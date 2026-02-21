Ajustes de privacidad y seguridad de Ring que debes revisar





Desde la app de Ring puedes controlar las solicitudes de video de la policía, manejar la nueva función Search Party, activar el cifrado de extremo a extremo y mucho más.

Los ajustes de Ring te permiten controlar las Solicitudes de la comunidad, Search Party, Vecinos y otras funciones, así como ajustar tu configuración de seguridad.

By Daniel Wroclawski

Los timbres Ring se encuentran entre las cámaras de seguridad más populares en Estados Unidos, y son de las que hacen más fácil compartir videos con tus vecinos y con la policía local. Algunas de esas funciones para compartir vienen activadas por defecto, y quizá ni te des cuenta. Si tienes una cámara Ring, deberías conocer estas funciones, saber cómo revisar si están activadas y cómo activarlas o desactivarlas.

A continuación, te explicamos varios pasos que puedes seguir para que tus dispositivos Ring sean más privados y seguros. Y si quieres todavía más control sobre tus videos, hay muchos otros timbres y cámaras de seguridad que puedes escoger, incluyendo modelos que guardan todo el video de manera local en tu casa para mantenerlo completamente privado.

Las funciones principales que puedes ajustar incluyen Search Party de Ring (búsqueda colaborativa; anunciada durante el Super Bowl LX y lanzada en 2025), Vecinos por Ring, las Solicitudes de la comunidad de las agencias de policía locales, el cifrado de extremo a extremo para cámaras Ring y más.

Deberías revisar periódicamente la configuración de privacidad y seguridad de la app Ring para asegurarte de que están configuradas como tú quieres y para ver si hay funciones nuevas.

Algunos de estos ajustes están en el Centro de control de Ring. Para entrar, toca el botón del menú en la esquina superior izquierda de la pantalla y luego selecciona Centro de control en la sección de Cuenta. Más abajo en este artículo encontrarás cámaras de seguridad que guardan video localmente o que tienen cifrado de extremo a extremo.

Cómo desactivar Search Party

Search Party es una función nueva de Ring que apareció en el comercial de la empresa durante el Super Bowl. La compañía la está promoviendo para su uso en dos casos.

El primero es ayudar a encontrar perros perdidos que se reportan como desaparecidos en Vecinos. El segundo es detectar incendios forestales y avisar a los equipos de emergencia. Search Party viene activada por defecto y, cuando se recibe un nuevo reporte de incendio o de un perro perdido, escanea automáticamente las imágenes de video de todas las cámaras Ring disponibles en tu vecindario sin pedirte permiso cada vez. (A las organizaciones de la sociedad civil y a los grupos de defensa de la privacidad les preocupa que la función también pueda usarse para rastrear a las personas). Aunque estas funciones de Search Party vienen activadas de forma predeterminada, la app de Ring sí te pregunta si quieres compartir fotos o videos relevantes con tus vecinos, y puedes decir que no.

Puedes desactivar las funciones de Search Party abriendo la página de Search Party en el Centro de control. Toca “Search for Lost Pets” (Buscar mascotas perdidas) o “Natural Hazards (Fire Watch)” (Peligros naturales – Vigilancia de incendios) y desactiva la función, ya sea por completo o solo para las cámaras vinculadas a tu cuenta.

Controlar las Solicitudes de la comunidad

Una de las muchas funciones dentro de Vecinos por Ring es Solicitudes de la comunidad, que les permite a las autoridades policiales asociadas con Ring pedirles a los usuarios que compartan videos que puedan servir en una investigación criminal.

“Depende de ti si quieres compartir tus grabaciones con la policía”, dice Justin Brookman, director de políticas tecnológicas en Consumer Reports. “Solo ten en cuenta que no tendrás control sobre cuánto tiempo guardan esos datos o qué hacen con ellos”.

Los departamentos de policía también pueden ver cualquier video que compartas públicamente en la red de Vecinos por Ring, que funciona como un sistema de vigilancia comunitaria dentro de la app de Ring y que también está disponible como aplicación independiente. Pero Ring aclara que la policía local no puede ver transmisiones en vivo ni controlar los dispositivos Ring. Puedes leer más sobre cómo Ring trabaja con las autoridades en la página de preguntas frecuentes de Ring.

Si no quieres ver las Solicitudes de la comunidad, puedes desactivarlas. Abre la sección de Vecinos por Ring en la app de Ring y ve a Neighbors feed (feed de Vecinos) > ícono de engranaje en la esquina superior derecha > Neighborhood Settings (Configuración del vecindario) > Feed Settings (Configuración del feed). Desde allí, desplázate hasta Solicitudes de la comunidad en la sección Post Types (Tipos de publicaciones), desmarca la casilla junto a Solicitudes de la comunidad y toca el botón Aplicar.

Cómo desactivar Vecinos por Ring

Si no quieres participar en la red de Vecinos por Ring, también puedes desactivarla. Para hacerlo, ve al Centro de control > interruptor de Neighbors (Vecinos) > “Sí, desactivar ahora”. Esto evitará que crees publicaciones y que recibas publicaciones de vecinos y de la policía.

Para saber si tu agencia policial local forma parte de Vecinos, puedes ver un mapa (que se muestra abajo ) con más de 2,600 departamentos de policía, 620 departamentos de bomberos y 120 agencias de gobierno local que son socios de Ring, todo desde la sección de Public Safety (Seguridad pública) en el Centro de control:

Considera activar el cifrado de extremo a extremo

Ring encripta tus videos automáticamente, pero si quieres un nivel más alto de seguridad, la empresa ofrece cifrado de extremo a extremo para todas las cámaras Ring excepto cuatro: Video Doorbell (1.ª generación), Video Doorbell Wired, Stick Up Cam (1.ª generación) y Spotlight Cam (1.ª generación). El cifrado de extremo a extremo asegura que solo los teléfonos y tabletas personales que registres en la función puedan acceder a tus videos.

Los hackers no podrán ver tus grabaciones (a menos que tengan acceso físico a tus dispositivos), ni podrán hacerlo Ring o Amazon. Las autoridades tampoco podrán acceder a tus videos directamente de Ring, ni siquiera con una orden judicial, aunque sí podrían pedírtelos a ti con una orden dirigida a tu nombre.

La única desventaja es que el cifrado de extremo a extremo (E2EE) desactiva varias funciones de Ring, como las cuentas compartidas, la detección de personas, el reconocimiento facial, la grabación 24/7, la grabación previa y la búsqueda de videos con IA. La lista completa de funciones afectadas, así como las instrucciones detalladas para activar E2EE, se encuentran en la página de soporte de Ring sobre el cifrado de extremo a extremo.

Teniendo en cuenta todas las funciones que perderás al activar E2EE, es posible que los sacrificios no valgan la pena para ti. Y hay otras opciones en el mercado que ofrecen funciones inteligentes junto con E2EE (más información sobre eso a continuación).

Cómo darse de baja de Amazon Sidewalk

Con Amazon Sidewalk, la empresa usa ciertas cámaras Ring (y bocinas inteligentes Amazon Echo) para crear una red inalámbrica continua, de modo que los dispositivos compatibles con Sidewalk nunca pierdan conexión a Internet.

Esto puede parecer genial: Amazon pone como ejemplo cómo Sidewalk podría ayudar a encontrar una mascota perdida que lleve un localizador por toda la ciudad a través de la red. Pero quizá no quieras que Amazon y los dispositivos de otras personas se conecten a la conexión a Internet que tú pagas, aunque el uso sea mínimo. Incluso es posible que tu cámara Ring haya quedado inscrita automáticamente en Amazon Sidewalk. La buena noticia es que es muy fácil desactivarlo.

Para desactivarlo: Ve a Centro de control > Botón interruptor de Sidewalk > Desactivar Sidewalk. Para obtener más información sobre Amazon Sidewalk, consulta nuestro resumen sobre las ventajas y desventajas de la red Sidewalk.

Revisa los ajustes de almacenamiento de video y fotos

Ring te permite guardar tus grabaciones de video y las fotos instantáneas en la nube a través de su servicio de suscripción Ring Protect (que empieza en $5 al mes para una cámara o $10 al mes para un número ilimitado de cámaras). De manera predeterminada, una vez que te suscribes, tus videos se guardan por 180 días y tus fotos por 14 días, pero puedes elegir periodos más cortos si quieres reducir la posibilidad de que Ring, la policía o incluso un pirata informático accedan a ellos y los usen.

En el caso de los videos, la compañía te deja reducir el tiempo de almacenamiento a 120, 90, 60, 30, 21, 14, siete días, tres días o un día. Para fotos instantáneas, puedes bajarlo a siete días, tres días o un día. Toca Video and Snapshot Storage Time (Tiempo de almacenamiento de video e instantáneas) > Edit (Editar) junto a tu(s) cámara(s) > Number of days (Número de días) > Save (Guardar).

Este menú también incluye los controles para los videos que compartes con otras personas, en la sección Shared Videos (Videos compartidos). Los videos compartidos están divididos en dos grupos: Active Cameras (Cámaras activas) que sigues usando, y Past Cameras (Cámaras anteriores) que ya no usas. Puedes ver los videos de cada grupo tocando el botón Manage (Administrar) junto a cada uno. Es buena idea revisarlos para ver si hay videos que ya no quieres que otras personas puedan ver y dejar de compartirlos. Esto evitará que cualquiera que haya recibido esos videos pueda volver a verlos.

Revisa tus usuarios compartidos

Una cuenta de usuario compartido es aquella que creas para que tus familiares o amigos puedan acceder a tus dispositivos Ring. Estas cuentas son una alternativa mucho más segura que darles tu propio nombre de usuario y contraseña. Esta configuración te permite ver y eliminar a todos tus usuarios compartidos. Antes estaba en el Centro de control, pero ahora está en la página de Configuración, a la que entras desde el menú principal en la parte superior izquierda de la aplicación.

Para ver la lista de usuarios compartidos, ve a Configuración > Permisos de usuario.

Si ves personas que no reconoces o que ya no deberían tener acceso a tus dispositivos, quítales el acceso tocando su nombre y luego Eliminar en la sección Eliminar usuario.

Si el botón Eliminar aparece desactivado, significa que ese usuario puede controlar cámaras Ring en varias ubicaciones. Para borrar al usuario compartido, primero tienes que quitarle el acceso a tu casa tocando el nombre de la ubicación en la sección Acceso y luego tocando Quitar.

Ajustes adicionales que vale la pena revisar

La aplicación de Ring ofrece otras configuraciones que son muy parecidas a las de muchos productos y servicios digitales. Te recomendamos que revises estos ajustes periódicamente para asegurarte de que no hayan cambiado.

Configuración de verificación de cuenta

Ring requiere la autenticación de dos factores (2FA) para todos sus usuarios, y es una buena forma de proteger todas tus cuentas en línea. Desde la página de Verificación dentro del Centro de control, puedes cambiar si los códigos secundarios de 2FA se mandan por mensaje de texto o mediante una aplicación de autenticación. Conviene revisar que Ring esté usando el método que prefieres y que no esté mandando códigos a un número o una app que ya no usas.

Dispositivos autorizados

Un dispositivo autorizado es cualquier teléfono, tableta o computadora que haya iniciado sesión en tu cuenta de Ring, ya sea en la aplicación o a través de un navegador web. Si ves en la lista algún dispositivo que no reconoces, o incluso dispositivos viejos que ya no usas, quítales el acceso. Puedes revocar el acceso de cada uno tocando el ícono rojo de bote de basura junto a ellos, o borrar todos de una vez tocando el botón rojo Remove All Devices. Solo recuerda que, si haces esto último, tendrás que volver a iniciar sesión en la aplicación Ring en los dispositivos que quieras conservar.

Cuentas vinculadas

Las cuentas vinculadas son servicios o dispositivos de terceros que se conectan con productos Ring, como el altavoz inteligente Amazon Echo o un concentrador doméstico inteligente Samsung SmartThings. Esta configuración te permite ver qué cuentas de terceros están conectadas a tu cuenta de Ring y, si no las reconoces o ya no las usas, quitarles el acceso tocando el ícono rojo de la papelera.

Proveedores de servicios de terceros

A principios de 2020, los investigadores de la Electronic Frontier Foundation descubrieron que Ring estaba compartiendo datos de usuarios con varios servicios de seguimiento de terceros. En respuesta, la empresa añadió la opción de desactivar ese tipo de rastreo (esto es diferente a los dispositivos de terceros mencionados anteriormente) dentro del Centro de control de Ring.

Para darte de baja de ese seguimiento, ve a Centro de control > Cookies and Third Party Service Providers (Cookies y proveedores de servicios de terceros) > desactiva Third-Party Web and App Analytics Cookies (Cookies de análisis web y de apps de terceros) y Personalized Advertising (Publicidad personalizada). Cada interruptor te pedirá confirmar tu elección; puedes hacerlo tocando el botón azul Opt out (Darse de baja).

Considera las cámaras con almacenamiento local o cifrado de extremo a extremo

Si quieres tener control total sobre las imágenes de video que graban tus cámaras, lo mejor es guardarlos localmente en tu casa. Muchos fabricantes ya ofrecen cámaras de seguridad y timbres con almacenamiento local, y ninguno de ellos tiene asociaciones directas con la policía como Ring. Aquí te presentamos algunas cámaras y timbres con buenos resultados en nuestras evaluaciones y que ofrecen almacenamiento local de video.

TP-Link Tapo D130

Eufy Video Doorbell C31

Si prefieres el almacenamiento en la nube por lo práctico que es, pero aun así quieres mantener control sobre tus videos, tu mejor opción es una cámara que sea compatible con Apple HomeKit Secure Video (HKSV).

Este software, creado por Apple, usa cifrado de extremo a extremo para guardar tus grabaciones de manera segura en iCloud. Apple no tiene capacidad para acceder a ellas, y a diferencia del E2EE de Ring, este cifrado no desactiva las funciones inteligentes. Por ejemplo, seguirás recibiendo alertas de personas, paquetes, animales y vehículos. Las únicas desventajas son que las cámaras HKSV necesitan un concentrador de Apple en tu casa (como un Apple TV o un HomePod) y que solo funcionan con iPhones. Si eso no es un impedimento para ti, considera estas cámaras HKSV de alto rendimiento de nuestras calificaciones.

Logitech Circle View Doorbell 961-000484

Aqara G4 SVD-KIT1

