vida.

El mismo portal detalló que el joven porta todo el tiempo, tal y como se los confirmó una fuente policial, una bata azul, con la que se le identifica como un recluso con alto riesgo de suicidio.

“Sigue bajo vigilancia por riesgo de suicidio y actualmente se encuentra recluido en régimen de aislamiento, donde debe usar una bata azul para la prevención del suicidio en todo momento”, detalló People.

La misma fuente confirmó que Nick, de 32 años, no tiene permitido comunicarse con nadie en prisión, a excepción de su consejero legal y de determinado personal del centro penitenciario, mientras que solo tiene permitido salir de su celda para asistir a sus audiencias y por motivos médicos.

También se dio a conocer que es monitoreado por una cámara de video, que en sus salidas siempre debe estar acompañado de un agente y que sus tres comidas las hace al interior de su celda.

“Cuando llegó a la cárcel el 15 de diciembre, el personal de salud mental lo evaluó y determinó que corría riesgo. Permanecerá bajo vigilancia por riesgo de suicidio hasta que un médico lo dé el alta, lo cual podría tardar bastante tiempo dependiendo de su salud mental”, informó el mismo agente.

La misma fuente también comentó que Nick no tiene permitido recibir visitas y que su monitoreo constante incluye la visita de un agente a su celda cada 15 minutos con el fin de evitar que se haga daño.

Nick Reiner, quien es acusado de dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres, podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua.

