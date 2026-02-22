Pau Gasol es designado nuevo miembro de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional

El español Pau Gasol continúa escalando posiciones en la estructura del Comité Olímpico Internacional (COI). Tras asumir la presidencia de la Comisión de Atletas, este domingo fue designado oficialmente como nuevo miembro de la Comisión Ejecutiva del COI, el órgano de mayor peso en la toma de decisiones del movimiento olímpico.

El exjugador de baloncesto, miembro del COI desde el 2 de agosto de 2021 tras los Juegos Olímpicos de Tokio, representará ahora a los deportistas dentro del Ejecutivo, sustituyendo a la finlandesa Emma Terho, exjugadora de hockey.

🚨👔 Pau Gasol, elegido presidente de la Comisión de Atletas del COI



👉 El exjugador de baloncesto ya formaba parte de este órgano desde 2021 tras los Juegos de Tokio



🥈🥈🥉 Gasol participó en cinco JJOO y ganó la plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016 pic.twitter.com/RwX22vhQSA — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 20, 2026

Pau Gasol, de leyenda olímpica a dirigente del COI

La trayectoria olímpica de Pau Gasol respalda su nuevo rol institucional. El exinternacional español participó en cinco Juegos Olímpicos y conquistó la medalla de plata en Pekín 2008 y Londres 2012, además del bronce en Río 2016, consolidándose como uno de los atletas más influyentes del deporte español.

Ahora, como integrante de la Comisión Ejecutiva del COI, tendrá voz directa en decisiones estratégicas que impactan al olimpismo global. Además, continuará formando parte de la Comisión de Ética y de la Comisión de Coordinación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, evento clave en la agenda del organismo.

Cambios clave en la estructura del COI tras la 145 Sesión

Durante la 145 Sesión del COI, también se confirmó la elección del surcoreano Yunjong Won (bobsleigh) y de la estonia Johanna Taliharm (biatlón) como nuevos miembros del organismo.

Concluyeron su mandato, además de Emma Terho, la noruega Astrid Uhrenholdt Jacobsen y la china Hong Zhang.

Tras los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, el COI cuenta actualmente con 106 miembros, de los cuales 46 son mujeres y 60 hombres. Las mujeres representan el 43,4 % del total. De los integrantes, 42 son deportistas olímpicos (23 mujeres y 19 hombres), lo que refuerza la presencia activa de atletas en la estructura del movimiento olímpico.

Nuevos miembros honorarios y reunión extraordinaria en Lausana

La Sesión aprobó además la designación como miembros honorarios del pakistaní Syed Shahid Ali y del fijiano Robin E. Mitchell, quienes recibirán esa condición el 1 de enero de 2027.

Asimismo, se anunció que los días 24 y 25 de junio se celebrará una reunión extraordinaria del Comité Olímpico Internacional en Lausana, sede del organismo, donde podrían definirse nuevas líneas estratégicas rumbo al próximo ciclo olímpico.

Con este nombramiento, Pau Gasol se consolida como una figura influyente más allá de las canchas y se convierte en uno de los españoles con mayor peso dentro del COI, en un momento clave para el futuro del olimpismo y la organización de Los Ángeles 2028.

