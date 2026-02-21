Hombre hallado sin vida dentro de un vehículo en Las Vegas pretendía cometer acto terrorista

La policía afirma estar investigando un auto que se estrelló contra una subestación eléctrica cerca de Las Vegas, Nevada, como un “evento relacionado con el terrorismo”. El conductor fue encontrado muerto en el lugar de los hechos por una herida de bala autoinfligida, informaron las autoridades.

No existe una amenaza continua para el público, declaró el sheriff del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, durante una conferencia de prensa el viernes. El incidente se reportó el jueves por la mañana en una subestación eléctrica en Boulder City, una ciudad histórica ubicada a unos 40 kilómetros al sureste de Las Vegas.

La policía también publicó un video de seguridad del incidente. El jefe de policía de Boulder City, Timothy Shea, afirmó que no hay evidencia de daños importantes a la infraestructura crítica ni interrupciones del servicio.

El conductor del Nissan Sentra fue identificado como Dawson Maloney, de 23 años, de Albany, Nueva York, quien había sido reportado como desaparecido, indicó McMahill. Los investigadores afirman que condujo a través del país antes del ataque.

El hombre se había comunicado con su familia antes del accidente, mencionando la posibilidad de autolesionarse, y dijo que iba a cometer un acto que lo llevaría a las noticias. Se describió a sí mismo como terrorista en un mensaje enviado a su madre, según la policía.

En su coche de alquiler se encontraron dos escopetas, una pistola tipo fusil de asalto y lanzallamas, según McMahill, y llevaba lo que la policía describió como un “chaleco antibalas”.

UPDATE — Boulder City: The suspect told his mother he was a "dead terrorist son" and wanted to commit an act that would put him on the news.



Dawson Noah Maloney traveled from New York in a rental car, armed with two shotguns, an AR-style pistol, thermite flamethrowers, ammonium… pic.twitter.com/vjerpsJsQF — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) February 20, 2026

Las pruebas reunidas en el lugar de los hechos los llevaron a una habitación de hotel cercana, donde encontraron materiales explosivos y varios libros “relacionados con ideologías extremistas”, explicó McMahill. Los libros incluían material antigubernamental de extrema derecha e izquierda, extremismo ambiental, supremacía blanca e ideología antigubernamental, añadió.

“Estos hallazgos aumentan significativamente la gravedad de este incidente”, declaró McMahill.

Las autoridades recuperaron una impresora 3D y varios componentes necesarios para ensamblar un arma de fuego en una residencia de Albany.

Boulder City alberga la presa Hoover, considerada una de las maravillas de la ingeniería civil moderna del país. La presa abastece de agua a millones de personas y genera un promedio de 4,000 millones de kilovatios-hora de energía hidroeléctrica al año para Nevada, Arizona y California.

La subestación eléctrica embestida es propiedad del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. La instalación trabaja en estrecha colaboración con la presa Hoover y transfiere energía a la cuenca de Los Ángeles, según McMahill. El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles declaró a The Associated Press que está al tanto del incidente y que no hubo impactos ni interrupciones en sus operaciones.

