Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES — 22 de febrero de 2026
A ver, mi Aries, siéntate derechito porque hoy 22 de febrero de 2026 el universo te está moviendo la energía como cazuela en mole hirviendo. Se viene un amor de una noche que puede parecer antojo, pero podría dejarte pensando más de lo que tú crees. No te me emociones de más ni prometas lo que no vas a cumplir. Lo que es para disfrutar, se disfruta, pero con cabeza fría y corazón bien amarrado. Y sí, también se asoma un viaje inesperado. Si ya lo tenías medio planeado, confirma boletos, revisa horarios y no lo dejes a lo último porque por andar confiado se te puede caer como gelatina mal cuajada.
Hay una amistad que no es tan clara como el agua de jamaica. Esa persona sonríe mucho, pero trae cola que le pisen. No le cuentes tus planes ni tus movimientos, porque no todo el que te aplaude quiere verte brillar. Aprende a distinguir entre compañía y conveniencia. Y deja ya esa manía de deprimirte en las noches. No todo lo que duele se entiende al momento. Hay procesos que se acomodan solos con el tiempo, como masa que necesita reposar para esponjar.
Febrero todavía trae oportunidades laborales importantes. Si te ofrecen algo diferente, no lo rechaces por miedo. A veces el cambio incomoda antes de acomodar. En lo sentimental, vienen movimientos fuertes. Puede que te des cuenta que estabas idealizando a alguien que no hacía ni la mitad por ti. Ya no esperes que los demás actúen como tú. No todos crecieron con las mismas enseñanzas ni con la misma hambre de superación.
Diviértete, sal, arréglate, ponte guapo o guapa aunque sea para ir a la tienda. La vida es corta y no se hizo para vivirla en pausa. Aprende de tus errores, pero no te quedes a vivir en ellos. Este mes está bendecido, pero la bendición también se trabaja. Ámate más. No necesitas de nadie para sentirte completo, pero sí necesitas rodearte de quien sume y no reste.
Tus sentimientos se moverán fuerte y eso te hará valorar más a tu familia. Entenderás que son tu raíz, tu soporte, los que están cuando todos se van. Hoy más que nunca abraza, llama, acércate. Porque el éxito sin con quién compartirlo sabe a comida sin sal.
Consejo de señora de antes: no te encariñes con quien te trata a medias. O te quieren bien o que sigan su camino. Tú naciste para intensidad, pero con dignidad.
Color del día: rojo intenso.
Números de la suerte: 09 y 27.
TAURO — 22 de febrero de 2026
Mi Tauro, este 22 de febrero de 2026 el dinero quiere tocar tu puerta, pero no seas despilfarrado. Lo que llega extra no es para que lo sueltes en tonterías que ni necesitas. Administra como señora que guarda en el monedero “por si se ofrece”. Porque sí, viene una verdad fuerte, de esas que te sacuden y te hacen reflexionar más de la cuenta. No te me cierres. A veces lo que incomoda es lo que más enseña.
En el amor se empieza a mover algo. Puede que conozcas a alguien o que de pronto sientas necesidad de una persona que antes veías normal. Pero cuidado: si el interés no es parejo, no te aferres. Tú cuando te enamoras lo haces en serio y luego andas recogiendo pedazos. Observa acciones, no palabras. Si no demuestra, no inviertas.
Eres noble, pero frío para expresar lo que sientes. Aprende a decir “te quiero” sin sentir que pierdes poder. Tus seres queridos necesitan escucharlo. No todo es demostrar con hechos silenciosos; a veces la palabra sana más de lo que imaginas.
No des pasos atrás en tus metas. Aunque la gente dude, aunque el camino se ponga pesado, tú sigue firme. Eso sí, no andes contando tus planes a quien no te pidió detalles. No todos quieren verte triunfar, algunos solo quieren información. La suerte en juegos de azar está tocando. Si decides jugar, hazlo con medida, pero con fe. Puede entrar un dinero extra que te aliviane. En salud, cuida garganta y vías respiratorias. No andes desvelándote ni tomando frío de más.
Personas del pasado pueden intentar volver como si nada hubiera pasado. No abras puertas que ya te costó cerrar. Esos fantasmas no regresan por amor, regresan por costumbre. Y tú ya no eres el mismo de antes. Consejo de señora: deja de encariñarte con la piedra. Si algo te lastima más de dos veces, no es error, es elección. Aprende a soltar con elegancia y a avanzar con la frente en alto.
Semana de cambios importantes para ti y los tuyos. Aprovecha cada movimiento. Lo que hoy parece sacudida mañana será estabilidad.
Color del día: verde esmeralda.
Números de la suerte: 14 y 33.
GÉMINIS — 22 de febrero de 2026
A ver, mi Géminis primero que nada, cuidado con un chisme familiar en el que te van a querer embarrar como si fueras mantequilla en bolillo caliente. No caigas en provocaciones ni des explicaciones de más. A veces el silencio elegante vale más que mil palabras impulsivas. Tú sabes que cuando hablas, hablas bonito… pero también puedes hablar de más. Y luego andas recogiendo pedacitos de reputación.
Hay una persona que ha estado insistiendo en quedarse a tu lado. No te hagas el interesante ni la interesante por deporte. Si de verdad esa persona ha demostrado con hechos, date la oportunidad de conocer sin sabotear. No todo el que insiste es necio; a veces es alguien que sí quiere construir contigo. Pero eso sí, observa bien. Que el interés sea constante, no solo cuando le conviene.
Una salida se cancela de último momento y vas a hacer drama mental, pero tranquila criatura del viento, porque te invitan a algo mejor. El universo te cambia planes cuando te tiene algo más entretenido preparado. Aprende a fluir y no a pelear con lo que se mueve.
Deja ya esa costumbre de quejarte de quienes te rodean si al final no haces nada por cambiar la situación. O confrontas con madurez o te adaptas con dignidad, pero no te quedes en la queja eterna. Aprende a soltar. No todo mundo está obligado a actuar como tú quieres. Y sí, puedes sobrevivir sin ciertas personas, aunque ahorita sientas que no.
Cuida tus espaldas, porque traes amistades que sonríen de frente y cuchichean de lado. No confíes información delicada ni planes familiares. Y hablando de dinero, aguas con gastos de último momento. No te emociones comprando cosas por impulso, porque a mediados del mes podrías sentir el apretón en la cartera.
En el amor, vienen sorpresas lindas si dejas de desconfiar por deporte. Si tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos. No estés inventando historias donde no las hay. A veces tu imaginación trabaja horas extras y terminas fastidiando a tu pior es nada sin necesidad.
Consejo de señora de antes: no esperes más de quien ya te mostró hasta dónde puede llegar. No te ilusiones con promesas que no traen acciones. Y manda al chorizo a los hipócritas que ladran a tus espaldas pero no sostienen la mirada cuando te tienen enfrente.
Cuida tu garganta, no andes tomando frío ni desvelándote. Tu voz es tu arma, protégela.
Color del día: amarillo brillante.
Números de la suerte: 05 y 41.
CÁNCER — 22 de febrero de 2026
Mi Cáncer este 22 de febrero de 2026 te está pidiendo un cambio, pero no de ropa ni de peinado, sino de actitud. Deja que la vida te sorprenda en lugar de estar queriendo controlar cada detalle. Y sorprende tú también. No sigas siendo el mismo de siempre esperando resultados distintos.
Es momento de cambiar eso que no te gusta de ti. No para complacer a nadie, sino para crecer. Has aprendido mucho de tus caídas y por eso hoy eres más fuerte de lo que tú mismo reconoces. Tus subidas y bajadas emocionales no te han roto; te han pulido. Y eso se nota.
Empieza a ver por ti antes de querer salvarle la vida a todo el mundo. No eres hospital público ni psicólogo gratuito. Ayudar está bien, pero no a costa de tu tranquilidad. Cuida tus espaldas porque aunque eres noble, no todos tienen tu corazón. Una amistad te contará un secreto que te va a dejar sorprendido. Guarda prudencia. No todo lo que sabes se comparte. En cuestión de negocios o dinero vienen cambios que te favorecen. Aunque al principio te dé miedo mover piezas, confía. Lo que se ajusta ahora será estabilidad después.
Dale tiempo al tiempo. Muchos de tus problemas se están acomodando sin que tú lo notes. Empieza la calma en varios aspectos de tu vida, aunque esta semana te sientas algo apretado en lo económico. No es crisis, es administración. Te vas a enterar de un chisme de una amiga que te dejará con los ojos cuadrados. No te metas más de lo necesario. Observa, aprende y sigue tu camino.
Habrá momentos de nostalgia por familiares lejanos o por alguien que ya no está físicamente contigo. Esa persona te acompaña más de lo que crees. Cada recuerdo traerá paz, no tristeza. Consejo de señora: no cargues con lo que no te corresponde. Tú ya has cargado suficiente. Aprende a soltar sin culpa y a disfrutar sin miedo. La estabilidad que tanto has buscado empieza a sentirse, pero depende de que tú también cooperes.
Color del día: plateado suave.
Números de la suerte: 12 y 36.
LEO — 22 de febrero de 2026
A ver, mi Leo, rey o reina del drama, este 22 de febrero de 2026 el universo te está mirando con lupa y te está diciendo: “Sí puedes, pero deja la flojera.” Porque talento tienes de sobra, carisma te rebosa, pero luego te gana el “mañana lo hago” y ahí es donde se te van las oportunidades como agua entre los dedos. No me vengas con que no tienes tiempo, cuando sí tienes tiempo para revisar el celular tres horas. Si quieres consolidar algo grande, empieza hoy, no el lunes, no el próximo mes.
Se abren oportunidades de negocios, ventas o movimientos laborales. Puede surgir una propuesta que al principio no te convenza del todo, pero si la analizas con cabeza fría puede ser el empujón que necesitabas. Eso sí, no firmes nada sin leer letras chiquitas. Tú eres fuego, pero no seas impulsivo.
En el amor, bájale dos rayitas a la idealización. No pongas en pedestal a quien apenas y cumple lo mínimo. Tú sabes que cuando te enamoras pierdes la razón y das hasta lo que no tienes. Y luego andas llorando porque diste todo y te dejaron a medias. No repitas patrones. Si alguien no suma, no aporta y no crece contigo, ¿qué estás haciendo ahí?
Febrero viene fuerte en autoestima. Lo más importante ahora no es quién te aplaude, sino cuánto te valoras tú. Si te sientes bien contigo, nadie te mueve. Pero si andas inseguro, cualquier comentario te desestabiliza. Trabaja tu amor propio como si fuera gimnasio emocional. En salud, cuidado con garganta y músculos. Un mal movimiento o golpe puede dejarte adolorido varios días. No abuses de tu “buena suerte” creyendo que nada te pasa. El cuerpo cobra facturas.
No te tomes todo tan a pecho. No cargues preocupaciones que no son tuyas. Y en cuestión de dinero, frena gastos innecesarios. No compres por impulso para impresionar a nadie. Y escucha bien este consejo de señora de antes: deja de resolverle la vida a quien amas, incluso si son tus hijos. No eres salvavidas eterno. Si no los dejas equivocarse, jamás aprenderán. Amar también es soltar un poco.
Color del día: dorado intenso.
Números de la suerte: 08 y 29.
VIRGO — 22 de febrero de 2026
Mi Virgo, este 22 de febrero de 2026 trae una sacudida emocional que te va a poner a pensar más de la cuenta. Si tu relación se volvió rutina, no sigas fingiendo que todo está bien solo por costumbre. La vida no es para sobrevivirla, es para sentirla. Y si ya no te emociona, ya no te inspira y ya no te mueve, entonces toca tomar decisiones.
Soltar duele, claro que duele. Pero más duele quedarse donde ya no hay crecimiento. Una vez que pruebas la libertad emocional, entiendes que no era tan aterrador como parecía. No desperdicies tus mejores años por miedo a empezar de nuevo. Confía en tus capacidades. Has logrado más de lo que reconoces, pero tú mismo te minimizas. No permitas que amores del pasado regresen a confundirte. Algunos vuelven solo para comprobar si todavía tienen poder sobre ti. Y tú ya no estás para juegos mentales.
Andas en un proceso fuerte de maduración y eso puede traerte cambios de humor. No te desconozcas. Es normal crecer y dejar atrás versiones viejas de ti. Solo cuida no adoptar actitudes arrogantes o frías que no te representan. Aprende a decir que no sin culpa. Primero tus problemas, luego los ajenos. No eres gestor universal de crisis. En dinero vienen movimientos interesantes: puede llegar un pago pendiente, un premio pequeño o dinero inesperado que te aliviane.
Habrá días de reflexión profunda donde sentirás que no has logrado ni el 40% de tus sueños. Eso puede frustrarte al punto de querer tirar todo. Si necesitas empezar de cero, hazlo. Renovarte no es fracasar, es evolucionar. Amores del pasado pueden volver a asomarse. Te darás cuenta que ya no significan lo mismo. Puede haber tentación, sí, pero ahora decides tú desde la madurez, no desde la carencia.
Consejo de señora: si algo no te hace sentir paz, no lo fuerces. Tú mereces estabilidad emocional, no incertidumbre constante.
Color del día: azul marino.
Números de la suerte: 16 y 44.
LIBRA — 22 de febrero de 2026
Mi Libra, diplomático pero indeciso cuando se trata del corazón, este 22 de febrero de 2026 te va a poner frente al espejo, y no para que te acomodes el peinado, sino para que te acomodes la vida. Amores del pasado regresan, sí, pero no porque el destino quiera que vuelvas, sino porque el ego ajeno necesita comprobar si todavía suspiras. Y tú ya no estás para ser examen de nadie. Si regresan, que sea para cerrar, no para reiniciar capítulos que ya sabes cómo terminan.
No pierdas tiempo en situaciones que no dejan provecho. Si vas a invertir energía, que sea en algo que te genere crecimiento, aprendizaje o dinero. Porque sí, viene una noticia buena en lo económico. Puede ser un pago, una oportunidad laboral o un negocio que empieza a acomodarse. Pero no te emociones gastando antes de tener el dinero en la mano. Libra, tú eres experto en gastar como si el futuro no existiera.
En salud, vas a notar cambios físicos. Puedes bajar unos kilitos si te aplicas, pero si sigues con harinas, refrescos y antojitos nocturnos, luego no te quejes de colitis o retención de líquidos. Cuida tu estómago, que no todo lo que tragas se digiere fácil, ni en comida ni en emociones. Entras en un ciclo de reflexión profunda. Vas a pensar en lo que no hiciste, en lo que dejaste pasar y en lo que sí lograste. Y aunque al principio eso te mueva la nostalgia, también te va a dar claridad. Hay áreas donde necesitas empezar de cero. Y eso no es fracaso, es evolución.
Días de compras impulsivas. Puedes perder dinero u objeto por descuido. No salgas con prisa ni cargues todo suelto. Si quieres viajar, las cosas se acomodan, pero revisa bien presupuestos. No confíes en cálculos hechos “al ahí se va”. Deja de pensar en eso que te achicopala. No todo lo que se fue era para quedarse. Empieza a valorar a quien sí está. A veces te distraes tanto con fantasías que ignoras la realidad bonita que tienes enfrente.
Consejo de señora de antes: no esperes más de quien ya te mostró su límite. Y confía en tu capacidad. No necesitas de nadie para cumplir tus metas, solo necesitas disciplina y decisión.
Color del día: rosa cuarzo.
Números de la suerte: 18 y 52.
ESCORPIÓN — 22 de febrero de 2026
Mi Escorpión, misterioso y medio desconfiado, este 22 de febrero de 2026 el mensaje es claro: bájale a los celos. Si tienes pareja, deja de imaginar historias donde no las hay. A veces tu mente arma novelas completas y terminas fastidiando a tu pior es nada por inseguridades que ni existen. Amar no es vigilar, es confiar.
Cuida tu garganta y vías respiratorias. Las infecciones andan rondando y tú luego te haces el fuerte hasta que ya estás sin voz. No abuses del frío ni de desvelos innecesarios. Te pueden proponer algo turbio, tipo triángulo amoroso o relación poco clara. Ni se te ocurra. No necesitas validación a medias. Date a respetar y respeta. Lo que empieza en enredo termina en drama.
Es momento de enfocarte en el presente. Hay metas que habías dejado guardadas y ahora el impulso regresa. No te distraigas con chismes que podrían ponerte de mal humor. Tú cuando te enojas, te enojas completo y luego andas medio bipolar emocionalmente. Respira antes de reaccionar. Un problema que te agobiaba comienza a resolverse. No era tan grande como tu mente lo pintaba. A veces solo necesitabas paciencia.
Se asoma una amistad nueva por red social. Puede haber química inmediata y hasta posibilidad de encamamiento. Pero no te lances sin conocer. Tú cuando te clavas, te clavas hondo. Asegúrate de que lo que quieres es lo mismo que la otra persona. Cuida tus finanzas. Cambios de último momento pueden afectar tu bolsillo si no estás prevenido. No gastes lo que aún no llega.
Habrá días en los que no te hallarás. Sentirás ganas de salir corriendo sin razón clara. No te asustes. Es parte de un ajuste emocional. Tómate tu tiempo, reorganiza prioridades y empieza desde el inicio si hace falta. Consejo de señora sabia: no todo lo que te atrae te conviene. Y no todo lo que te incomoda es enemigo. Aprende a distinguir. Tus cambios de ánimo pueden afectar a tu familia, así que mide reacciones.
Color del día: vino oscuro.
Números de la suerte: 03 y 47.
SAGITARIO — 22 de febrero de 2026
Mi Sagitario, lengua suelta y corazón que no sabe estarse quieto, este 22 de febrero de 2026 te viene a sacudir bonito, pero también a ponerte a trabajar en serio. Febrero sigue siendo un mes clave para consolidar metas y sueños, pero no basta con visualizarlos mientras te tomas el café viendo el techo. Hay que moverse, tocar puertas, mandar mensajes, hacer llamadas. La suerte no es para el que espera, es para el que insiste.
Eso sí, cuidado con los gastos. Traes una rachita de “yo me lo merezco” que puede dejarte con deudas innecesarias. No todo antojo se compra y no todo gusto es prioridad. Administra como señora previsora que guarda para el recibo de la luz. Porque si no, a mitad de mes vas a andar haciendo cuentas con cara de arrepentimiento.
Se aproximan cambios importantes y entre ellos llega una persona que será pieza clave en tus proyectos para este año. Puede ser socio, aliado o alguien que te abra puertas que tú solo no habías podido empujar. No subestimes conexiones nuevas. A veces el éxito llega en forma de amistad.
En lo sentimental, andarás pensativo porque te darás cuenta de que esa persona que te movía el tapete no es tan perfecta como la habías pintado. Y ahí está tu lección: deja de idealizar. Conoce, observa y luego decide. No te quedes esperando a alguien que no demuestra el mismo interés. Si no es recíproco, no es destino, es capricho.
Se asoma un amor de una noche con ex o amistad. Tú eres muy de esos encuentros que “no significan nada”… hasta que significan. Disfruta si quieres, pero no confundas cuerpo con compromiso. No vivas de recuerdos ni te aferres a lo que ya fue. Vienen cambios que pueden doler si sigues repitiendo patrones. Si algo no funciona —relación, trabajo o amistad— cambia la estrategia. Nuevos resultados requieren decisiones distintas.
Consejo de señora de antes: no le tengas miedo a empezar de nuevo, pero tampoco huyas cuando toca construir. La vida es corta, sí, pero no es carrera sin dirección. Camina firme y con intención.
Color del día: morado profundo.
Números de la suerte: 10 y 38.
CAPRICORNIO — 22 de febrero de 2026
Mi Capricornio, trabajador y más sensible de lo que aparenta, este 22 de febrero de 2026 te pide prudencia en el corazón. Mucho cuidado con amores de una noche. Tú no eres de los que se entregan fácil, pero cuando lo haces, luego te quedas pensando más de la cuenta. No te metas en historias pasajeras si sabes que después te va a doler el orgullo.
Lo más importante para ti sigue siendo tu familia. No la descuides por andar resolviendo problemas ajenos o persiguiendo metas laborales. El éxito sabe diferente cuando tienes con quién compartirlo. Se aproxima un viaje o conexión con alguien de tierras lejanas. Esa persona puede sentir fuerte atracción por ti, incluso hablar de compromiso más rápido de lo que tú esperas. No te precipites. Analiza con cabeza fría. Que la emoción no decida por la razón.
Si es necesario cambiar de amistades, hazlo. Estás en etapa de renovación. Hay personas que ya no vibran contigo y seguir forzando la relación solo te estanca. Lo mismo en lo sentimental: madura antes de elegir. No te metas en relaciones por soledad. Vienen movimientos laborales. Puedes empezar a pensar en cambiar de casa o vehículo. Hay crecimiento, pero requiere disciplina. No dudes de tu capacidad. Que otros no lo hayan logrado no significa que tú no puedas.
Eso sí, cuidado con chismes que rondan tu nombre. Una persona del trabajo o vecindad podría estar hablando de más. No entres en confrontaciones innecesarias, pero tampoco permitas que dañen tu reputación. Mantente profesional y claro.
Es momento de buscar soluciones reales a problemas que vienes arrastrando. Postergar ya no es opción. La vida es para quienes se arriesgan y actúan. Consejo de señora sabia: no regreses a lo mismo solo porque es conocido. A veces lo cómodo no es lo correcto. Crece, arriesga y elige desde la madurez.
Color del día: gris elegante.
Números de la suerte: 07 y 45.
ACUARIO — 22 de febrero de 2026
Mi Acuario, pensador y medio terco cuando se trata del corazón, este 22 de febrero de 2026 es para cerrar ciclos con dignidad. Ya basta de tener en pausa tu presente por alguien que pertenece al museo de los recuerdos. Esa persona del pasado no te dejó avanzar porque tú tampoco quisiste soltar del todo. Hoy es momento de decirle sí al futuro, aunque dé miedo. Arriesgarte no es perder, es vivir.
Traes en mente una compra importante. Puede ser algo para la casa, tecnología o algo que llevas meses deseando. Hazlo con cabeza fría. No gastes dinero que aún no tienes ni te endeudes por capricho. Planea como señora previsora que sabe que los imprevistos no avisan. Una amistad del pasado buscará acercarse, incluso pedir disculpas. Escucha, pero no olvides por qué se distanciaron. Perdonar no significa volver a permitir lo mismo. Aprende de tus errores y no regreses al lodo por nostalgia.
Habrá días esta semana donde la melancolía te visite sin tocar la puerta. Recordarás momentos, personas, decisiones. Está bien sentir, pero no te quedes viviendo ahí. Si te cuesta levantarte, hazlo aunque sea por disciplina. Nadie va a construir tu vida por ti. Dedica tiempo a tu cuerpo. Si te aplicas, puedes lograr cambios físicos que elevarán tu autoestima. Nuevas oportunidades laborales y sentimentales se asoman, pero debes dejar de sabotearte con dudas.
Si tienes pareja, podrías descubrir una mentira. Antes de explotar, respira. Analiza con calma. No tomes decisiones en caliente. Tu inteligencia emocional será clave. No te quejes si no estás trabajando en la solución. Y no te dejes llevar por chismes de vecindad que solo buscan provocarte. Nuevas amistades llegan y con ellas la posibilidad de un viaje donde destacarás.
Un familiar podría enfermar. Mantente atento y cercano. Consejo de señora sabia: no arrastres lo que ya venció. Tú naciste para innovar, no para reciclar dolores.
Color del día: turquesa vibrante.
Números de la suerte: 21 y 39.
PISCIS — 22 de febrero de 2026
Mi Piscis, sensible y más fuerte de lo que aparenta, este 22 de febrero de 2026 trae movimiento y revelaciones. El viaje que tanto has deseado puede empezar a tomar forma este mes. No lo sabotees con miedo ni con pensamientos de “luego veo”. A veces la vida te cumple cuando dejas de dudar.
Date el taco. Si tú ya diste el primer paso y esa persona sigue haciéndose la interesante, no te quedes esperando. Quien quiere estar, está. Y tú no naciste para rogar atención. Cuidado con golpes o caídas. Andas distraído pensando en mil cosas y eso puede pasarte factura física. También tendrás sueños intensos, casi premonitorios. No los ignores; tu intuición anda afinada.
Mírate en el espejo del pasado y pregúntate si hoy estás más cerca de la felicidad que antes. Si no es así, es momento de ajustar rumbo. No sigas viviendo para cumplir expectativas ajenas. Podrías estar en boca de muchos por un chisme. No te defiendas con desesperación. La verdad siempre termina acomodándose sola. En dinero, evita gastos impulsivos. No uses lo que no tienes para impresionar a nadie. Protege tus planes y proyectos; no los compartas antes de tiempo.
En el trabajo te sentirás bendecido, aunque una mala cara ajena pueda alterar tu ánimo. No permitas que energía negativa te afecte. Despiertas envidias porque brillas sin darte cuenta. Consejo de señora de antes: suelta lo que te quita el sueño. No pierdas el piso por aparentar. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas.
Color del día: azul cielo.
Números de la suerte: 11 y 50.