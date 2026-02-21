Natalie Portman destapa qué objeto se llevó como recuerdo del set de “Star Wars”

A casi tres décadas de haber formado parte de la segunda trilogía de “Star Wars”, la actriz Natalie Portman rememoró su paso por esta importante franquicia y se dijo “culpable” de haber sustraído un inusual objeto del set para guardarlo como recuerdo en los años venideros.

El relato de la divertida anécdota tuvo lugar durante la visita de la famosa al programa “The Drew Barrymore Show” y, para sorpresa de muchos, tuvo como otro de sus protagonistas a su compañero de elenco Hayden Christensen, quien dio vida al legendario ‘Anakin Skywalker’.

Según lo dicho por Natalie Portman, el objeto que eligió como recuerdo de su participación en la saga fue un mechón de cabello del mismísimo Hayden Christensen. O, por lo menos de las extensiones que este utilizaba para conseguir el característico trenzado de su personaje.

No obstante, el gusto le duró poco, pues aseguró que luego de algunos meses dicho mechón se extravió: “Es bastante icónico. El único problema es que lo perdí. No sé dónde está ahora. Lo robé y lo perdí“, compartió con humor frente a Drew Barrymore.

Pero, Natalie Portman no es la única integrante del elenco que ha confesado haber buscado inmortalizar su paso por la franquicia a través de alguno de los objetos de utilería del proyecto. El propio Hayden Christensen también sucumbió a su instinto de tomar un “recuerdo” del set de filmación.

Rodeado de cientos de fanáticos que se dieron cita en una convención dedicada a Star Wars, el protagonista de la segunda trilogía indicó que le devolvió el favor a Portman al llevarse “un par de las pequeñas trenzas de Padmé del Episodio II”, así como otros elementos.

Aunque la cereza del pastel se la llevó un sable láser que tuvo que transportar hasta su hogar en Canadá de una forma muy creativa: como si fuera un didgeridoo, es decir, un instrumento de viento de origen ancestral. “Les dije que compré un didgeridoo porque quería que me lo enviaran de regreso a Canadá para mí”, detalló en su encuentro con los seguidores de su personaje.

