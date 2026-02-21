Nicole ‘Snooki’ Polizzi, estrella de ‘Jersey Shore’, confiesa que le diagnosticaron cáncer de cuello uterino

La reconocida estrella de la televisión reality, Nicole “Snooki” Polizzi, conocida por su participación en la exitosa serie ‘Jersey Shore’, compartió una noticia impactante y personal con sus millones de seguidores: le dianosticaron cáncer de cuello uterino.

Fue a través de un emotivo video publicado en su cuenta de TikTok que Polizzi decidió actualizar a sus fans sobre lo que ella llama su “viaje saludable”. Grabada desde su automóvil entre citas médicas, la celebridad reveló los resultados de su última biopsia.

“Ya llegaron los resultados de mi biopsia de cono, chicos, y resultó ser un cáncer de cuello uterino en etapa 1, llamado adenocarcinoma”, explicó Snooki en el video. A pesar de la dura noticia, la estrella de reality se mostró esperanzada y agradecida. “Obviamente no fue la noticia que esperaba, pero tampoco la peor, simplemente porque lo detectaron tan temprano. ¡Gracias a Dios!”

La noticia llega después de que en enero la propia Snooki informara que los médicos habían encontrado células cancerosas en su cuello uterino, pero que eran necesarias más pruebas para confirmar el diagnóstico.

En aquel entonces, confesó sentirse “aterrorizada”, un sentimiento que contrasta con la valentía y entereza que mostró en su reciente comunicación.

Reflexión de ‘Snooki’

“El 2026 no está resultando como esperaba. Pero también podría ser peor”, reflexionó la estrella, quien además aprovechó su plataforma para crear conciencia y apoyar a otras mujeres que puedan estar pasando por una situación similar.

“Muchas mujeres lo viven en silencio, sin nadie con quien hablar, y se asustan solas. Y así era yo hasta que decidí subir el video sobre lo que me estaba pasando”.

Polizzi instó a sus seguidoras a no descuidar su salud y a acudir a sus chequeos médicos preventivos. “¡Vayan a sus citas! Les digo que cuando lleguen a la etapa 2, creo que tendrán que hacer quimioterapia. ¡Nadie quiere eso! ¡Qué miedo! Así que vayan a sus citas”.

Nicole Polizzi, quien saltó a la fama mundial con Jersey Shore en 2009, está casada con Jionni LaValle desde 2014. La pareja tiene tres hijos: Lorenzo, de 13 años; Giovanna, de 11; y Angelo, de 6.

Seguir leyendo: