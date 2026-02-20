Inmigrante que vino de niño a EE UU se postula para senador

Juan Camacho, quien llegó a Los Ángeles a los dos años de su natal, Tepic, México, compite por el asiento en el Senado de California, que dejará vacante la senadora María Elena Durazo.

“Esta es la primera vez que tomo la decisión de ser candidato para una oficina de elección, abrumado con todo lo que está pasando; y como inmigrante, supe que no podía seguir viendo todo lo que estaba pasando sin hacer algo y alzar la voz por la comunidad”, dijo Juan Camacho a La Opinión.

“Fue el año pasado con la reelección de Trump y todas las angustias que estamos viviendo, que decidí lanzarme como candidato al Senado; tengo familia y amigos indocumentados, vecinos; y estas redadas nos está afectando a todos y a todo”, señaló.

El distrito 26 del Senado abarca partes del centro y el noroeste de Los Ángeles, incluyendo Boyle Heights, Echo Park, Koreatown y el este de Los Ángeles.

Juan Camacho en campaña para ir al Senado de California. (Cortesía Jacquie Llamas)

Al lado de sus padres inmigrantes y sus cinco hermanas, Juan creció en el Valle de San Gabriel, pero actualmente vive en Echo Park con su esposo Justin, un enfermero y Rookie, su mascota, un perro beagle.

Miembro de la comunidad LGBTQ+, a sus 44 años es presidente del Equality California Institute, que lidera programas para proteger los derechos civiles de esta comunidad.

Como senador, dijo que se enfocaría en seguir peleando contra la Administración Trump que continúa aterrorizando a las comunidades latinas, y apoyaría leyes para proteger a escuelas, hospitales, edificios estatales y las cortes del estado; y para que los agentes de inmigración no se escondan detrás de sus mascarillas durante sus operativos.

“Todo lo que estoy oyendo de la comunidad, además del temor a las redadas, es el alto costo de la vivienda, la renta, el mandado, las cuentas. Mucha gente está trabajando más duro, pero el dinero no les rinde como antes, tenemos que hallar maneras de controlar el costo de vivienda, la renta y la comida”.

Dijo además que como senador lucharía para que las familias no pierdan el acceso a la salud porque se están cortando muchos programas como el MediCal.

“Si las familias no están saludables, les afecta en todo, no van al trabajo, no les pagan”.

De adolescente, Juan se sintió motivado por la Proposición 187, dirigida contra inmigrantes como su familia. Organizó a sus compañeros de clase, fue vicepresidente de la Asociación de Estudiantes y descubrió el poder de la acción cívica.

Juan Camacho ha sido un líder desde su adolescencia. (Cortesía Juan Camacho)

Con la ayuda de las becas Cal Grant y trabajos a tiempo parcial, se graduó de la Universidad de California en Davis.

El camino de Juan y su familia hacia la residencia legal y la ciudadanía se dio gracias al programa de amnistía de la década de 1980, un momento que les trajo estabilidad y esperanza; y moldeó su lucha de toda la vida por la justicia y las oportunidades para los inmigrantes.

“Trabajé para la senadora Barbara Boxer, el presidente de la Asamblea, Fabián Núñez, tengo experiencia organizando y haciendo coaliciones para aprobar leyes; cuando trabajé en los estudios Fox, junto con los sindicatos ayudé a pasar una ley que triplicó un crédito para que las producciones no se fueran de Los Ángeles”.

Trabajó para la Asociación de Gobiernos del Sur de California, donde se ganó una reputación por escuchar, formar coaliciones y obtener resultados.

Y como presidente de Equality California ha sido defensor de derechos civiles, en tiempos como este en los que les quiere quitar sus derechos a diferentes comunidades.

“Así que tengo experiencia peleando por los latinos, no solo por la comunidad LGBTQ”.

Juan dijo que guarda muchas esperanzas en salir entre los dos candidatos con más votos en las primarias para ir a la elección general en noviembre a pelear por un asiento en el Senado.

“Tengo que decir mi historia, para que me conozcan”.

Tras haber superado a sus oponentes en la segunda mitad de 2025 en recaudación de fondos, la campaña de Juan Camacho, publicó una encuesta que lo sitúa en una segunda posición para ganar la contienda por el Distrito 26 del Senado Estatal.

Realizada por la encuestadora demócrata Tulchin Research, la encuesta muestra a Camacho con 12% de las preferencias; a su rival, la exasambleísta Wendy Carrillo con un 15% en un empate estadístico por el liderato.

Los otros candidatos: Maebe Pudlo consiguió un 9% de la intención del voto en el sondeo, Sarah Rascon, el 7% y Sara Hernández, el 6%.

Entre quienes le han dado el respaldo figuran el comisionado de seguros, Ricardo Lara, el asambleísta Mark González y la tesorera Fiona Ma, además del caucus legislativo LGBTQ+ de la legislatura estatal.

“Soy el único que tiene el respaldo de los asambleístas del distrito”, dijo.