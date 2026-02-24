Clima de hoy en Los Ángeles para este martes 24 de febrero

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche de escasa nubosidad. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Los vientos del sur soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:28 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:45 h. En total tendremos 11 horas de sol durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 77 grados Fahrenheit (13 y 25 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 2% por la tarde y 2% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

