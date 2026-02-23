Rubén Blades se despide de Willie Colón con una sentida carta: “Mi admiración y respeto jamás desaparecerán”

Tras la muerte de Willie Colón, su eterno compañero de fórmula, Rubén Blades, publicó en su página web una sentida carta titulada “A Willie Colón” para despedirse el legendario trombonista.

En el texto, Blades reflexiona sobre su compleja relación con Colón, marcada por el éxito mundial de álbumes como Siembra y por diferencias personales que nunca se resolvieron del todo.

El “Poeta de la Salsa” inicia su carta recordando el impacto que Colón tuvo en su vida desde que lo vio actuar en Panamá a finales de los años 60: “La energía y sentimiento de rebeldía que emanaban de la joven banda me convirtió en un ‘fan’ para siempre”.

Blades destacó que desde que se conocieron la conexión entre ambos fue inmediata y que los llevó a lograr transformar la salsa de un género puramente bailable a uno de contenido urbano, político y de identidad panamericana.

“En pocos años crearíamos una conexión personal, emocional e intelectual, capaz de cambiar la estructura tradicional de la salsa, desde un esquema de temas con letras y de arreglos dirigidos al baile y estrictamente limitados a la realidad del barrio, a una música de contenido urbano y nacional, que no evadía la presentación del asunto político”, aseguró.

En un gesto de honestidad, Blades no evadió las tensiones que los distanciaron por décadas, mencionando conflictos legales y diferencias políticas. Sin embargo, aclaró que nada de eso borra el respeto profesional ni el afecto personal que sentía por Colón.

“Nuestra tendencia es generalizar y demonizar… para muchos resulta imposible aceptar que se puede reconocer lo positivo de una persona y a la vez rechazar lo que consideramos negativo en su actuar”, escribió el panameño.

Blades también reveló un encuentro reciente y cordial en 2023, durante el velorio de un colega, donde ambos pudieron conversar dejando atrás el ruido mediático. “Recuerdo perfectamente la última vez que lo vi… nuestra conversación fue cordial. Ambos siempre respetamos lo que hicimos”, afirmó.

El cantante panameño termina su carta asegurando que el legado de “El Malo del Bronx” es eterno y que la semilla de unidad latinoamericana que plantaron juntos sigue vigente en las nuevas generaciones.

“Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que usted comienza a vivir”, concluyó Blades, cerrando un capítulo fundamental en la historia de la música latina.

