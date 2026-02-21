DHS pagará trajes hechos a la medida para que los agentes del Servicio Secreto luzcan mejor vestidos

Con el objetivo de que los miembros del Servicio Secreto (USSS) luzcan lo más parejo posible en cuanto a su vestimenta se refiere, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asumirá un gasto adicional en su presupuesto al pagarles a un par de trajes confeccionados a la medida.

La iniciativa fue adoptada después de que Kristi Noem, secretaria del DHS, señaló públicamente no ser partidaria de ver a los agentes del USSS vestirse con sus propios trajes, pues mostraba una disparidad entre quienes, por llevar más tiempo de servicio, poseían más dinero para comprar trajes costosos con respecto al personal de nuevo ingreso cuyos recursos eran más limitados.

A través de una declaración emitida al diario The Hill, Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, indicó que se pretende equilibrar la disparidad que llega a presentarse en el estatus de los miembros del USSS.

“Se busca corregir una inequidad donde los graduados no uniformados deben pagar por su uniforme, mientras que a la división uniformada se le proporciona el suyo. Esto tiene como objetivo eliminar la tensión financiera cuando estos hombres y mujeres recién comienzan su carrera en el Servicio Secreto y su servicio a nuestro país”, indicó.

De manera oficial, se notificó que los agentes de protección recibirán dos trajes en color azul marino, los cuales serán confeccionados con el nombre del agente bordado en el interior del saco para usarse durante todo el año.

Cada agente del Servicio Secreto recibirá dos trajes confeccionados a la medida. (Crédito: Cliff Owen / AP)

De acuerdo con la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, los trajes también deben cumplir con la Enmienda Kissell de 2009, la cual restringe al DHS a adquirir únicamente “uniformes y otros textiles de fabricantes estadounidenses, con ciertas excepciones”.

Cabe señalar que, ante la negativa de los demócratas de aprobar a un proyecto de ley de gastos, la financiación para el DHS quedó en el aire y, debido a que su presupuesto se agotó, los agentes del USSS se encuentran trabajando sin paga, esto debido a que son considerados esenciales para salvaguardar la seguridad de los recintos y del personal de gobierno al que se encuentran asignados.

De hecho, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, una de las prioridades de su administración fue fortalecer al USSS para evitar que se repitiera lo ocurrido el 13 de julio de 2024, cuando un joven estudiante burlando un operativo de seguridad le disparó al magnate neoyorquino volándole parte de su oreja derecha.

