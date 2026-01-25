Natalie Portman alza su voz contra el ICE: “Están siendo abusivos y totalitarios”

En el marco del Festival de Cine de Sundance, la actriz Natalie Portman lanzó una dura crítica contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el gobierno de los Estados Unidos.

La ganadora del Oscar calificó el accionar de las autoridades federales como “abusivo y totalitario”, exigiendo un cese inmediato a la violencia institucional.

La protesta de Portman, quien asistió al estreno de su nueva película The Gallerist, no fue aislada. Junto a ella, la actriz Jenna Ortega se sumó a las denuncias en un momento de máxima tensión nacional.

El detonante de estas declaraciones fue el reciente fallecimiento de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que murió en Minneapolis a manos de agentes federales mientras intentaba proteger a ciudadanos en una protesta contra operativos migratorios.

“Es un momento realmente devastador para nuestro país. El gobierno federal, y el ICE en particular, está siendo muy abusivo. Es absolutamente indignante y tiene que parar”, declaró Portman, quien lució visiblemente afectada y portó un pin con el mensaje “Fuera ICE” como símbolo de su postura.

Por su parte, Jenna Ortega cuestionó la falta de transparencia tras el incidente en Minneapolis. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el fallecido portaba un arma, videos difundidos en redes sociales contradicen la versión oficial. “La falta de sanciones contra los agentes es aterradora”, añadió Ortega.

Este suceso en Minneapolis marca el segundo incidente fatal que involucra al ICE en menos de tres semanas, tras la muerte de Renee Good el pasado 7 de enero.

Ante este panorama, Portman resaltó la importancia de la movilización civil, asegurando sentirse orgullosa de los ciudadanos que defienden a sus vecinos y comunidades.

A pesar del ambiente festivo de Sundance, ambas actrices coincidieron en que es difícil celebrar el cine mientras ocurren tragedias humanas derivadas de políticas migratorias represivas.

