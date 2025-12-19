Nick, hijo de Rob Reiner, destruyó casa de sus padres años antes de su trágica muerte

En los últimos días el nombre de Rob y Michele Reiner ha acaparado las primeras planas de la prensa internacional por su trágica muerte a manos de Nick, uno de sus hijos, quien podría enfrentar la cadena perpetua o la pena de muerte en caso de ser hallado culpable por el delito de homicidio premeditado.

El episodio de violencia, que terminó con la vida de sus progenitores, fue uno de los tantos que protagonizó el joven en los últimos años, tal y como salió a relucir.

Trascendió que la relación de Nick con sus padres, así como con sus hermanos, no era la mejor, al ser definida como hostil y volátil, tal y como lo dieron a conocer fuentes consultadas por Us Weekly.

“Durante muchos años dirigió gran parte de su ira contra sus padres. Hicieron todo lo posible por ayudarlo. Incluso, de joven, se esforzaron mucho por conseguirle ayuda”, señaló el informante en torno a los problemas de adicciones de Nick.

Otra fuente reconoció en entrevista con la revista People que Rob y Michele hicieron hasta lo imposible por alejar a Nick de las adicciones, sin embargo, sus intentos fueron en vano.

Uno de esos múltiples episodios de violencia fue reconocido por el propio Nick en el pasado, quien admitió que una de sus batallas destruyó la casa de huéspedes que poseían sus padres.

“Me puse como loco con estimulantes. Creo que era cocaína y algo más, y estuve despierto durante días. Empecé a golpear varias cosas en la casa de huéspedes. Todo en la casa quedó destrozado”, contó Nick, en agosto del 2018, en una conversación que tuvo el podcast Dopey.

En el mismo espacio detalló que reaccionó de esa manera porque sus padres intentaron echarlo de la casa, aunque reconoció que no recordaba el trasfondo de la disputa con sus progenitores.

“Me dijeron que tenía que irme. No recuerdo los detalles”, confesó Nick en su momento, quien siempre ha hablado abiertamente de su problema con el consumo de sustancias ilícitas.

Sigue leyendo: