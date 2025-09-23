Servicio Secreto frustra complot dirigido a desmantelar la red de telecomunicaciones de Nueva York

Un grupo de agentes del Servicio Secreto (USSS) logró detectar a tiempo un presunto complot dirigido a desmantelar la red de telecomunicaciones de Nueva York, acción que se estima habría ocasionado un caos sin precedente, pues se habrían paralizado las torres de telefonía celular y bloqueado todas las llamadas al 911.

Esta semana, más de 150 líderes se congregan en Manhattan para participar en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) y una caída en las telecomunicaciones hubiera producido una señal de alarma a nivel global.

Aunque el USSS se negó a revelar los detalles cómo se descubrió el complot, un funcionario citado por la cadena de televisión ABC News bajo condición de no revelar su identidad, indicó que mientras se investigaban amenazas dirigidas a tres personas, una de ellas ligada al presidente Donald Trump, se detectó un plan para afectar las comunicaciones.

Personal del Servicio Secreto se encuentra desplegado en varios puntos de Nueva York en busca de quienes podrían estar detrás del plan para dejar incomunicada a la ciudad. (Crédito: Bryan Woolston / AP)

Sin embargo, al haber una investigación en curso, todavía se desconoce si existen personas detenidas por participar en el presunto complot.

La misma fuente señaló que personal del Servicio Secreto trabajó en colaboración con oficiales del Departamento de Policía de Nueva York y junto con agencias federales.

A partir de ello, en varios puntos del área metropolitana de Nueva York, lograron confiscar decenas de servidores y más de 100,000 tarjetas SIM de teléfonos celulares.

De acuerdo con el USSS, la cantidad de equipo descubierto pudo haber enviado 30 millones de mensajes anónimos por minuto, lo cual habría hecho colapsar a los sistemas telefónicos interconectados en la ciudad.

Sean Curran, director del Servicio Secreto, emitió un comunicado donde advirtió que, en caso de no haber actuado a tiempo, se habría producido un caos.

“No se puede exagerar el potencial de interrupción de las telecomunicaciones de nuestro país que representa esta red de dispositivos. La misión protectora del Servicio Secreto de Estados Unidos se centra en la prevención, y esta investigación deja claro a los posibles actores malintencionados que las amenazas inminentes a nuestros protegidos serán investigadas, rastreadas y desmanteladas de inmediato”, enfatizó.

Hasta el momento, no se descarta que detrás del presunto complot podría estar alguna organización extranjera.

• Preocupa al Servicio Secreto la seguridad de Trump durante el funeral de Charlie Kirk

• El Servicio Secreto realizará un simulacro para medir la seguridad en la Casa Blanca

• A un año del atentado contra Trump, Senado pide más acciones contra el Servicio Secreto