Amnistía en Venezuela otorga libertad a 179 presos políticos, suman más de 3,000 personas liberadas

Un total de 179 presos políticos salieron de prisión en Venezuela a través de la recién promulgada ley de amnistía, anunció la Asamblea Nacional este martes, a medida que aumentan las denuncias de demoras para tramitar el beneficio en los tribunales.

La nueva ley contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos, aunque no es automática, ya que exige a quienes quieran optar por el beneficio acudir a tribunales para hacer una revisión de cada caso y dictar el sobreseimiento de la causa o la anulación de la sentencia.

El diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión que la supervisa, dijo que el sistema de justicia ha recibido 4,293 solicitudes de amnistía. Los tribunales tienen 15 días para procesar las peticiones.

Del total, unas 3,052 personas que tenían libertad condicional recibieron libertad plena, también dentro de la ley. La ley fue impulsada por la encargada del régimen chavista Delcy Rodríguez y aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional la semana pasada.

#Ahora | 34 nuevas #excarcelaciones se concretan en el Rodeo I este 23 de febrero. La información fue difundida por el Comité para La Liberación de los #presospolíticos.



Dentro del grupo de excarcelados están 11 cadetes que habían sido señalados de supuesta conspiración y el… pic.twitter.com/8Nj1rvMXpg — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 24, 2026

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero en Venezuela y gobierna bajo órdenes de Washington.

Estas liberaciones se suman a los 30 presos políticos salieron la tarde del lunes de una cárcel de Venezuela en el marco de la ley de amnistía promulgada el jueves por el régimen interino que gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

“¡Somos libres!”, gritaban varios con la cabeza rapada y camisas blancas al salir por la entrada principal de la cárcel del Rodeo I, a unos 40 km de la capital. Familiares y allegados los acogían entre aplausos y gritos de emoción a las afueras del penal donde unos 200 presos se declararon en huelga de hambre durante el fin de semana.

“Somos totalmente libres, sin ningún tipo de regimiento que nos tengamos que presentar”, explica uno de los liberados, Luis Viera, a la AFP. Estuvo un año y un mes detenido.

“Quisiera ponerme al tanto de todas las noticias que han estado pasando aquí en Venezuela, quisiera primeramente darle mi tiempo a mi familia”, asegura.

“El Rodeo I ha sido señalado en diversos informes internacionales como un centro donde se aplican regímenes de aislamiento severo contra disidentes y personas detenidas por motivos políticos”, dijo el medio local La Patilla, en una publicación en la mostró videos de la salida de los presos políticos y el emotivo reencuentro con sus familiares.

La Cruz Roja accedió el domingo por primera vez a varias cárceles para evaluar la condición de los presos. El lunes, miembros de la institución entraron al Rodeo I horas antes de producirse las liberaciones, constató la AFP.

