Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
Leo – 24 de febrero de 2026
Leo, siéntate derechito porque hoy 24 de febrero de 2026 la vida te va a hablar claro y sin rodeos. Se cancela un trámite o algo que ya dabas por hecho y te vas a quedar con cara de “¿y ahora qué?”. No hagas novela turca ni te pongas en plan víctima, porque lo que se cae ahorita es porque no estaba bien sostenido. Cuando algo no se concreta es porque te están evitando un problema mayor, aunque hoy no lo veas así. Respira, cuenta hasta diez y reorganiza tu estrategia, que tú naciste para resolver, no para llorar.
Te vas a decepcionar de una persona por ciertos comentarios o indirectas. Y mira, cuando alguien habla a medias es porque no tiene valor para decir las cosas de frente. No te desgastes explicándole tu valor a quien no sabe reconocerlo. Tú no estás en oferta ni eres liquidación de temporada. No te menosprecies ni regales tu tiempo a quien no sabe invertir el suyo contigo. Lo que tú ofreces es lealtad, intensidad y corazón grande, y eso no se lo das a cualquiera.
En el amor traes miedo, aunque lo disimules con orgullo. Te lastimaron, sí, pero eso no significa que debas cerrarte como tienda en domingo. No todos son iguales, pero tampoco todos merecen acceso libre. Si tienes pareja, bájale a los celos absurdos y a la sobreprotección exagerada. El amor no se vigila, se construye. Y si la persona que está contigo desconfía a cada rato, analiza si eso es amor o inseguridad mal manejada. No cargues problemas que no te pertenecen.
Si estás soltero o soltera, no tengas miedo a darte una segunda oportunidad. La felicidad no llega cuando tú quieres, llega cuando estás listo para recibirla. Y tú ya aprendiste lo suficiente como para no volver a caer en lo mismo. Esta vez sabrás elegir mejor, pero sin dejar de sentir. En lo material andas con metas claras y eso es bueno. Solo asegúrate de conseguir todo de manera honesta y con esfuerzo propio. No te metas en negocios dudosos ni en promesas rápidas. Tú brillas por mérito, no por atajos.
En la salud, cuida garganta, anginas y dolores musculares. El estrés se te está acumulando en el cuerpo. Y sí, también ponte las pilas con la alimentación, porque tú subes de peso con solo mirar el pan dulce. Agua, movimiento y disciplina, que el cuerpo es el templo donde habita ese corazón tan intenso. Hoy la lección es sencilla: tu valor no depende de la opinión de nadie. Si algo se va, es porque no estaba listo para quedarse. Y si alguien duda de ti, es porque no está a tu altura.
Recuerda bien esto: el león no ruge para que lo quieran, ruge porque sabe quién es.
Virgo – 24 de febrero de 2026
Virgo, hoy 24 de febrero de 2026 amaneces con la mente acelerada, pensando en pendientes, en errores pasados y en lo que todavía no está perfecto. A ver, bájale dos rayitas. La vida no es competencia de perfección, es aprendizaje constante. No te castigues tanto por cosas que ya no puedes cambiar. Tu familia necesita más atención de tu parte. No todo es trabajo ni responsabilidades externas. Hay personas que esperan una llamada, un mensaje o un gesto tuyo. No descuides lo que sí te suma por estar invirtiendo energía en situaciones que no te dejan nada claro.
Vienen cambios importantes y uno de ellos será soltar algo que te ha estado frenando. Puede ser una persona, una culpa o una expectativa que no se cumplió. No tengas miedo de mandar a la fregada lo que te roba paz. No es frialdad, es madurez. A veces crecer implica decir “hasta aquí” aunque duela. Ten cuidado con tu lengua. Cuando te molestas dices verdades sin filtro y eso puede meterte en problemas grandes. No todo se dice en caliente. Aprende a guardar silencio estratégico, porque no necesitas ganar todas las discusiones para tener razón.
En el amor hay nostalgia. Extrañas a alguien del pasado que fue importante, pero mientras sigas mirando hacia atrás no podrás construir nada nuevo. Hay personas acercándose con intenciones bonitas, pero si comparas todo con lo que ya fue, no dejarás que nada florezca. Eso sí, no te enamores tan rápido. Se vienen oportunidades románticas interesantes, pero también posibles traiciones si confías demasiado pronto. Observa más de lo que hablas. Tu intuición está muy fina estos días, hazle caso.
Si tienes pareja y la relación se ha vuelto turbia, es porque dejaron de comunicarse como al principio. No es culpa de uno solo. Si todavía hay amor, se puede reconstruir con honestidad. Si no, suelta con dignidad. No te quedes por costumbre ni por miedo. Pon atención a un sueño que tendrás en estos días. Traerá respuestas claras sobre algo que vienes dudando. No lo ignores. Tu subconsciente está trabajando a tu favor.
Virgo, la vida no se vive corrigiendo todo. También se disfruta. No cargues con lo que no te corresponde ni te castigues por sentir. Aprende a confiar un poco más en ti y menos en el miedo. Y recuerda: quien se queda en tu vida lo hace por elección, no por obligación. Y tú mereces elección consciente, no compañía por conveniencia.
Libra – 24 de febrero de 2026
Libra, siéntate bien porque hoy 24 de febrero del 2026 el universo te va a poner frente al espejo, y no para que te acomodes el peinado, sino para que te revises el alma. Una persona importante para ti se va a decepcionar por ciertas actitudes o comentarios que soltaste sin pensar. A veces crees que por decirlo bonito ya no duele, pero la verdad es que tus palabras también cortan. No es momento de orgullo, es momento de madurez. Si te equivocaste, acepta. Pero tampoco te arrastres. El que quiera quedarse, que se quede por convicción, no por lástima.
Se aleja alguien que te movía el tapete, y sí, va a doler. Pero no hagas ni maíz por retener a quien ya decidió soltar. Cuando alguien se va y tú lo fuerzas a quedarse, terminas siendo opción de reserva. Y tú no naciste para suplente. Si se va, deja que se vaya con todo y maletas. El amor que se mendiga sale caro y termina costando dignidad. En lo material se ven pequeñas pérdidas o gastos que no tenías contemplados. No te me estreses de más, que no es ruina, es ajuste. Además, viene un dinerito extra que te ayudará a respirar. Eso sí, no lo gastes en caprichos innecesarios ni en cosas para impresionar a nadie. Guarda, organiza y piensa a futuro.
Una amistad cercana podría terminar su relación de manera muy fuerte, y te tocará escuchar llantos y dramas. Sé apoyo, pero no te conviertas en terapeuta de tiempo completo. Escucha, aconseja, pero no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. En el trabajo vienen cambios que al principio te moverán la estabilidad, pero a la larga te beneficiarán muchísimo. No le tengas miedo a lo nuevo. Tú eres adaptable cuando quieres, y esta vez lo necesitarás.
Cuidado con caídas, golpes o distracciones. Traes la cabeza en otro lado y el cuerpo lo puede resentir. Y hablando de sentimientos, una amistad comenzará a sentir algo más que cariño. Si no te interesa, no des señales confusas. No coquetees por aburrimiento. El corazón ajeno no es juguete. Libra, tienes la costumbre de encariñarte con la piedra que te hace tropezar. Aprende de tus caídas. No insistas donde no te quieren ni aceptes menos de lo que das. El equilibrio que tanto buscas empieza cuando decides respetarte primero.
Hoy la lección es clara: quien te valora no necesita que le ruegues, y quien se va te hace espacio para algo mejor.
Escorpión – 24 de febrero de 2026
Escorpión, hoy 24 de febrero del 2026 amaneces con la intensidad a todo lo que da. En el trabajo se viene estrés, presión y responsabilidades que te van a poner de malas si no te organizas. No explotes con quien no tiene la culpa. Respira, prioriza y actúa con estrategia. Tú sabes jugar ajedrez mientras otros apenas están entendiendo las damas chinas. Te darás cuenta del amor que te tienen varias personas a tu alrededor. A veces te enfocas tanto en quien te falló que no ves a quien sí se queda. No todo el mundo está en tu vida para traicionarte. Baja la guardia un poquito, no todos quieren hacerte daño.
Ten cuidado con lo que prometes. Si dices que vas a cumplir algo, hazlo. No generes deudas emocionales ni compromisos que luego no puedas sostener. Tu palabra vale mucho, no la uses a la ligera. En el amor traes decepción cargada. Has pasado por traiciones que todavía te pesan y eso te ha vuelto desconfiado. Pero no puedes castigar al presente por errores del pasado. Date la oportunidad de salir, conocer gente nueva y abrir conversación sin expectativas exageradas. El amor ya no es tu prioridad, pero podría convertirse en medicina si dejas de buscarlo con desesperación.
Cuando menos lo esperes, alguien llegará a mover tu mundo, pero solo si tú ya hiciste las paces con tu soledad. Porque sí, Escorpión, también necesitas aprender a estar bien contigo antes de fusionarte con alguien más. Viene un ciclo importante de madurez. Aprenderás a controlar tu carácter, a no reaccionar con veneno cuando algo no te gusta. No todo es ataque, a veces es simple malentendido.
Una amistad necesitará mucho de ti en estos días. Sé apoyo, pero no absorbas su dolor. Tú puedes acompañar, pero no resolver la vida de otros. Cambios importantes se aproximan y, aunque al inicio te incomoden, terminarán fortaleciendo tu carácter. Este es un año de transformación profunda para ti. Recuerda algo bien claro: cuando dejas de perseguir lo que no es para ti, lo correcto comienza a caminar hacia tu puerta. Y tú, cuando amas de verdad, amas fuerte. Solo asegúrate de que esta vez sea mutuo.
Aries – 24 de febrero de 2026
Aries, siéntate un momento y escucha, porque hoy 24 de febrero de 2026 el universo te va a poner un freno elegante. No para detenerte, sino para que pienses antes de hablar. Tú eres directo, sí, y eso se aplaude. Pero a veces esa sinceridad tuya viene sin filtro y terminas lastimando sin darte cuenta. No todo mundo tiene tu piel gruesa ni tu carácter explosivo. Aprende a medir palabras, porque no todo se dice como se piensa, ni todo se piensa como se siente.
Eres buena persona, aunque luego te pongas la armadura y aparentes dureza. Te duele el dolor ajeno y te frustra no poder salvar a todos. Pero mira, criatura, no eres ambulancia emocional. Antes de querer arreglarle la vida al vecino, ordena la tuya. No puedes estar repartiendo consejos si por dentro traes pendientes sin resolver. Este día te pide crecimiento, no impulso. Cuida mucho a quién le aflojas las caricias. No confundas química con destino. Hay encuentros que son pura piel y nada de alma, y si no tienes cuidado, te puedes enganchar donde solo había una noche de pasión. Tú te enamoras rápido cuando te sientes comprendido, pero no todo el que te escucha te quiere. Observa acciones, no palabras bonitas.
La soledad no es tu enemiga, aunque a veces te la tomes tan a pecho que parece castigo. Tú sabes estar solo, lo que pasa es que no te gusta sentirte ignorado. Y ahí es donde te equivocas: no todo silencio es rechazo. Aprende a diferenciar. Ten cuidado con tres amistades que traen la lengua larga hablando de tu familia. No reacciones con fuego, reacciona con inteligencia. No te metas en pleitos innecesarios, pero tampoco permitas faltas de respeto. Pon límites claros sin perder la compostura. La madurez no es callar todo, es saber cuándo y cómo responder.
No caigas en provocaciones ni en discusiones que te saquen de tu centro. Este año vienes a evolucionar, no a pelear por todo. Si quieres algo, lo puedes lograr, pero no a base de arrebatos, sino con constancia. Cuando enfocas tu energía correctamente, eres imparable. En la salud, cuida el estrés y dolores de cabeza que se derivan de corajes mal manejados. Mueve el cuerpo, libera tensión y no guardes emociones como si fueras bodega. Hoy la lección es clara: crecer también implica suavizar carácter sin perder esencia. No tienes que gritar para que te escuchen, ni correr para llegar primero. A veces la verdadera fuerza está en saber esperar el momento correcto para actuar.
Recuerda, Aries: no todo lo que arde es pasión, y no todo lo que te busca merece quedarse.
Tauro – 24 de febrero de 2026
Tauro, hoy 24 de febrero de 2026 la vida te está diciendo algo muy claro: deja de mirar por el retrovisor. El pasado no se arregla volviendo a él, se supera aprendiendo de lo que dejó. Ya no es momento de retroceder ni de preguntarte “qué hubiera pasado si…”. Es momento de decidir hacia dónde quieres caminar.
No naciste mamila ni distante. La vida te fue endureciendo, las decepciones te fueron moldeando y las traiciones te enseñaron a desconfiar. Pero no permitas que lo que te hicieron cambie la nobleza que siempre te caracterizó. No te cierres por orgullo ni finjas frialdad cuando lo que quieres es conexión.
En el amor, recuerda algo sencillo: amor con amor se paga y olvido con olvido. Si alguien no mueve un dedo por ti, tú no muevas montañas por esa persona. No pierdas tiempo insistiendo donde no hay interés. Cuando alguien quiere estar contigo, se nota. Y cuando no, también. No andes de arrastrado ni de arrastrada por quien no te toma en cuenta.
Aprende a vivir de manera independiente, sin depender emocionalmente de nadie. Cuando menos lo esperes, llegará alguien que te complemente, no que te complete. Porque tú no estás incompleto, solo estás aprendiendo a elegir mejor. Cuidado con personas que solo te buscan cuando necesitan algo. No seas banco emocional ni financiero. Pon límites claros. No todo el que te sonríe es amigo, y no todo el que te busca te conviene. Observa patrones y no ignores señales.
En la salud, vienen dolores musculares o tensiones acumuladas. El cuerpo te está avisando que estás cargando más de lo que deberías. Descansa, duerme bien y deja de guardarte tanto. El estrés también pesa. En lo laboral o metas personales, proponte algo concreto y ve tras ello con disciplina. Tú cuando te enfocas, nadie te detiene. Pero si sigues dudando o esperando aprobación, te vas a estancar. No tienes que rendir cuentas a quien no te las pide ni explicar tus sueños a quien no los entiende.
Este día te pide firmeza, pero también flexibilidad emocional. No confundas terquedad con determinación. A veces avanzar implica soltar la idea de que todo debe salir como tú quieres. Tauro, no pierdas tu esencia por experiencias amargas. La persona correcta no te hará dudar de tu valor, te lo recordará. Y recuerda bien: el que no apuesta por ti, se descarta solo. Tú sigue construyendo tu futuro con paso firme y cabeza en alto.
Géminis – 24 de febrero de 2026
Géminis, siéntate porque hoy 24 de febrero del 2026 la vida te está hablando fuerte y clarito. Ya no le estés dando vueltas a lo que ya se llevó la tiznada. Lo que fue, fue. Y aunque te encante analizar cada detalle como si fueras detective privado, hay cosas que no necesitan explicación, necesitan aceptación. Mientras sigas masticando el pasado, se te enfría el presente. Y tú no estás para andar comiendo sobras emocionales. Es momento de centrar energías en tus metas, en tus sueños y en ese balance que tanto dices querer pero que no trabajas como deberías. Quieres estabilidad, pero te distraes fácil. Quieres amor bonito, pero te enganchas con el brillo superficial. Ponte serio contigo mismo. Si no organizas tus prioridades, vas a seguir sintiendo que corres mucho y avanzas poco.
En el amor, deja de fijarte tanto en el físico como si estuvieras comprando maniquí. No seas tan exigente en la envoltura y tan flexible en el contenido. Luego te enamoras de la sonrisa perfecta y te salen con traición incluida. Recuerda que lo que te debe conquistar no es el cuerpo, es la forma en que te tratan, cómo te respetan y cómo te sostienen cuando el ánimo se te cae.
No tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas. Tú das conversación, apoyo, detalles y atención. Si del otro lado solo recibes excusas y promesas vacías, ahí no es. No confundas intensidad con interés mutuo. Una amistad podría acercarse a pedir disculpas por un error del pasado. Escucha, pero no olvides. Perdonar no significa volver a abrir la puerta de par en par. Observa si el cambio es real o solo viene con discurso bonito.
Si tienes pareja, pon atención a una amistad de esa persona que trae intenciones medio raras. No hagas escándalo ni reclamos sin pruebas, pero sí mantente alerta. Hay gente que disfruta meter cizaña para ver arder lo que no es suyo. La mejor defensa será la comunicación clara y directa. Cambia lo que no te guste de ti. No esperes a que otros te lo reclamen. Tú sabes perfectamente cuáles actitudes tuyas te meten en problemas. No eres víctima de tu carácter, eres responsable de él.
Recuerda que la felicidad no es permanente, es por momentos. No la des por sentada ni la sabotees por inseguridad. Disfruta cuando llegue y aprende cuando se vaya. No creas en palabras, cree en hechos. Y ten cuidado con un familiar que podría involucrarte en temas de dinero que no te corresponden. No firmes, no prestes y no te metas donde no entiendes bien. Géminis, este día te pide madurez emocional. Menos distracción, más intención. Menos ilusión, más observación. Y sobre todo, menos pasado, más presente. Porque lo que se fue ya cumplió su ciclo. Y lo que viene necesita que estés listo, no confundido.
Cáncer – 24 de febrero de 2026
Cáncer, siéntate aquí conmigo porque hoy 24 de febrero de 2026 te voy a hablar como tía sabia que ya vio de todo. Deja de querer salvar al mundo entero cuando tu propio corazón trae grietas que no has reparado. Siempre estás listo para escuchar problemas ajenos, dar consejos, prestar hombro, tiempo y hasta dinero, pero cuando se trata de tu felicidad, la dejas al último. Y así no, criatura. No puedes ser refugio de todos si tú no tienes techo firme.
Has estado metiéndote en asuntos que no te corresponden. No todo lo que escuchas necesita que intervengas. Aprende a distinguir entre apoyar y cargar. Porque una cosa es acompañar y otra es resolver vidas que ni te pidieron ayuda formalmente. Estás descuidando tu tranquilidad por querer quedar bien. Si tu relación va en declive, no es mala suerte, es falta de comunicación y confianza. No se trata de adivinar pensamientos ni de suponer cosas. Se trata de hablar claro. Y tú, cuando te sientes inseguro, te callas lo que molesta hasta que explotas. Eso no es sano. Si tienes dudas, exprésalas sin atacar. Si tienes miedo, dilo sin drama.
Si estás empezando algo con alguien, no desconfíes sin razones reales. Esa persona ya pasó por traiciones y no quiere repetir historia. No la castigues por errores que no cometió. El pasado no puede ser excusa eterna para la sospecha constante. Ojo con tus sentimientos, porque podrías empezar a sentir algo por una amistad que te trata bonito. Y sí, cuando alguien te da atención y comprensión, tu corazón se ablanda rápido. Pero analiza si es amor o si es necesidad de sentirte querido. No confundas gratitud con pasión.
Se vienen cambios en tu estado de ánimo. Andarás sensible, medio bipolar y con bajones inesperados. No tomes decisiones importantes cuando estés emocionalmente alterado. Respira antes de reaccionar. Habrá eventos sociales o reuniones donde escucharás más de lo que imaginas. Aprende a observar, callar y guardar información. No todo se comenta al momento. La inteligencia emocional también es saber cuándo usar lo que sabes.
Una expareja podría reaparecer con mensajes, recuerdos o indirectas. Y aquí te voy a decir algo que no te gusta escuchar: la gente no cambia por arte de magia. Si ya te falló de cierta manera, lo más probable es que repita patrón. No te arriesgues si no estás listo para vivir lo mismo. Cáncer, este día te pide que te pongas como prioridad sin sentir culpa. No eres egoísta por pensar en ti. Eres responsable. Recuerda esto: quien te quiere no te complica, te cuida. Y tú no viniste a ser enfermero emocional de nadie. Viniste a ser feliz también.
Piscis – 24 de febrero de 2026
Piscis, ven y siéntate que hoy 24 de febrero de 2026 te voy a hablar con cariño pero sin azúcar de más. Cada nuevo comienzo que se presenta en tu vida no es casualidad, es una sacudida necesaria. Estás entrando en una etapa donde puedes sentirte desorientado, como si no supieras bien hacia dónde caminar. Y eso no es fracaso, es transición. Pero no te quedes flotando en la duda como hoja en el agua. Pregúntate con honestidad qué quieres y qué necesitas, no lo que otros esperan de ti.
Tu problema no es que no sepas soñar, es que sueñas tanto que a veces no aterrizas. Ya es momento de bajar las ideas al plano real y dar pasos firmes. No todo es intuición, también se necesita decisión. Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída o deprimida. Tú eres esponja emocional, absorbes lo que otros sienten. Si no pones límites, puedes terminar cargando tristeza que no es tuya. Apoya, sí, pero no te hundas junto con quien no quiere nadar. No eres salvavidas permanente.
En la salud, bájale a los antojos y muévete más. Se te está haciendo bolas el engrudo con la comida y luego andas quejándote frente al espejo. No es cuestión de estética solamente, es de bienestar. El cuerpo te está pidiendo disciplina y orden. Ya deja de engancharte en cuestiones absurdas que no te aportan nada. Hay personas que tú idealizas como si fueran personajes de novela, y cuando muestran su verdadero rostro te decepcionas. Aprende a ver sin filtros ni fantasías. No todos son villanos, pero tampoco todos son héroes.
Te pasas de buena gente y luego sales herido. No se trata de endurecerte hasta volverte piedra, pero sí de aprender a decir “no” sin sentir culpa. No permitas que nadie vuelva a jugar chueco contigo. Si alguien no te respeta, se va. Así de simple. Confía en quien confía en ti. Ama a quien te ama. No persigas lo que no te elige. Si esa persona que te interesa también muestra señales claras, no te quedes callado. Hay un sentimiento creciendo y podría consolidarse más pronto de lo que imaginas, pero necesita valentía de tu parte.
Este día te pide equilibrio emocional. Ni tan blando que te lastimen, ni tan duro que no sientas. La madurez es aprender a amar sin perderte. Piscis, no temas a los cambios. Lo que empieza hoy puede ser el giro que estabas esperando. Solo asegúrate de no sabotearlo con miedo o fantasías exageradas.
Recuerda: tu corazón es grande, pero no es hotel de paso. Quien quiera estar en él, que llegue con respeto y se quede con verdad.
Acuario – 24 de febrero de 2026
Acuario, siéntate derecho porque hoy 24 de febrero de 2026 la vida te va a dar una sacudida suave pero necesaria. Viene acercándose una nueva amistad que podría mover fibras que ni tú sabías que seguían sensibles. Y aquí es donde esta señora te levanta el dedo: no te obsesiones. Cada vez que te pones en modo “ahora sí quiero amor”, lo espantas. Tú eres de energía libre, pero cuando te clavas, te transformas en investigador privado sentimental. Baja dos rayitas.
Podría surgir un sentimiento medio intenso y hasta nada sano si no sabes manejarlo. No confundas emoción con destino. No porque alguien te escuche bonito ya es el amor de tu vida. Observa, analiza y no te aceleres. Lo que es para ti se queda sin presión. Cuando necesites consejo, no le preguntes a cualquiera. Hay una amistad de años que siempre ha estado ahí, aunque a veces no la tomes en cuenta. Esa es la voz que debes escuchar. Si consultas a la persona equivocada, puedes tomar decisiones impulsivas que luego te cuesten paz.
Vas a dejar de sentir esa necesidad por alguien que en su momento movió tu mundo, pero nunca se concretó nada. Y qué bueno. Porque a veces lo que no se da es protección disfrazada. Te estabas aferrando más a la idea que a la realidad. Este día marca cierre emocional silencioso, y aunque no hagas ceremonia, por dentro algo ya soltó. Ojo con personas nuevas que conocerás esta semana. No todos llegan con buenas intenciones. Hay alguien que podría meterte en chismes o usar información tuya para crear conflicto. No cuentes todo tan rápido. La discreción será tu mejor aliada.
En tu círculo social tienes varios que solo te buscan cuando se les atora algo. Cuando tú estás mal, no aparece ni uno. Es momento de depurar. No por coraje, sino por dignidad. Quédate con quienes te llaman sin necesitar nada. Calidad, no cantidad. En el amor vienen oportunidades nuevas, posiblemente por redes sociales o por amistades en común. Pero recuerda: no vendas una versión exagerada de ti solo por agradar. Quien te quiera, que te quiera auténtico.
Bájale a los celos, la desconfianza y ese orgullo que a veces te hace perder oportunidades bonitas. No todo mundo está compitiendo contigo ni intentando lastimarte. A veces el enemigo es tu propia inseguridad. En el trabajo vienen cambios que al inicio te moverán la estabilidad, pero terminarán abriéndote camino. Y en lo económico se ve mejora clara en las próximas semanas. Solo administra con cabeza fría. Acuario, este día te pide madurez emocional y limpieza de entorno. Suelta lo que no fue, cuida lo que llega y selecciona mejor a quién le das acceso a tu vida. Recuerda: no todo el que toca tu puerta merece quedarse. Y no todo el que se fue, era para siempre.
Capricornio – 24 de febrero de 2026
Capricornio, siéntate firme porque hoy 24 de febrero de 2026 la vida te está empujando a moverte, pero con cabeza fría y paso seguro. Ese negocio o proyecto que traes en mente sí tiene posibilidades reales de cuajar, pero no va a caminar solo. Necesita disciplina, enfoque y menos miedo al qué dirán. Tú sabes trabajar duro, lo que a veces te frena no es la falta de capacidad, sino el exceso de pensamientos negativos que otros te siembran. No hagas caso a comentarios venenosos. Hay gente que critica lo que no se atreve a hacer.
Siempre estás pendiente de tu familia y de quienes amas. Tienes un corazón noble, aunque te hagas el fuerte. Pero esa bondad tuya en ocasiones ha sido mal utilizada. No todos merecen tu respaldo incondicional. Ayudar no significa permitir abusos. Aprende a decir “hasta aquí” sin sentir culpa. En el amor puedes estar algo tenso por malentendidos con tu pareja o con esa persona que te interesa. No hagas tormenta por detalles pequeños. A veces reaccionas más por orgullo que por razón. Si algo te incomoda, háblalo claro. No guardes silencio hasta explotar, porque cuando tú explotas, arrasas.
No vivas dando explicaciones a todo mundo. Disfruta tu vida sin sentir que debes justificar cada decisión. La madurez también es saber que no necesitas aprobación constante. Vive como si cada día contara, pero sin imprudencia. Cuida tu imagen y tu comportamiento. Sí, que te valga maíz lo que digan, pero tampoco des motivos innecesarios. Hay ciertas actitudes tuyas que pueden malinterpretarse. No pierdas tu esencia por intentar demostrar dureza.
En el amor tienes una tendencia curiosa: muestras interés fuerte y luego, de la noche a la mañana, te decepcionas. Eso pasa porque idealizas demasiado rápido y luego te frustras cuando la persona no cumple tus estándares imposibles. Eres perfeccionista hasta en los sentimientos. Aprende a ver virtudes y defectos sin dramatizar. Este día también te invita a revisar pequeños detalles que has descuidado. No todo es meta grande y resultado gigante. A veces el éxito está en lo constante, en lo pequeño bien hecho.
En lo económico vienen movimientos positivos si sabes administrar con inteligencia. No gastes por impulso ni por demostrar estatus. Tu valor no está en lo que presumes, sino en lo que construyes. Capricornio, no pierdas tu camino por ruido externo ni por inseguridades pasajeras. Tienes capacidad, visión y fortaleza. Solo necesitas confiar más en tu proceso y menos en opiniones ajenas.
Recuerda bien: el que trabaja en silencio, prospera sin pedir permiso. Y tú no naciste para quedarte donde dudan de ti.
Sagitario – 24 de febrero de 2026
Sagitario, ven acá que hoy 24 de febrero de 2026 te voy a hablar como esa tía que te quiere ver triunfar pero sin que andes tropezando por distraído. Ya estuvo suave de tener miedo a ir por lo que quieres. Tú no naciste para quedarte sentado viendo cómo otros avanzan. Tu signo se distingue por ir siempre por más, por apuntar alto y por no conformarse. Entonces, ¿qué estás esperando? Si lo visualizas con claridad, lo puedes atraer, pero no basta con imaginarlo mientras estás acostado viendo el techo. Muévete. Estos días traes energía fuerte para manifestar lo que realmente deseas. Pero ojo, lo que pienses con intensidad también puede volverse realidad. Así que deja de imaginar tragedias que no han pasado. Enfoca tu mente en lo que sí quieres construir. Un viaje comenzará a planearse, y aunque parezca pequeño, traerá renovación mental. A ti el cambio de paisaje te acomoda el alma.
Se viene una discusión con una amistad porque no logran ponerse de acuerdo. No te tomes todo como ataque personal. A veces simplemente piensan diferente. No pierdas una amistad por orgullo o por querer tener siempre la razón. Saber ceder también es fortaleza. Hay una persona de piel clara que trae interés por ti, pero le asusta tu intensidad o tu fama de independiente. Si te interesa, da señales claras. No juegues a hacerte el difícil nomás por ego. Y si no te interesa, sé claro. No des alas si no vas a volar.
Si estás soltero, es momento de despabilarte. Dale vuelo a la caricia sin culpas innecesarias. Que te valga el qué dirán, siempre y cuando actúes con respeto y claridad. No confundas libertad con irresponsabilidad emocional. Un familiar necesita tu atención. No lo dejes para después. Hay conversaciones que no pueden esperar. Ese proyecto que traes en mente sí puede materializarse, pero necesitas empezar hoy, no mañana. La motivación no llega sola, se construye con disciplina. A mitad de semana podrías entrar en conflictos existenciales. Te vas a poner de un humor que ni tú te vas a soportar. Te tomas críticas muy a pecho y luego te castigas solo. No dramatices tanto. No todo comentario es ataque.
No vivas al día como si no hubiera mañana. Vive cada segundo con intención. No te quedes con ganas de nada, pero tampoco vivas huyendo de responsabilidades. El amor a distancia se pondrá a prueba. Si hay interés real, la comunicación será clave. Y si tienes pareja, busquen tiempo juntos de calidad. La relación se fortalece cuando se alimenta, no cuando se descuida. Sagitario, vienes a ser feliz, pero la felicidad no es casualidad, es elección diaria. Así que elige bien.