Maestra de Florida es acusada de mantener relaciones con un estudiante al que le dio asilo en su casa

Una maestra de Florida está acusada de mantener relaciones sexuales con su estudiante sin hogar después de haberle proporcionado un lugar donde vivir.

Mackenzie McLean, de 49 años, ingresó en la Cárcel del Condado de Seminole después de que un juez emitió una orden de arresto que la acusaba de dos cargos de agresión sexual por parte de una figura de autoridad, y un cargo de distribución de una sustancia controlada.

El estudiante presuntamente declaró a los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Seminole que McLean comenzó a agredirlo sexualmente “poco después” de que se mudara a su casa en marzo de 2024, y que luego continuó agrediéndolo durante meses, según una copia de la declaración jurada de causa probable consultada por People.

También declaró a los detectives que una de las agresiones ocurrió mientras la hija de McLean, que tiene aproximadamente la misma edad que el estudiante, estaba en la habitación.

La hija finalmente sospechó y preguntó qué estaba sucediendo, momento en el que el acusador supuestamente “bajó las sábanas para exponer la cabeza de Mackenzie McLean”.

La declaración jurada de causa probable indica que el estudiante se mudó a la casa de McLean después de ser expulsado de su propia casa y no tener dónde vivir.

No pasó mucho tiempo antes de que McLean supuestamente “comenzara a hacerle insinuaciones sexuales”. El estudiante declaró a los detectives que el primer incidente ocurrió mientras él, la profesora y su hija jugaban a un videojuego.

McLean presuntamente le dio al estudiante “aproximadamente 12 tragos de ginebra”, lo que le provocó una “grave intoxicación”, según la declaración jurada.

El estudiante alegó que la mujer le dijo a su hija que saliera de la habitación antes de agredirlo sexualmente.

Esto “duró muy poco tiempo”, dijo el estudiante, quien supuestamente declaró a los detectives que “empujó a McLean y le dijo que estaba mal”.

En ese momento, McLean aún era profesora de economía del adolescente en la Academia Crooms en Sanford, una ciudad ubicada aproximadamente a 40 kilómetros al norte de Orlando. El estudiante tenía 18 años al momento de los dos presuntos delitos imputados, según la declaración jurada.

El delito grave de segundo grado por el que se acusó a McLean prohíbe a una “figura de autoridad” solicitar o participar en “conducta sexual” con un estudiante, independientemente de su edad.

Durante los dos últimos meses de su último año de secundaria, el joven les dijo a los detectives que vivía con McLean, durmiendo… En la misma cama que ella, y además, llevándolos juntos a la escuela cada mañana.

El estudiante terminó viviendo con McLean durante nueve meses, y estimó que sufrió abuso sexual “aproximadamente de cinco a diez veces” en los dos meses en que ella aún era su maestra, según la declaración jurada.

Cuando se le preguntó por qué permitió que el presunto abuso continuara, el acusador dijo a los detectives que “se sintió obligado a hacerlo o ya no tendría dónde vivir ni qué comer”.

McLean permanece bajo custodia tras comparecer ante el tribunal por primera vez a principios de esta semana y debe regresar a la corte el 31 de marzo.

