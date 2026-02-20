Houston: pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero

El clima en Houston, Texas, para este viernes 20 de febrero llegará con cielos cubiertos. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 59 y 8 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 06:57 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:14 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Sin embargo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser problemático para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

