Houston: pronóstico del tiempo para este domingo 22 de febrero

El clima en Houston, Texas, para este domingo 22 de febrero contarácon escasa nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:55 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:16 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 12.43 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Sin embargo es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La media de temperatura en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Para ser concretos, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque a menudo puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

