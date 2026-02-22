Trágico accidente en el Zoológico de Detroit: muere cría de jirafa tras chocar contra panel de vidrio

Una cría de jirafa de apenas tres meses murió esta semana luego de sufrir lesiones catastróficas al chocar contra un panel de observación transparente dentro de su hábitat interior en el Zoológico de Detroit, informaron las autoridades del parque.

La pequeña, llamada Okidi, resultó gravemente herida antes de la apertura al público. Equipos veterinarios y de atención animal acudieron de inmediato y la monitorearon las 24 horas, pero las pruebas diagnósticas revelaron una lesión vertebral severa.

“Dada la gravedad de la lesión y el mal pronóstico, nuestro equipo veterinario y de atención animal tomó la decisión humana pero desgarradora de sacrificar a Okidi”, indicó el zoológico en un comunicado publicado en Facebook.

Una pérdida que enluta al personal

Okidi, cuyo nombre significa “orquídea” en suajili, había nacido el 23 de noviembre de 2025. Era hija de Zara, de siete años, y Jabari, de 17.

El zoológico describió su muerte como una pérdida devastadora para el equipo que la cuidó desde su nacimiento. “Okidi trajo alegría a muchas personas y fue profundamente querida por quienes la cuidaron cada día”, señalaron.

Tras el procedimiento, los miembros restantes de la manada —incluida su madre— tuvieron tiempo para permanecer junto a la cría, una práctica que los funcionarios consideran importante para preservar la dinámica social del grupo.

El personal indicó que continúa vigilando de cerca y brindando atención adicional a Zara, Jabari, Mpenzi y Kivuli en los días posteriores al incidente.

Reacciones y cuestionamientos

El anuncio generó una oleada de mensajes de tristeza en redes sociales, pero también preguntas sobre posibles cambios para prevenir accidentes similares.

Varios usuarios solicitaron medidas preventivas, como la incorporación de marcas visibles en los paneles de vidrio para que los animales puedan detectarlos mejor. Otros sugirieron revisar el diseño del hábitat interior.

No obstante, también hubo mensajes de respaldo al personal del zoológico, destacando el cuidado brindado a los animales y calificando el hecho como un accidente no intencional.

El Zoológico de Detroit alberga más de 2,000 animales de más de 200 especies, según su sitio web. Mientras la comunidad lamenta la pérdida, el recinto enfrenta el desafío de equilibrar el duelo con las inquietudes públicas sobre la seguridad de sus instalaciones.

