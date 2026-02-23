Padre ataca en tribunal de Carolina del Norte al acusado de matar a su hijo de 16 años

Un padre de Carolina del Norte fue arrestado luego de presuntamente lanzarse contra el hombre acusado de asesinar a su hijo adolescente, en un violento altercado ocurrido dentro del tribunal del condado Mecklenburg, en Charlotte.

El incidente tuvo lugar el jueves en el Mecklenburg County Courthouse, donde Shaheem Snype, de 47 años, supuestamente atacó a Marion McKnight, de 21, señalado como responsable de la muerte de su hijo, Jamariyae Dixon, de 16 años.

Un video difundido por medios locales muestra a Snype abalanzándose sobre McKnight en un pasillo del tribunal y propinándole múltiples golpes y patadas, hasta que un oficial utilizó un táser para detener la agresión.

McKnight fue trasladado a un hospital tras el ataque.

Cargos y liberación bajo fianza

Snype fue acusado de agresión menor que causó lesiones graves, pero recuperó la libertad pocas horas después tras pagar una fianza de $1,000 dólares.

El enfrentamiento ocurrió mientras McKnight —quien enfrenta cargos de asesinato— comparecía ante el tribunal en una audiencia donde los fiscales buscaban revocar su libertad bajo fianza, fijada en $100,000 dólares.

La familia de la víctima ha cuestionado que el acusado estuviera libre. Según reportes, McKnight residía en la casa de su madre bajo monitoreo electrónico desde su liberación en noviembre de 2025.

Un crimen que conmocionó a la comunidad

Jamariyae Dixon fue baleado el 23 de mayo de 2025 en Stroud Park Court, según informó el Charlotte-Mecklenburg Police Department. Oficiales que respondieron al llamado hallaron a tres personas con heridas de bala. Dixon fue declarado muerto dos días después en un hospital local.

Posteriormente, detectives identificaron a McKnight como sospechoso y lo arrestaron el 28 de mayo. Fue acusado formalmente de asesinato en relación con la muerte del adolescente.

Tras el altercado en la corte, la tía del joven, Susan Sherrill, expresó que las emociones se desbordaron cuando Snype se encontró cara a cara con el acusado. La madre del menor, Lynnette Dixon, admitió que al ver el video sintió por primera vez una sonrisa desde la muerte de su hijo.

El proceso judicial contra McKnight continúa mientras las autoridades evalúan la situación de su fianza.

