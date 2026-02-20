Pronóstico del tiempo en Miami para este viernes 20 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 20 de febrero indica que la temperatura alcanzará un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y se esperan cielos sin nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 5 y se prevén cielos sin nubes. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:52 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:17 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 81 grados Fahrenheit (20 y 27 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 4%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.