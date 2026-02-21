Eric Dane grabó un último mensaje para sus hijas antes de morir: “Son todo para mí”

En medio del luto que se vive por el fallecimiento del actor Eric Dane, ha salido a la luz una entrevista que el famoso concedió a Netflix antes de morir. En dicha pieza audiovisual, además de compartir sus más profundas reflexiones sobre su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el histrión también deja un mensaje personal dirigido a sus dos hijas.

“Famous Last Words: Eric Dane” es el nombre del documental de 50 minutos que hizo su arribo a la plataforma de streaming luego confirmarse el deceso del actor, siguiendo el acuerdo de que se publicaría únicamente de manera póstuma.

Esta pieza audiovisual realizada por Brad Falchuk, esposo de Gwyneth Paltrow, recolecta los pensamientos finales del artista y atesora unas emotivas palabras para sus hijas Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 14.

“Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, lo pasamos muy bien, ¿verdad?“, dice Eric Dane, con dificultad en el habla y con mirada fija a la cámara.

Sin poder contener el llanto, el protagonista de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria” rememora los momentos inolvidables que vivieron en familia, especialmente aquellos viajes en los que fueron testigos de las maravillas de la naturaleza.

“Me acuerdo de todos los momentos que pasamos en la playa. Ustedes dos, mamá y yo en Santa Mónica, Hawáil, México. Ahora las veo jugando en el océano por horas. Esos días eran el paraíso“, mencionó.

“Espero haber demostrado que pueden enfrentar cualquier cosa, pueden enfrentar el final de sus días, pueden enfrentar al infierno con dignidad. Luchen, chicas, y mantengan la cabeza en alto. Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son todo para mí. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras“, finaliza el histrión.

Los 4 aprendizajes que Eric Dane transmitió a sus hijas a través de su mensaje

Tras hacer mención de sus aventuras juntos, Eric Dane aprovechó la entrevista para compartir con sus pequeñas cuatro enseñanzas que le dejó su enfermedad y que espera que apliquen a lo largo de su vida.

La primera de ellas hizo referencia a vivir el presente y no enfrascarse en lo que fue o será: “Primero, vive ahora, aquí y ahora. Es difícil, pero aprendí a hacerlo”, indicó.

En segundo lugar, Dane las instó a encontrar esa pasión que las mueva en la vida. En su caso, fue la actuación: “Enamórense. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Enamórense de algo. Encuentren su pasión, su alegría, lo que los haga levantarse cada mañana“, destacó.

La tercera enseñanza se centró en la amistad, un concepto cuyo significado conoció a través de su enfermedad. Y es que en el duro proceso que vivió se dio cuenta quiénes eran las personas que nunca lo soltaron.

“Elijan a sus amigos sabiamente. Encuentren a su gente, déjense encontrar por ellos y luego entréguense. Los mejores les devolverán lo mismo, sin juicios, sin condiciones, sin preguntas”, dijo.

Eric Dane finalizó con la cuarta enseñanza, a su parecer la más importante: “Luchen con cada onza de su ser y con dignidad. Cuando enfrenten desafíos, de salud o de otro tipo, luchen. Nunca se rindan. Luchen hasta su último aliento. Esta enfermedad me está quitando el cuerpo lentamente, pero nunca me quitará el espíritu”.

Seguir leyendo:

• Muere Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, a los 53 años

• Eric Dane: Famosos lamentan la muerte del actor de “Grey’s Anatomy”