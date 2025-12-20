Nick Reiner está bajo estricta vigilancia por riesgo suicida en prisión

Nick Reiner, de 32 años, se encuentra bajo estricta vigilancia en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles, tras ser acusado del asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

De acuerdo a una fuente policial de People, el joven está recluido bajo estrictas medidas de prevención de suicidio. Además, se encuentra en régimen de aislamiento, vistiendo permanentemente una bata especializada y bajo la supervisión constante de un guardia que verifica su estado cada 15 minutos.

Reiner, arrestado el 13 de diciembre y formalmente acusado el martes de dos cargos de asesinato en primer grado de sus padres.

“Actualmente, tiene problemas de salud mental, pero no ha intentado autolesionarse. Permanece solo en su celda y se comunica muy poco“, detalló la fuente a People.

El personal médico de la cárcel le diagnosticó una “discapacidad mental” tras evaluarlo a su ingreso el 15 de diciembre, lo que determinó el protocolo de vigilancia especial. Este régimen continuará “hasta que un médico le dé el alta”, un proceso que “podría tardar bastante tiempo”.

Aislamiento total

A pesar de su condición, Reiner fue considerado apto para comparecer ante el tribunal el miércoles, después de que una evaluación médica lo diera de alta para el proceso. “Esto significa que se le considera sano mentalmente para comparecer ante el tribunal”, detalla la revista.

Sin embargo, su aislamiento es casi total. No tiene acceso al teléfono, no se permiten visitas y su único contacto externo es con sus abogados. Esta medida busca proteger la integridad de “este caso de alto perfil” y evitar que civiles u otros reclusos se comuniquen con él.

People también destacó la inusual rapidez con la que fue procesado al ingresar a la cárcel—menos de cuatro horas—, un trámite que normalmente toma 24 horas. “Se aceleró porque se trata de un caso de alto perfil”.

Nick Reiner, quien en el pasado ha hablado públicamente sobre sus luchas con la adicción y coescribió la película Being Charlie inspirada en ellas, enfrenta ahora el proceso legal más grave de su vida. Su lectura de cargos está programada para el 7 de enero de 2026.

