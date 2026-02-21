Fin de la sequía: Darío Benedetto anota un gol después de más de dos años

Darío Benedetto volvió a celebrar un gol oficial tras más de dos años sin convertir. El delantero argentino marcó este sábado el tanto con el que Barcelona de Guayaquil derrotó 1-0 a Técnico Universitario en la primera jornada de la Liga Pro de Ecuador, poniendo fin a una racha personal que se había extendido por 40 partidos.

El atacante, de 35 años, necesitó apenas doce minutos en el campo para reencontrarse con el gol.

Benedetto ingresó al minuto 60 en sustitución del uruguayo Sergio Núñez y aprovechó una oportunidad clara tras un rebote del portero argentino Santiago Razzeto, quien no pudo controlar un disparo previo de Joao Rojas. Atento en el área, el argentino empujó el balón y desató el festejo en Guayaquil.

Después de MÁS DE DOS AÑOS sin anotar, Darío Benedetto volvió al gol y fue nada menos que para darle la victoria al Barcelona SC



El ‘Pipa’ llegó esta temporada al club ecuatoriano por pedido del técnico venezolano César Farías. Aunque este fue su debut en el campeonato local, ya había sido titular el miércoles anterior en la derrota 0-1 ante Argentinos Juniors, en el duelo de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

Un gol que corta la racha y renueva la confianza

El tanto no solo representó tres puntos para Barcelona. También significó el fin de una sequía que incluyó pasos por Boca Juniors (10 partidos), Querétaro (8), Olimpia (12), Newell’s (9) y un encuentro previo con el propio Barcelona. Con esta anotación, Benedetto alcanzó los 173 goles en su carrera profesional y alivió la presión de cara al decisivo compromiso continental frente a Argentinos Juniors.

Al finalizar el partido, el delantero expresó su emoción en declaraciones a Zapping TV: “Estoy muy feliz y contento por este premio, ojalá que sea el primero de muchos. Después de mucho tiempo me tocó volver al gol. Eso es porque la gente me trató bien, mis compañeros me recibieron muy bien. Ojalá podamos seguir de esta manera, esto recién arranca y ojalá sea el primero de muchos”.

También habló sobre su rol dentro del plantel y la competencia interna. “Uno trata de poder ayudar porque está viendo desde el banco lo que va pasando, pero siempre para sumar y tirar para adelante. Creo que se ha armado un lindo grupo, muy competitivo, eso está bueno para el técnico, que la tiene difícil para elegir los 11. Así mejoran los equipos y los jugadores, vamos por buen camino”.

En cuanto al desafío internacional que se avecina contra Argentinos Juniors, Benedetto fue claro: “Ahora tenemos que pensar en el partido de la Copa, realmente va a ser difícil, contra un rival que juega bien y nos ha sacado diferencia de local. Son 90 minutos, son partidos aparte, estamos con mucha fe de poder revertir eso y ojalá así sea”.

En otros resultados de la jornada, Mushuc Runa empató 1-1 como visitante ante Aucas. El conjunto local se adelantó con un penal del boliviano Bruno Miranda, pero el panameño Manuel Gamboa igualó. Aucas terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Virgilio Olaya y Steven Tapiero. La fecha continuará este domingo y concluirá el lunes, mientras que el encuentro entre Universidad Católica y Emelec fue suspendido.

