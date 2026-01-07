Nick Reiner ya no está bajo vigilancia por riesgo de suicidio

En un giro reciente dentro del proceso judicial que conmociona a Hollywood, las autoridades del Condado de Los Ángeles confirmaron que Nick Reiner, hijo del fallecido director Rob Reiner y Michele Singer Reiner, ya no se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

El hombre de 32 años, quien enfrenta dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres a mediados de diciembre, permanece recluido en el Centro Correccional Twin Towers. Según fuentes de la oficina del sheriff consultadas por la revista People, el equipo de evaluación mental determinó retirar la supervisión estricta que mantenía desde su ingreso el pasado 15 de diciembre.

Como consecuencia de este cambio, Reiner dejó de utilizar el “chaleco antisuicidio” con el que apareció esposado y descalzo en su primera audiencia. Ahora, viste el uniforme reglamentario de color amarillo y pantalones azules.

Sin embargo, su situación de aislamiento persiste: Nick continúa en el Alojamiento de Alta Observación (HOH) y solo podrá ser trasladado a la población general si un juez así lo dispone.

Este ajuste en su régimen carcelario ocurre en un contexto de graves revelaciones sobre su estado psíquico. Informes recientes indican que Reiner padece esquizofrenia, diagnóstico que se habría agravado semanas antes del crimen debido a cambios erráticos en su medicación y al presunto abuso de sustancias.

Según fuentes cercanas, su comportamiento se volvió “peligroso” antes de los trágicos eventos en la residencia familiar.

Próxima cita ante la justicia

Este miércoles 7 de enero, el proceso legal contra su hijo, Nick Reiner, tomó un nuevo giro en los tribunales de Nueva York.

La jueza decidió aplazar nuevamente la lectura formal de cargos contra Nick Reiner, de 32 años. Aunque la audiencia estaba programada para este miércoles, el proceso se detuvo debido a cambios de último.

El motivo principal del retraso fue la solicitud del abogado privado de Reiner para ser relevado del caso. Ante esta situación, la jueza determinó que el acusado sea representado por un defensor público, lo que requiere tiempo adicional para que el nuevo equipo legal revise la evidencia.

Seguir leyendo:

· Revelan que la hija de Rob Reiner, Romy, “vivía con miedo” de su hermano Nick

· Revelan que Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes de los asesinatos

· Nick Reiner está bajo estricta vigilancia por riesgo suicida en prisión