Revelan que la hija de Rob Reiner, Romy, “vivía con miedo” de su hermano Nick

Fuentes cercanas a la familia de Rob Reiner han descrito a Page Six y otros medios que su hija, Romy Reiner, de 27 años, “vivía con miedo” de su hermano mayor, Nick Reiner, mucho antes de que este fuera arrestado el 14 de diciembre, acusado del presunto asesinato de sus padres en su casa de Brentwood, California.

Según un informe del Daily Mail Sunday citando a una fuente, ese temor tenía raíces profundas. “Parece como si Romy le hubiera tenido miedo a Nick desde que era niña”, afirmó el testigo, describiendo unos arrebatos que, incluso antes de su conocida adicción a las drogas, “eran aterradores porque parecían surgir de la nada”. Este miedo llevaba a Romy a intentar mantenerse alejada de él “lo más posible”.

La tensión se habría exacerbado con las decisiones logísticas de la familia para manejar la situación de Nick.

La fuente contó al medio que a Romy “no le pareció una buena idea” que su hermano de 32 años viviera en la casa de huéspedes de sus padres, Rob y Michele Singer Reiner, y que “ni siquiera le gustaba la idea de que él viviera al otro lado de la calle”, donde finalmente fue ubicado.

La medida, según lo reseñado por Daily Mail, era un intento de los padres por “vigilarlo de cerca y darle un techo”.

El apoyo del hijo mayor de Rob Reiner

Sin embargo, en medio de lo que ocurría, Romy encontró apoyo en su otro hermano, Jake, de 34 años, con quien habría compartido sentimientos similares hacia Nick. “Romy pudo hablar de ello cuando no quería ser una carga para sus padres”, explicó la fuente, añadiendo que ambos hermanos “están entumecidos en este momento” tras la tragedia.

Reportes previos indican que fue Romy quien encontró los cuerpos de sus padres y sugirió a las autoridades considerar a Nick como persona de interés.

De acuerdo a lo reseñado por diferentes medios, la relación era compleja y llena de contradicciones, pero, pesar del miedo, Romy nunca habría dado la espalda por completo a Nick. La misma fuente asegura que ella intentó ayudarlo en lo que pudo, refiriéndose a él como su “mejor amigo” en ocasiones, y que tanto ella como Jake acudían cuando sus padres, abrumados, pedían ayuda. “No fue perfecto, ni mucho menos, pero ella nunca renegaba de Nick”, concluyó la fuente.

La familia Reiner no ha hecho comentarios públicos sobre estas declaraciones. Nick Reiner, con antecedentes de violencia y abuso de sustancias, enfrenta ahora cargos por el doble homicidio y su próxima audiencia está programada para el 7 de enero.

