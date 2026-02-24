EE.UU. intercepta en el Índico un tercer petrolero vinculado al bloqueo de crudo venezolano

Las fuerzas estadounidenses interceptaron en el océano Índico a un tercer buque petrolero que, según Washington, intentó evadir el bloqueo marítimo impuesto a embarcaciones sancionadas que operan con crudo vinculado a Venezuela y Cuba.

El Departamento de Guerra anunció que durante la noche se ejecutó un “derecho de visita, interdicción marítima y abordaje” del Bertha sin incidentes en el área de responsabilidad del United States Indo-Pacific Command (INDOPACOM).

De acuerdo con el comunicado difundido en la red social X, la embarcación “operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump para buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla”.

Operación de alcance global

Washington sostiene que rastreó al petrolero desde el Caribe hasta el Índico. “Ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia ni la voluntad de aplicar sanciones a esta distancia”, señaló el Departamento de Guerra.

Las autoridades indicaron además que tres embarcaciones que intentaron huir de la escena fueron capturadas.

El operativo forma parte de la llamada Operation Lanza del Sur, activa desde diciembre de 2025, mediante la cual Estados Unidos aplica una “cuarentena” marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela. Las restricciones también abarcan envíos de crudo hacia Cuba.

Buques bajo sanción

El Bertha, identificado por sistemas de rastreo marítimo como un buque con bandera de las Islas Cook, figura entre los alrededor de 16 tanqueros que, según reportes de prensa, habrían intentado eludir el cerco estadounidense en aguas del Caribe.

Medios como The New York Times señalaron que la nave partió del principal puerto petrolero de Venezuela a comienzos de enero, tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Según esas versiones, el barco habría utilizado el alias “Ekta” y manipulado sus coordenadas para simular que se encontraba frente a las costas de Nigeria, una estrategia similar a la atribuida a los petroleros Aquila II y Veronica III, previamente interceptados por fuerzas estadounidenses.

En el caso del Veronica III, registros de OpenSanctions lo incluyen en la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de EE.UU., y lo vinculan al transporte de crudo iraní sancionado.

“El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de maniobra en el ámbito marítimo”, reiteró el Pentágono, al subrayar que las aguas internacionales “no son refugio para actores sancionados”.

